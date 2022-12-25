У зруйнованому Сєверодонецьку окупанти встановили новорічну ялинку: "Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка". ВIДЕО

В зруйнованому та окупованому Сєверодонецьку російські загарбники встановили ялинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з ялинкою опублікувала одна з мешканок міста.

"Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка", - каже вона на записі.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося": Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж