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Знищений ворожий БТР та його екіпаж на межі Харківської та Луганської областей. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили російський БТР та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці показали результат своєї роботи у соцмережах. На опублікованому відео видно щонайменше п'ять ліквідованих окупантів. За словами автора відео, свою смерть загарбники знайшли поблизу межі Харківської та Луганської областей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пара українських вертольотів атакує позиції окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+42
Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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26.12.2022 08:05
+30
Господь, ты видишь это тело?
В нем жил злодей и оккупант...

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26.12.2022 08:10
+30
Италия начала передачу 155-мм самоходных гаубиц М109L Украине

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26.12.2022 08:26
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Дохлих кацапських вбивць забагато не буває...
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26.12.2022 08:05 Відповісти
Пять лад остаются в студии до следующего счастливого случая.
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26.12.2022 08:09 Відповісти
Бронеавтомобиль Mastiff после трёх попаданий из танка. Экипаж успел выбраться, отделавшись контузией.
https://twitter.com/i/status/1607104336760373248
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26.12.2022 08:09 Відповісти
Господь, ты видишь это тело?
В нем жил злодей и оккупант...

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26.12.2022 08:10 Відповісти
Его ты создал неумело,
Но дал мне шанс исправить дело...
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26.12.2022 09:08 Відповісти
Це не тіло. Це вже великий шашличок.
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26.12.2022 09:30 Відповісти
вони ж знали куда йшли...
судячи по тому що з них залишилось
батьки на кую будуть їздити а не на ладі
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26.12.2022 08:21 Відповісти
Ну да за руки или огрызки которые ни кто не забирает лады не положено.
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26.12.2022 08:27 Відповісти
Положено. За хребет - коленвал, за ногу или руку - колесо, за голову - аккумулятор и т. д.
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26.12.2022 08:50 Відповісти
Можно еще рулевую тягу или бибикалку. А если создать группу коллег в социальных сетях, то можно, скооперировавшись, собрать целую машину и потом разыграть ее в лотерею.
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26.12.2022 12:02 Відповісти
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26.12.2022 08:25 Відповісти
Похоже, обе ноги - там.
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26.12.2022 08:51 Відповісти
Гарний початок тижня!
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26.12.2022 08:25 Відповісти
Италия начала передачу 155-мм самоходных гаубиц М109L Украине

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26.12.2022 08:26 Відповісти
Слава ЗСУ !!
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26.12.2022 08:27 Відповісти
Господи! Як подумаю, що хлопцям у тому "м"ясі" колупаться, вишукуючи особисті документи убитих - аж пересмикує Не "гидливий" і трупів з кров"ю набачився Але все одно - "не по собі"
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26.12.2022 08:30 Відповісти
ВСУ опять выступили генеральным спонсором Автоваза.
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26.12.2022 08:31 Відповісти
На "хароших рускіх" сніг не тане )))
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26.12.2022 08:35 Відповісти
якось так звані рускі матері рвались на фронт,от нехай би і складали в мішки залишки трупів.
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26.12.2022 08:49 Відповісти
Снайпер-гуцул спіймав рашиста в приціл... Постріл.
-Ну, діду, сім шість на мою користь!- каже він, дивлячись на небо,- а ви в мене шіть нуль вигравали!
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26.12.2022 09:19 Відповісти
Родились в грязи - в грязи и здохли!
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26.12.2022 09:23 Відповісти
кацапские свонопасы без рук без ног и не калеки...
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26.12.2022 09:40 Відповісти
Нужно их идендифицировать на месте и вызвать их рашистских родственников пускай сами выковыривают и забирают своих выродков. На московии что то поменяется когда рашистские матери и жены сами будут приезжать с лопатами и пакетами собирать своих сыновей под кинокамеры журналистов. Ато они до сих пор думают что патерь нету но если что то им аккуратно вместо сына сразу белую ладу дают не испачкавшись.
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26.12.2022 09:48 Відповісти
Смерть кацапським оркам!
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26.12.2022 10:48 Відповісти
Взагали то я був білим та пухнастим, але кацапи навчили мене бути цинічним та жорстоким. Тому мені, зараз, до вподоби такі відео. +5
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26.12.2022 13:33 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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26.12.2022 16:05 Відповісти
Сапожкі гумові моднячі у кацапа 😄
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26.12.2022 16:07 Відповісти
 
 