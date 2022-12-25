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"Нужно уничтожить на корню": у Росії директор школи агітує учнів знищувати українців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

В Росії у Нижньому Новгороді школярів зібрали на концерт, на якому агітували "знищувати Україну".

Заклики до війни зі сцени актового зала озвучила директор школи №24, передає Цензор.НЕТ.

"Фашизм, нацизм, которыми пронизана идеология современной Украины, нужно уничтожить на корню", - розповіла вона дітям.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Уберите уже это видео!" - у пропагандиста Соловйова здали нерви від кадрів із Зеленським у США. ВIДЕО

Після цього учням показали кліп Газманова.

За даними ЗМІ, за прогул концерту школярам погрожували двійками з літератури та суспільствознавства.
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Топ коментарі
+91
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25.12.2022 20:38
+68
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25.12.2022 20:39
+51
Це війна москалів,проти України,а не війна окремо *****.
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25.12.2022 20:45
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25.12.2022 20:38 Відповісти
Ця оркосамка на відео тому доказ.
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25.12.2022 21:27 Відповісти
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25.12.2022 20:39 Відповісти
идейные малоросы тоже борятся
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25.12.2022 20:40 Відповісти
Хоч одне дурко зізналося що у нього батько з НКВС, зазвичай усі шифруються - "діди воювали"...
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25.12.2022 21:15 Відповісти
это он по дурости
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25.12.2022 21:45 Відповісти
по наглости и чувству вседозволенности
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25.12.2022 22:13 Відповісти
это да ,но дурость в том что не предвидел что может все не так пойти как им виделось
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25.12.2022 22:15 Відповісти
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25.12.2022 20:40 Відповісти
Де зараз цей "обоссавшийся клоун"?
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25.12.2022 21:29 Відповісти

До речі, я теж сьогодні згадав про це обісцяне нещастя.
Якщо його не микнув крепир до лихих парфумів на терапію пекельними борошнами, то, певно, десь полює на це створіння. Ну або воно на нього полює - тут нє фсьо так адназначна...
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25.12.2022 22:09 Відповісти
Хоч би його чорти ганяли статевими ганчірками.
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25.12.2022 22:54 Відповісти
Якщо вірити богословам, то чорти, біси, інкуби, суккуби та інші лихі парфуми мають багатющу фантазію і потужне, але дуже своєрідне почуття гумору. Тому біготерапія по лаві від статевих ганчірок буде лише порівняно коротким епізодом між карколомними пригодами.
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25.12.2022 23:04 Відповісти
😁
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25.12.2022 23:29 Відповісти
...І тільки зараз я усвідомив усю глибину глибин його мужнього, геніального і потужного задуму! Саме так, і не інакше. І не смійтеся (принаймні, дуже голосно). Адже сівохо працював на віддалену на десяток років перспективу і при цьому терпів нечоловічі борошна і страждання, з цим Вчинком пов'язані. Бо саме в той час у школоти був тренд - надзюрити собі в штани перед камерою і викласти то у тік-току. От він, сарако, і силкувався стати для школоти близьким і зрозумілим. Щоб потім сьогоднішня тік-ток-школота голоснула за проект, до якого причетний сівохо.
Але правосєкі, порохоботи та всякі інші паталахи іржали з нього хором, ніби лавровий табун. От він і засмутився.
І відмовився розвивати і поглиблювати свій потужний задум.
І пішов на дємбєль.
Амінь.
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25.12.2022 23:40 Відповісти
А де зараз Баканов, а де зараз Портнов?
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25.12.2022 23:40 Відповісти
його по запаху штанів можна знайти
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26.12.2022 09:29 Відповісти
А ваши желания совпадают с вашими возможностями?
То ж-бо і воно...
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25.12.2022 20:41 Відповісти
Бедные дети. Они не виноваты, что школа растит их дебилами!

В таком обществе невозможно вырасти с критичным мышлением, если тебя как собаку натаскивают с самой школы

Какое извращение...
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25.12.2022 20:41 Відповісти
нашел кого жалеть. Пройдет время и эти "дети" тебя не пожалеют.
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25.12.2022 21:00 Відповісти
Ліл що? Та я б цих "бідних дітей" вишикував по двоє, і гарно та дисципліновано, як ото у школі, між рядами автоматників із вівчарками - усім роздягнутися і "в душевую на санобработку, шнеля-шнеля-шнель бу-бу!.."
Тільки замість водички у душовій чомусь посиплються якісь кристали, з яких газ пш-ш-ш-шшшш... (до речі, Циклон Б і зараз виробляється у Чехії як пестицид Uragan D2).
Хочуть фашистів? Нехай отримують! Таких, що труїтимуть расово неповноцінну кацапську наволоч немов тарганів!
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25.12.2022 21:29 Відповісти
Ага! Аніжедєті, правильно?
Кацапа, как пагодка в зажопінскє?
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25.12.2022 23:08 Відповісти
А хвашисти саме українці-дивіться не переплутайте...
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25.12.2022 20:42 Відповісти
Нічого, до наступної зими жертимуть опилки і бур"ян, як ми у 33р. - прозріння прийде, коли гризтимуть одне одного
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25.12.2022 20:57 Відповісти
Якщо цю тупу шерепу не посадять за статтю про розпалювання війни, то точно повинні посадити з «ДНР» і «ЛНР».
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25.12.2022 20:43 Відповісти
Кацапи продовжують формувати націю-уобків, навіть з підростаючого покоління роблять рашистів.
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25.12.2022 20:44 Відповісти
А чем зеленожопая обезьяна Сивохо лучше русиш швайн? Такой же унтерменш !
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25.12.2022 20:45 Відповісти
Це війна москалів,проти України,а не війна окремо *****.
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25.12.2022 20:45 Відповісти
ну там 140 млн. таких ********* ..
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25.12.2022 20:48 Відповісти
Ніколи русні не було 140.
(сорі за о/т)...
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25.12.2022 23:39 Відповісти
кацапы уже никогда не станут людьми .. хотя никогда ними и не были ..
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25.12.2022 20:46 Відповісти
Порівнювати цих людоподібних з тваринами або нацистами, означає їх виправдовування
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25.12.2022 20:46 Відповісти
ку кацапы хуже чем любые звери и монстры .. это самое совершенное творение дьявола !
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25.12.2022 20:49 Відповісти
всі наші офіційні державні діячі повинні називати ********* фашистською недоімперіею... щоденно у нас в Україні так і на всіх міжнародних зустрічах...
наше телебачення- всі ЗМІ щоденно повинні вказувати про таке -щоденно...
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25.12.2022 20:48 Відповісти
"********* фашистською недоімперіею"?
Данілов думає інакше, що орковню свінособачу треба називати руськими...
ви відхитнулись від лінії партії бровісток і ветерінарів - повага вам за це!
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25.12.2022 20:55 Відповісти
ЙО БНУ ТІІІІІІІІІ.....НИЩИТИ, НИЩИТИ, НИЩИТИ.....невиліковні черви
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25.12.2022 20:54 Відповісти
Как забирают мозги....
Я вспоминаю свое детство.и всеми любимый савецкий союз.За то,что мы были из семьи верующих,не вступали в октябрята,пионеры,комсомол,не поддерживали советскую безбожную идеологию-нас гнобили в школе,высмеивали .Не только в школе,но и среди взрослых распространили слухи,что верующие детей в жертву приносят,с Америкой дружат,и многие другие ужасы.И народ искренне верил.Те,кто старше пятидесяти-большинство верили и всячески злословили верующих.У некоторых семей забирали детей,отдавали в детские дома,некоторых сажали в тюрьмы за веру-и большинство народа,что было вокруг нас-поддерживалр это.Да,да,в 70,80е годы.В то счастливое время когда все ели вкусный пломбир и ездили по путёвкам. Прежде чем осуждать кацапов-вспомните себя в советское время,кто застал-при вашей поддержке многие порядочные люди прошли чрез тюрьмы и лагеря,многие дети лишены были детства,выросли под насмешки и издевательства.Многие способные дети лишены были права на высшее образование как мои сестры и брат.Не комсомолец,верующий-вон из института.Мы прошли через это....Я с ужасом вспоминаю свое детство,,мои сограждане....Многие из вас были такими,как эта училка,на видео.
Чтоб Украина очистилась от прошлого,и построила будущее-покайтесь все те,кто поддерживал проклятый коммунистической строй.Без покаяния Бог не даст процветания Хороший пример для нас в этом-Германия.
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25.12.2022 20:54 Відповісти
ти, нажаль, дитя совка. розмовляй, будь ласка, українською для початку... я пам*ятаю віші линейки під совкові пісні, ГДР-рівських піонерів з блакитними краватками, охорону вічного полумь*я в нестерпний колотун в січні... та ідіть ви нахрен зі своїм совком... хочеш совка - повертайся не в німеччіну а в нижній новгород, та ностальгуй там
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25.12.2022 22:10 Відповісти
И те самые учителя которые вели полит информации про сьезды кпсс и цк,....те самые учителя потом и наших детей в нашей же школе учат! Занимают должностя и стали директорами школ. В школах избирательные участки, и все те фальсификации которые приводили к Майданам делают именно наши украинские учителя! И ни кто не понес ни какой ответственности!!!!!! И по сегодня получают оклады премии выслуги и пенсии!
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26.12.2022 06:10 Відповісти
никаких въездных виз в Украину, пока не подохнет поколение, которое в школах это слушает.
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25.12.2022 20:57 Відповісти
А якщо вони вас? Якщо ти йдеш когось "знищувати", то будь готовий що він може прийти знищувати і тебе.
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25.12.2022 20:59 Відповісти
«А нас та за што?» - спитають кацапські лічінки.
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25.12.2022 21:01 Відповісти
Ціх лишнехромосомних істот треба тільки знищувати!!!!
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25.12.2022 20:59 Відповісти
Майбутні чмобіки.. майбутні дохлі чмобіки..
