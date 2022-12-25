УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14572 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
10 711 17
армія РФ (13448) війна (56233) розвідка (3613) перехоплення (328)

"У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#": російський окупант просить дружину не писати Путіну, - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський військовий під час розмови просить жінку не відправляти листа зі скаргами до президента РФ Володимира Путіна, адже всіх, хто скаржився раніше, вивезли в невідомому напрямку.

Про це йдеться у перехопленні Головного управління розвідки Міноборони України розмови російського окупанта, передає Цензор.НЕТ.

Під час телефонної розмови жінка повідомляє військовому РФ, що їх спільного знайомого, який, ймовірно, був поранений, потягом відправили до іншого госпіталю, адже лікарні в Санкт-Петербурзі переповнені, і наразі працюють лише на екстренні випадки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Каски, на#уй, образца 40-го года": російський окупант скаржиться на застаріле обмундирування, - перехоплення ГУР. АУДIО

Після цього вона озвучує свій намір написати Путіну про всі недоліки військової служби свого чоловіка, адже йому досі не видали зимову форму та не виплатили обіцяних коштів.

Чоловік негативно реагує на її пропозицію, пояснюючи, що видана форма нікуди не годиться, а у взутті лише "ноги сломать, как на коньках – подошва круглая".

Та додає, що "Путину вообще по***", що у них діється, і замість допомоги, всіх хто скаржиться вивозять в невідомому напрямку.

"У нас кто жалуется, всех х*й знает куда увозят, бл*", - пояснив окупант.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+15
Дуре что не пох лада на кону.
показати весь коментар
25.12.2022 19:32
+13
Ваше покликання - страждати та здихати мовчки, холопи зайвохромосомні.
показати весь коментар
25.12.2022 19:37
+12
я знаю -в кремль до путлера на чай із самовара з кувалдою...
показати весь коментар
25.12.2022 19:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
я знаю -в кремль до путлера на чай із самовара з кувалдою...
показати весь коментар
25.12.2022 19:29 Відповісти
Дуре что не пох лада на кону.
показати весь коментар
25.12.2022 19:32 Відповісти
Так последнюю ж рубаху готовы отдать 99.9%
показати весь коментар
25.12.2022 19:33 Відповісти
дєлєма... самці подай виплати, раша-фашист боїться. що вивезуть і кувалдою поміж ріг виплатять....
показати весь коментар
25.12.2022 19:33 Відповісти
а дура пише, на колінах скаржиться-бунтує...
показати весь коментар
25.12.2022 19:33 Відповісти
Ваше покликання - страждати та здихати мовчки, холопи зайвохромосомні.
показати весь коментар
25.12.2022 19:37 Відповісти
стилисты! ***** просто уем называют. ))
показати весь коментар
25.12.2022 19:39 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 19:42 Відповісти
такі новини надихають.
орк мерзне і сситься, а курка його допомогає йому на його "х*й знает куда увозят, бл*" ...
показати весь коментар
25.12.2022 19:42 Відповісти
Нда - ничего не меняется...им обмундиров., выплаты...суть их не колышит пля...конченые
показати весь коментар
25.12.2022 19:44 Відповісти
Буданоф ты?
показати весь коментар
25.12.2022 19:44 Відповісти
Пиши ЗСУ і тобі видадуть дерев'яний макінтош
показати весь коментар
25.12.2022 19:55 Відповісти
А ще краще - напиши точні координати, вдягнись у дерев'яний макінтош сам та одінь своїх товаришів
показати весь коментар
25.12.2022 20:04 Відповісти
увозят не ************, а на расстрел.
кацапы как были тупыми баранами сто лет назад, такими и остались. Лишняя хромосома устойчиво передаётся.
показати весь коментар
25.12.2022 20:19 Відповісти
как челобітную подаеш.. пес смердячий..
показати весь коментар
25.12.2022 20:50 Відповісти
Как чєлобітную царю подайош! смєрд
показати весь коментар
25.12.2022 20:53 Відповісти
не о муже думает. о деньгах думает наверное думает умер бы муж а она крупную сумму получила бы
показати весь коментар
26.12.2022 06:41 Відповісти
 
 