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Знищений ворожий БТР та його екіпаж на межі Харківської та Луганської областей. ВIДЕО 18+
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Українські воїни знищили російський БТР та його екіпаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці показали результат своєї роботи у соцмережах. На опублікованому відео видно щонайменше п'ять ліквідованих окупантів. За словами автора відео, свою смерть загарбники знайшли поблизу межі Харківської та Луганської областей.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.12.2022 08:05
+30 Антип61
показати весь коментар26.12.2022 08:10
+30 Urs
показати весь коментар26.12.2022 08:26
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https://twitter.com/i/status/1607104336760373248
В нем жил злодей и оккупант...
Но дал мне шанс исправить дело...
судячи по тому що з них залишилось
батьки на кую будуть їздити а не на ладі
-Ну, діду, сім шість на мою користь!- каже він, дивлячись на небо,- а ви в мене шіть нуль вигравали!