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25.12.2022 21:00 Відповісти
Хворі виродки
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25.12.2022 21:01 Відповісти
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Намагаючись полонити населення України і загарбати її територію, рашисти прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна зі змінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
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25.12.2022 21:01 Відповісти
"Рашизм - це гітлеризм 21-го століття"
Скоріше нацизм 21 століття
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25.12.2022 23:45 Відповісти
Хотсь сказав і мені сподобалось що рашизм -це фашизм плюс дебілізація всієї країни. Фашисти свою економіку підняли тоді на високий рівень , гітлер в 36- му дивився телевізор , а лапті навіть цвях зробити не в силі.
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26.12.2022 05:38 Відповісти
Мы обязаны поступить с этими мразями так, как они хотят поступить с нами. Никаких переговоров с тварями и все усилия чтобы повысить смертность на помойке до полного исчезновения этих паразитов.
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25.12.2022 21:02 Відповісти
Ні. Ми не повинні цього робити. Ми маємо їх просто ізолювати. І нехай вони там собі "готуються до окупації". Працювати все одно не будуть бо ледачі. Врешті винищать себе самі в пошуках відповіді на питання "кто віноват?".
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25.12.2022 21:37 Відповісти
Треба знищити рашизм раз і назавжди ,а ідеологію "русского мира" заборонити як людоненависнцька .
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25.12.2022 21:02 Відповісти
лишний раз подчеркиваю... это не только война наций..а и ЦИВИЛИЗАЦИЙ...
ибо учитель который сеет мудрое доброе вечное...никогда не позволит себе такое говорить детям...
а ото со сцены... это трусливое завистливое закомплексованное услужливое горемычное чмо...
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25.12.2022 21:03 Відповісти
Только вот когда я утверждаю, что надо бить и по инфраструктуре и по избам орков, мне рассказывают, что это неправильно, что Запад нас не поймет и прочую хрень про милосердие и человеколюбие. Говорят в Марике погибло 100 000 украинцев. Простим и поймем этих тварей, которые хотят нас всех убить?
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25.12.2022 21:03 Відповісти
Вони там усі йьобнуті.
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25.12.2022 21:04 Відповісти
Их ********* зделали уже давно. А кто это зделал совсем не *******. Такое впечетление шо это какая то акция.
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26.12.2022 00:45 Відповісти
Vot takaja propoganda v duxe sovetskogo fasisma idiot dlia ucenikov i drugix kacapstane.Vot poslusaja kak bi na nix napali,a oni tolko oboroniajetsia,to jest oni zertvi.Atmoseferu sozdajiot v duxe 1941 goda,nicego u nix neizmenilos ,tupoj narod kak bil takim i ostalsia
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25.12.2022 21:06 Відповісти
Кто сеет ветер, тот пожнет бурю.
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25.12.2022 21:09 Відповісти
Президент Рузвельт допустил ошибку в ,1941 году.. отправляя моцкальскому быдлу миллионы тонн тушонки....🦍🦍🦍
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25.12.2022 21:09 Відповісти
і не тільки... зброя також була лишя, краще б німці розгромили совдепію до тла, америка все рівно поставила б німців на коліна ядерною бомбою, і ми були б вільні й європейські приблизно з 1945-46 року.
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25.12.2022 21:17 Відповісти
Тоді б ядерна зброя була б у німців, а не американців.
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25.12.2022 22:53 Відповісти
не переживайте так... ніяких шансів в них не було, впиваючись своїми перемогами вони й не думали б про зброю "відплати"(вона була б непотрібна)...то дуже дороге задоволення, Гітлер був дуже економним, гроші не любив марнувати, вірив в свою велич і велич своєї армії, про ніяку ядерну зброю і не мріяв... а Штати тим часом працювали й тратили міліарди, на створення тієї зброї., вони випередили ІІІ Рейх на роки.
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26.12.2022 00:36 Відповісти
В россии фашизм.
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25.12.2022 21:11 Відповісти
Судячи по розміру сраки директриси, усі її мозки вже давно там.
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25.12.2022 21:11 Відповісти
гидко мати таких, як кацапи, сусідів... те бидло довго мекало про "братство"... щоб приспати нашу пильність і асимілювати...
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25.12.2022 21:13 Відповісти
Польский режиссер Януш Заорский снял в 2013 году фильм "Польская Сибириада,"..там молодая полячка назвала в 1939 году краснопузых армейцев ворвавшихся в ее дом...простой фразой...Вы хуже Фашистов...
Истинно Так...НЕЛЮДИ ,Андрофаги...👹👹👹
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25.12.2022 21:17 Відповісти
ПОЛЬКА!!! Де ви берете цю хєрню «полячка»!?!?
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25.12.2022 21:25 Відповісти
Опять ты хмырь якуто-монгол под ногами лазишь...свали...
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25.12.2022 21:30 Відповісти
Прогуглила, полька і полячка правильно, але полька правильніше
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25.12.2022 22:59 Відповісти
Україночка теж🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱💙💛🔱
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25.12.2022 23:05 Відповісти
кацап - генетичний вбивця мародер гвалтівник п"яниця і злодій
в кого ще залишились ілюзії щодо харошіх сруццкіх?
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25.12.2022 21:20 Відповісти
Там, в Нижньому, дуже велика прослойка мокшанців та всяких бабуїнів. На зорьці соввласті там панували два мокшанці, два швагра -Жданов та Щербаков, обидва запійні п'янички, так звані основателі руской партії в ВКП. І двоє так і згоріли в боротьбі із зеленим змієм, а лікарів оголосили вредителями і отравітелямі
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25.12.2022 21:24 Відповісти
Яка ж чудова хромасома зігнула канонічну З у ненависну англосакську Z
Навіть у вимитих нафік мізках цей дисонанс має потихеньку спрацьовувати.
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25.12.2022 21:26 Відповісти
Простая русская душа, тупая рожа алкаша.

