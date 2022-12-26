Знищений ворожий БТР та його екіпаж на межі Харківської та Луганської областей. ВIДЕО 18+

Українські воїни знищили російський БТР та його екіпаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці показали результат своєї роботи у соцмережах. На опублікованому відео видно щонайменше п'ять ліквідованих окупантів. За словами автора відео, свою смерть загарбники знайшли поблизу межі Харківської та Луганської областей.

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