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У зруйнованому Сєверодонецьку окупанти встановили новорічну ялинку: "Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В зруйнованому та окупованому Сєверодонецьку російські загарбники встановили ялинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з ялинкою опублікувала одна з мешканок міста.

"Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка", - каже вона на записі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Коли ми деокупуємо, ми вжахнемося": Гайдай показав майже знищені Сєверодонецьк та Рубіжне. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+16
даунбасня зараз хороводи водитимуть з касабами на палках
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26.12.2022 08:34
+13
Йооолка! Дочекались нарешті.
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26.12.2022 08:46
+12
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26.12.2022 10:33
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даунбасня зараз хороводи водитимуть з касабами на палках
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26.12.2022 08:34 Відповісти
Кацапня неизлечима.
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26.12.2022 08:35 Відповісти
чекали прзднік ,новий год з расієй
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26.12.2022 08:45 Відповісти
Йооолка! Дочекались нарешті.
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26.12.2022 08:46 Відповісти
Злий дух та дівчина для жертви

Відразу після встановлення радянської влади більшовики оголосили справжню війну церкві, релігії та будь-яким іншим «пережиткам буржуазного минулого».

Ні Різдва, ні Нового року не відзначали аж до 1936 року. Лише тоді радянська влада вирішила дозволити святкувати Новий рік. Але, звісно, без будь-яких релігійних персонажів.

Таким чином на заміну героїв різдвяних вертепів - янголів, маленького Христа, східних царів та Святого Миколая - прийшли різноманітні лісові звірятка та Дід Мороз.

У 1937 році до Мороза приєдналася і Снігуронька. Але звідки взялися ці персонажі і чи завжди вони були добрими символами Нового року?

Виявляється, що зовсім навпаки. Дід Мороз був взятий із міфології давньослов'янських племен. Там справді був присутній повелитель зими та морозів, його називали по-різному: Тріскун, Студенець, Карачун, Зимник і, звичайно, Мороз.

Він поставав у образі велетенського злого діда, який виморожував людей разом із худобою та всіма їхніми припасами. Щоб задобрити Тріскуна-Мороза, для нього приносили жертву. У деяких племен - навіть людську. У лісі до дерева прив'язували юну дівчину. Якщо на ранок її знаходили замерзлу та ще й вкриту льодом чи снігом, це означало, що Мороз прийняв жертву, і люди переживуть зиму.

До речі, у 1873 році російський драматург Островський, вражений легендами про жертвоприношення дівчат, написав п'єсу «Снігуронька». У 1937 році образ цієї дівчини вирішили використати в Радянському Союзі при організації Новорічних свят для дітей.
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26.12.2022 08:52 Відповісти
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26.12.2022 10:21 Відповісти
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26.12.2022 09:05 Відповісти
Україна - русь, московія - улус.
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26.12.2022 09:27 Відповісти
так це ж уних по домашньому - все в труху, а йолочка нравицца і грошей одмили
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26.12.2022 09:14 Відповісти
https://youtube.com/shorts/pNlzA4-4nMA?feature=share...

Эмираты поставят в Украину тысячи генераторов...🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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26.12.2022 09:23 Відповісти
Путінпамагі.
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26.12.2022 09:25 Відповісти
В кацапстане такое везде, во всем заМКАДье, - полная )!(опа и ёлочки стоят😂😂😂
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26.12.2022 09:41 Відповісти
https://youtube.com/shorts/mxUN_L8jU-E?feature=share...

Десь в Україні...🇺🇦🇺🇦🇺🇦танки...✊💪💙💛🔱❤️🖤🔱
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26.12.2022 09:43 Відповісти
https://youtube.com/shorts/jC0gng9Bl9A?feature=share...

Супертанки на маршем

Слава ЗСУ та Генералам Залужному Наєву Забродському Марченко Сирьскому 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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26.12.2022 09:47 Відповісти
https://youtube.com/shorts/s6szbmOuvCg?feature=share...

Гимарси працювали 💥🔥металобрухт путлєра ❤️🖤💙💛
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26.12.2022 09:52 Відповісти
Якщо хтось забув - оцей Сєвєродонєцк і став пусковою площадкою цієї війни. Там пройшов перший сумнозвісний зʼїзд ПР під керівництвом Януковича, який заявив про відокремлення Донбасу від України, і звідти вперше призвали російські війська. Ну ось, російські війська і прийшли.
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26.12.2022 10:20 Відповісти
Тільки не з волі сєвєродончан. Тодішній міський голова - а його містяни обирали чотири рази поспіль - називав їх з'їзди шабашами сепаратистів, намагався заважати їх проведенню і у наслідку поплатився за це посадою.
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26.12.2022 14:19 Відповісти
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26.12.2022 10:33 Відповісти
"здравствуй жопа новий год"... уже показували раніше звідти бабульок. Сидять мерзнуть, палять меблі. І кажуть "ето всьо мер вінават, што дров нє прівєзлі..." Невиліковні.
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26.12.2022 10:36 Відповісти
рюзке мокши всегда были дибилами
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26.12.2022 10:49 Відповісти
Ждуны дождались.
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26.12.2022 12:43 Відповісти
"Вы такое видели? Все разбито, но главное - стоит елка 🤣
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26.12.2022 12:56 Відповісти
бухать же надо где-то)))
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26.12.2022 13:38 Відповісти
Под ёлочкой )
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26.12.2022 15:55 Відповісти
Ёлка с мардовскава это палка, хлыст, а ёлка кузь. Так шо кузю паставили. Мардва учим мастосраный.
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26.12.2022 14:44 Відповісти
Это просто сон какой то )
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26.12.2022 15:54 Відповісти
И эти уроды собираются нас освобождать!
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27.12.2022 10:21 Відповісти
 
 