*****, портянки и ЕдРо, в сенях помойное ведро.

Гулянка в будни до утра и кабачковая икра.

На стенке Членина портрет, по пьянке дворнику минет.

Видон на свалку из окна и вечно битая жена.

Дочь - *****, сыночек - наркоман,

муж лег на зассаный диван.

Подъезды с запахом мочи, без штукатурки кирпичи.

На свадьбах - драки, мордобой,

секс друга пьяного с женой.

Паленка, гречка, маргарин, закуска русских образин.

Бухнул - под задницу пинка,

О ДАААА!! Параша велика!!
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25.12.2022 21:27 Відповісти
Які висновки?
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25.12.2022 21:38 Відповісти
судить и вздёрнуть нацистскую *****!
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25.12.2022 21:44 Відповісти
Ну, а поки там хочуть, наші воїни беруть у полон та жахають їх батьків та всяких різних уьобків - https://t.me/DeepStateUA/15005
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25.12.2022 21:50 Відповісти
100% треба знищити і знищувати усіх кацапомордих підоросів в УКРАЇНІ до останньог "что-что, гдзе-гдзе, как-как і з какай разніцей" без шкодування та докору совісті ...!!!

УКРАЇНЦІ НІКОЛИ НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ і ПІДОРОСАМ-ЧУХРАІНЦАМ ЦІЄЇ ВІЙНИ...!!!
Коли хороші ЧУХРАІНСЬКІ-ПІДОРОСИ МОВЧАЛИ, погані ЧУХРАІНСЬКІ-ПІДОРОСИ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ І ВОЛАЛИ КАКА РАЗНІЦА...!!!
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25.12.2022 21:53 Відповісти
я надеюсь, тетка уже в розыске?
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25.12.2022 21:58 Відповісти
............................................................................сдохни **** свинособачья вместе со своими ватными **********.............................................................
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25.12.2022 22:00 Відповісти
Хай буде директорка, послиця і медикиня. Зовсім українською. Через кілька років ще щось нове придумають. В США, коли наша емігрантка до доці каже, "ти моя гарненька дівчинка", мала ****** "навіщо підкреслювати стать".
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25.12.2022 23:06 Відповісти
Владимир Антонов-Овсиенко:

"Против нас стоит тридцатимилионный народ, имена которых невозможно выговорить, внешность которых такова, что их надо убивать без всякого милосердия и пощады.

