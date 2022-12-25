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"Насчет победы у меня сомнения есть. Будет гражданская война. ССОшники в Москве никого не спасут": російські офіцери обговорюють війну з Україною, - перехоплення. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В армії РФ очікують, що війна з Україною завершиться громадянською війною в Росії.
Запис телефонної розмови двох офіцерів проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії передали джерела в українській розвідці, передає Цензор.НЕТ.
"Насчет победы у меня сомнения есть. Нам бы удержать, что прихватили... а то поотдают, будет гражданская война. Это п*зда нах*й! ССОшники в Москве никого не спасут, против фронтовиков не потянут", - кажуть російські військові про своє командування та війну з Україною.
Топ коментарі
+76 Yevgeny Mironov
показати весь коментар25.12.2022 22:12
+71 Алекс Скела
показати весь коментар25.12.2022 22:10
+53 Женя-Женя
показати весь коментар25.12.2022 22:09
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Будь ласка, зачекайте...
Ну как про хорошего и плохого полицейского.
не удержите...и вам таки п*зда
Вот мы сейчас сядем и будем выяснять кто родители снегурочки. Предположим, что через месяц ваясним. Вопрос, как это повлияет на твою жизнь? Как это повлияет на дела на фронте?
Иначе после победы ты снова сползёшь в "какую разницу" с оливье и шансоном
Zомбі не лікуються, це на все життя.
2. Где я когда-либо говорил "какая разница"? И почему ты решил, что я слушаю шансон?
ПС. Я ультра-правый. Но не смотря на это я не являюсь потребителем украинской культуры.
Мені, до речі, 65 років, дві вищі освіти.
мо і вижевете...
Тільки б захід не схибив, а продовжував будувати залізний паркан
От тільки історія потім зафіксує велику пабєду - як розтріл цивільних , трофейні унітази ,і дохлі зеки під Бахмутом
кто то еще хочет потратиться на гаагский спектакль еще с ними.
сразу шею в петлю и дело с концом.
потом подвесить на одной из башен, и пусть повисят на ветру с пару месяцев.
в назидание всем другим имперцам.
- Гірше вже не буде...
А оптиміст радісно заперечує:
- Буде! Буде!
Где найти бедуина на рабZZee🤣🤣 новогодний ржач про путлера
Дебіли незрозуміють що їм звізда!!!
Именно сегодня 25 декабря 1991 года распался дохляк СССР в прощальний речи мишки Горбачова .🤣
Геополиьическая катастрофа века..вверху видом в тему
Поза росіянським контекстом, цей вислів має глобальне застосування.
Хоча може і ссо - від слова сосати
а правонаступниця тюрми народів закінчить так само, як і та тюрма - РОЗВАЛ на 15-20 незалежних країн!