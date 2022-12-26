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Воїни 108-го ОГШБ штурмують позицію російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Воїни 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади успішно атакували позицію окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, атаку українських бійців зафіксував безпілотник. У результаті атаки позиція була захоплена, частина окупантів було знищена, а десять - взято у полон.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж бронемашини "Хамві" 10-ї ОГШБр знищує стрілецьким вогнем опорні пункти окупантів. ВIДЕО

 

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+61
Дуже гарна робота-всім виконавцям респектище...
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26.12.2022 09:11
+39
Бахмут це Україна !
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26.12.2022 09:13
+30
Викурюють паразитів з нір )
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26.12.2022 09:19
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Дуже гарна робота-всім виконавцям респектище...
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26.12.2022 09:11 Відповісти
Бахмут це Україна !
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26.12.2022 09:13 Відповісти
А ще нове відео від Мадяра як одним пострілом знищена будівля з 12 хробаками
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26.12.2022 09:16 Відповісти
Орка тіло ляже в грунт ...
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26.12.2022 09:16 Відповісти
Викурюють паразитів з нір )
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26.12.2022 09:19 Відповісти
Слава нацii!Слава ЗСУ!
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26.12.2022 09:21 Відповісти
0:57 Вроде бы кацапское падло успело стрельнуть с норы перед смертью. В броник попал.
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26.12.2022 09:27 Відповісти
Граната в руського попала,він стрельнув у пустоту. Слава ЗСУ!
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26.12.2022 09:49 Відповісти
Я так розумію, це робота українських " дезинсекторів" ? Гарно, нічого не скажеш. Кацапських хробаків та тараканів викупили. Агонь👍
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26.12.2022 09:34 Відповісти
Дивлячись на останні кадри я так розумію хробаків викурили?
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26.12.2022 09:57 Відповісти
Взяли тих,кого видно.Бліндажі ,закриті ковдрами,закидали.
Четверо проти чотирнадцяти !
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26.12.2022 18:30 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 10:18 Відповісти
Яка чудова і профісійна робота українських воїнів. Смерть кацапським оркам!
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26.12.2022 10:50 Відповісти
Слва Солдатам Великой Ukrainy
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26.12.2022 10:51 Відповісти
А что это за взрывпакеты с таким дымом при броске?
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26.12.2022 11:41 Відповісти
Торба з дустом.
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26.12.2022 12:03 Відповісти
Якась амерська граната, здається.
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26.12.2022 12:50 Відповісти
Дітоньки наші йдуть під кулі, заради нас? Милі наші синочки - хай вас Бог береже!
Слава Героям!
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26.12.2022 12:42 Відповісти
Мені одному здалося, що наші в усе нове вдягнені ??
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26.12.2022 12:52 Відповісти
Гарно...
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26.12.2022 13:04 Відповісти
Гарна робота, пять гранат в бліндаж, свинина буде як решето і глуха
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26.12.2022 15:27 Відповісти
Сучье племя....дякую вам,хлопцi,низькiй уклiн! Женить цю рашистську гидоту аж до мАцквЫ
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26.12.2022 16:06 Відповісти
Сьогодні ще двох взяли на тій позиції.Не знали про долю попередніх,несли рації 😏
Двоє втекли.
Тому й потрібна затримка в поширенні 🤐
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26.12.2022 18:27 Відповісти
Дякую Богу, що я не москаль!
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26.12.2022 19:11 Відповісти
Дякую Вам НАШІ захисники ! Збережи Боже Нашу Неньку і Наших Захисників ! Допомагаємо хто чим може
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26.12.2022 19:56 Відповісти
 
 