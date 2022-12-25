2 985 27
Росіяни за день обстріляли дві лікарні в Херсоні, це цілеспрямовані удари, - ОВА. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Під час російського обстрілу Херсону постраждали дві лікарні, обійшлося без людських жертв.
Про це повідомив у Телеграмі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"рашисти продовжують атакувати лікарні на Херсонщині. Це цілеспрямовані терористичні удари по закладах, які надають допомогу людям.
Вчора ворог поцілив у два медзаклади Херсона.
Окупанти завдали удару по території Херсонської обласної клінічної лікарні. Також атакували й обласний заклад з надання психіатричної допомоги – зруйновано кабінет лікаря, частину даху та систему опалення.
На щастя, внаслідок цих ворожих атак люди не постраждали.
На відео – приліт ворожого снаряду по території обласної клінічної лікарні", - розповів Янушевич.
Топ коментарі
+11 Frol Fedoroff
показати весь коментар25.12.2022 17:55
+4 Алекс Скела
показати весь коментар25.12.2022 18:10
+3 Алексей Первеев 0c647dc7
показати весь коментар25.12.2022 18:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Во-первых. Я не волонтер и не благодетель подавать на шару
Во-вторых. Сам не пробовал изучить тактику ВСУ в период освобождения Херсона?
И в-третьих, в качестве, бонуса. Сколько объектов в Херсоне уничтожила украинская артиллерия?
Желаю успеха в самостоятельном обучении
Вибачте, але про Херсонщину ви навряд чи зможете мені розповісти щось «цікаве».
Дайте відповідь на питання про степ)
Степь, говорите? Так ведь и противник из степи стреляет. И гибнут мирные херсонцы. Когда их обстреливают, они не думают про Бахмут, они хотят, чтобы их защитили.