Мы должны выжать все возможное из Украины, чтобы усилить военный потенциал России\"
ГАКО, ф.403, оп. 9657, стр. 74, арк. 423
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25.12.2022 23:42 Відповісти
Хіба ці істоти мають право на існування?!
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26.12.2022 00:25 Відповісти
Л. Троцкій:"
"Будь проклята эта Украина, сжечь ее до основания перебить всех, а на их месте поселить русских.

Это должен помнить каждый русский человек.

Помните также, что так или иначе, а нам необходимо возвратить Украину России.
Без Украины нет России. Без украинского угля, железа, руды, хлеба, соли, Черного моря Россия существовать не может -она задохнется, а с ней и Советская власть, и мы с вами
.
…Знайте, что для достижения намеченной цели, все средства одинаково хороши
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26.12.2022 00:30 Відповісти
АБСОЛЮТНО!

на місці маск-ви має бути РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!
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26.12.2022 03:57 Відповісти
Якщо ви дійсно з США ще можна зрозуміти ваш допис - але якщо ви з України подумайте ще раз .
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26.12.2022 05:39 Відповісти
гитлерюгенд --- путлерюгенд . разницы почти никакой --- у первых в мозгах была только свастика а у *********** вместо мозгов буква ..зю.. --- пока на хрущевки воронежа . саратова . ростова . белгорода и т.д. не упадут наши ракеты это рашабыдло не поймет куда их привел ***** и надо будет 30 лет этим мразям букву ..зю.. из мозгов выгребать --- даже гитлер не додумался в 44-45 годах посылать на фронт зэков уголовников . а ***** с кухаркой додумались
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26.12.2022 06:39 Відповісти
Самые неагрессивные и клёвые кацапы были при Ельцине, в голодные 90стые... Когда НАТОвские самолёты им ножки Буша и другую гуманитарку тоннами возили...А города Сибири типо Норильска, Воркуты, целыми подъездами по мусоркам рылись, в поисках кусочка хлеба...Тогда им было ни до войны, фашиздов в Украине или ДАМБИТЬ БАМБАС, тем более до "ВЕСЬ МИР В ЯДЕРНЫЙ ПЕПЕЛ, А МЫ В РАЙ".... Вся эта агрессивность у кацапа появилась вместе с тучными нулевыми....вместе с высокой ценой на нефть, зашли западные технологии, инвестиции, кацап немножко ожирел и охамел, начал наращивать военные мышцы, думать про большую геополитику, и окончательно испортился....

К сожалению от Украины сейчас мало что зависит, мы можем только защищаться... Но вот просматривая часто западную прессу, начал замечать тенденцию, что ЗАПАД/ ЗАПАДНЫЙ ЧЕЛОВЕК наконец то начал приделять много внимания и Украине и особенно России...а главное начал понимать что такое КАЦАП? И что с ними делать?
И какбы кацапы там не мимикрировали, что типо санкции не действуют, какбы русская либерастня не орала, что ВИЗОВЫЕ ЗАПРЕТЫ это нарушение прав человека...но все это работает.. А в купе с сокращением посольств и консульств, потолками на нефть, кенселингом русни в спорте, культуре, исход инвестиций и технологий из Рахи, превращает в невыносимую ситуацию для кацапни....
Особенно это заметно по Москве...
МОСКВА из КРАСАВИЦЫ ТУЧНЫХ НУЛЕВЫХ, ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЗАУРЯДНЫЙ ГОРОД, НАЗАД В БОЛЬШУЮ РОГУЛЯТНЮ ГОЛОДНЫХ 90-СТЫХ, без мировых брендов, VISA и MASTERCARD... Любой индийский Бомбей или Калькутта скоро будет выглядить поприличней Москвы...А ведь были времена когда Москва была одной из мировых столиц на ряду с Берлином, Лондоном, Пекином....

Особенно это было заметно на НОВЫЙ ГОД, когда вся мировая пресса онлайн пишет про ёлку и встречу Нового года...Сначало Сидней встречает Новый год, потом Пекин, потом всегда была Москва...Берлин, Париж, Лондон и т.д. Наверное первый год, когда не будет Москвы...
Так что все пучком для Украины, главное выдержать это испытание войной. Все остальное уже сделает Запад....

PS. Единственный способ сейчас у кацапоф выплутаться из этой ситуации - податься или точнее продаться КИТАЙЦАМ...Но китайци, какбы тоже не дураки. Даже будут похитрей европейцев или американцев..По концовке используют Ивана за тарелку риса, как они это делают с африканцами в Африке....
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26.12.2022 08:25 Відповісти
Хуна позорная.....
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26.12.2022 09:30 Відповісти
Главное что бы наивные американцы не поставляли больше этим паскудам ножки буша.
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26.12.2022 09:52 Відповісти
 
 