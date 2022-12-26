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Воїни 108-го ОГШБ штурмують позицію російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади успішно атакували позицію окупантів поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку українських бійців зафіксував безпілотник. У результаті атаки позиція була захоплена, частина окупантів було знищена, а десять - взято у полон.
Топ коментарі
+61 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.12.2022 09:11
+39 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар26.12.2022 09:13
+30 Beta Human
показати весь коментар26.12.2022 09:19
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Четверо проти чотирнадцяти !
Слава Героям!
Двоє втекли.
Тому й потрібна затримка в поширенні 🤐