Воїни 108-го ОГШБ штурмують позицію російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади успішно атакували позицію окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку українських бійців зафіксував безпілотник. У результаті атаки позиція була захоплена, частина окупантів було знищена, а десять - взято у полон.

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