"Нужно уничтожить на корню": у Росії директор школи агітує учнів знищувати українців. ВIДЕО

В Росії у Нижньому Новгороді школярів зібрали на концерт, на якому агітували "знищувати Україну".

Заклики до війни зі сцени актового зала озвучила директор школи №24, передає Цензор.НЕТ.

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"Фашизм, нацизм, которыми пронизана идеология современной Украины, нужно уничтожить на корню", - розповіла вона дітям.

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Після цього учням показали кліп Газманова.

За даними ЗМІ, за прогул концерту школярам погрожували двійками з літератури та суспільствознавства.