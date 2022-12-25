УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14671 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
45 940 95
армія РФ (13448) війна (56233) розвідка (3613) перехоплення (328)

"Насчет победы у меня сомнения есть. Будет гражданская война. ССОшники в Москве никого не спасут": російські офіцери обговорюють війну з Україною, - перехоплення. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В армії РФ очікують, що війна з Україною завершиться громадянською війною в Росії.

Запис телефонної розмови двох офіцерів проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії передали джерела в українській розвідці, передає Цензор.НЕТ.

"Насчет победы у меня сомнения есть. Нам бы удержать, что прихватили... а то поотдают, будет гражданская война. Это п*зда нах*й! ССОшники в Москве никого не спасут, против фронтовиков не потянут", - кажуть російські військові про своє командування та війну з Україною.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "У нас кто жалуется, всех х#й знает куда увозят, бл#": російський окупант просить дружину не писати Путіну, - перехоплення ГУР. АУДIО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+76
показати весь коментар
25.12.2022 22:12
+71
показати весь коментар
25.12.2022 22:10
+53
удержать, что прихватили...

не удержите...и вам таки п*зда
показати весь коментар
25.12.2022 22:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лапті! Вам хмизда!
показати весь коментар
25.12.2022 22:07 Відповісти
Потрібно вербувати таких російських офіцерів, які готові воювати проти путіна. Після перемоги України в війні, ці офіцери за фінансової та військової підтримки ГУР стануть інструментом розвалу росії на безпечні безядерні демократичні держави.
показати весь коментар
25.12.2022 22:50 Відповісти
вже дядьки за океаном плідно працюють в цьому напрямку
показати весь коментар
25.12.2022 23:20 Відповісти
Ні, США досі є найбільшим гарантом існування росії в існуючих кордонах! Саме США зупинили в 1991 році парад суверенітетів російських суб'єктів федерації, коли можна було розділити росію на 50 дрібних країн.
показати весь коментар
25.12.2022 23:23 Відповісти
все працює з урахуванням досвіду 1991, коли США були не готові до втрати контролю над ЯЗ. І ніякого "параду" саме в РСФСР не було. Одна Ічкєрія це замало
показати весь коментар
25.12.2022 23:31 Відповісти
Ви не знаєте історії, росія в 1991 році розвалювалась реально і тільки вбивства регіональних лідерів під мовчазну згоду США дозволило уникнути розвалу росії. Карелія, Татарстан, Сибір, Чукотка, Далекий Схід, я вже не кажу про Кавказ, все це реально виходило з під влади Москви! Тоді вдалось утримати росію від розвалу масовими вбивствами місцевих активістів та політиків і фінансовою допомогою та політичною підтримкою від США! росія мала бути знищена ще в 1991 році, якби не США!
показати весь коментар
25.12.2022 23:45 Відповісти
сама видумала, чи прочитала цю бздуру десь?
показати весь коментар
26.12.2022 06:02 Відповісти
просто сиди на бутылке молча
показати весь коментар
26.12.2022 09:03 Відповісти
У Вас вельми літературне уявлення про процеси 1991 року. Ще про масонську ложу не сказали
показати весь коментар
26.12.2022 23:53 Відповісти
Назвете імена тих активістів і політиків?
показати весь коментар
28.12.2022 16:02 Відповісти
Може США и РФ кенты?
Ну как про хорошего и плохого полицейского.
показати весь коментар
26.12.2022 00:17 Відповісти
Чому за океаном, чим гірші українці?
показати весь коментар
26.12.2022 10:09 Відповісти
Тому що Солнце на небі, а земля не гірше води.
показати весь коментар
26.12.2022 23:56 Відповісти
удержать, что прихватили...

не удержите...и вам таки п*зда
показати весь коментар
25.12.2022 22:09 Відповісти
Тому Єдиним і Найкращим способом завершення цієї війни для України і всього цивілізованого світу є звільнення всіх окупованих територій України без будь яких умов, мирних планів, переговорів чи домовленостей.
показати весь коментар
28.12.2022 16:06 Відповісти
Таких як цей полуорк, дуже мало на росісі...
показати весь коментар
25.12.2022 22:09 Відповісти
Касап ріже касапа...?? Це прям пісня, для кожної білої людини..
показати весь коментар
25.12.2022 22:09 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 22:10 Відповісти
"Дєд мароз" - це фігурант бурят-монгольських нічних страшилок - колотун-бабай. Щодо снігурочки є проблєма: якщо той бабай - її "дєдушка", то хто ж її батьки? Мабуть, байстрючка...
показати весь коментар
25.12.2022 23:18 Відповісти
И че? Вот зачем этот высер?
Вот мы сейчас сядем и будем выяснять кто родители снегурочки. Предположим, что через месяц ваясним. Вопрос, как это повлияет на твою жизнь? Как это повлияет на дела на фронте?
показати весь коментар
26.12.2022 04:13 Відповісти
Дарма ти хвилювався. Ніхто не почав виясняти, бо і виясняти нема чого. Кацапи придумали дєда мароза як завжди, щоб було не як у людей. Бо Санта Клаус, тобто Св. Миколай їм поперек горла стояв.
показати весь коментар
26.12.2022 06:44 Відповісти
Это уничтожит в твоей псевдо-умной голове очередной кацапский идеологический штамп!

Иначе после победы ты снова сползёшь в "какую разницу" с оливье и шансоном
показати весь коментар
26.12.2022 09:05 Відповісти
Ні, нажаль не знищить. Самі подумайте: організми поколіннями живуть в цивілізації десь в Америках чи західних Європах. Отримують велфейр, який в 5-6 раз вищий за рівень з/п нарасісі (не кажучи вже про пенсії). Мають власні котеджі, їх діти навчаються в західних університетах і мають відповідне громадянство... але ці гниди все одно топлять за матушку-нарасісю і всім розказують як там харашо і як тут ******.
Zомбі не лікуються, це на все життя.
показати весь коментар
26.12.2022 09:27 Відповісти
1. Хочешь померяться письками? У меня 2 красных диплома и аспирантура за плечами. Есть изобретения. А у тебя?
2. Где я когда-либо говорил "какая разница"? И почему ты решил, что я слушаю шансон?
ПС. Я ультра-правый. Но не смотря на это я не являюсь потребителем украинской культуры.
показати весь коментар
26.12.2022 22:12 Відповісти
Це і є насправді пряме призначення діда мороза. Вперше він асоціюється як негативний образ-приходив забирати життя. Це вже потім москалі з нього сворили образ з подарунками-замість нашого Миколая. У нас Миколай і Дідух. Поцікавтеся нашою , а не перекрученою історією-цікаво і корисно.
показати весь коментар
26.12.2022 10:15 Відповісти
На підставі картинки, витягнутої з інтернету, ти намагаєшся повчати невідомих тобі людей?
Мені, до речі, 65 років, дві вищі освіти.
показати весь коментар
26.12.2022 11:33 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2022 11:34 Відповісти
жду не дождусь гражданской войни на рассии
показати весь коментар
25.12.2022 22:10 Відповісти
Та давайте вже, починайте масово жерти один одного за поребриком. Геть з України кляті геї-москалі!
показати весь коментар
25.12.2022 22:10 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 22:12 Відповісти
збережіть гаймарсу ракету, русня - самі собі яйця повідгризайте.
мо і вижевете...
показати весь коментар
25.12.2022 22:18 Відповісти
ССО- шники против Чмобиков. Нескончаемый парашный сериал о сортах говноскота.
показати весь коментар
25.12.2022 22:20 Відповісти
Скоро саме чмобіки будуть десантурою, морпехами, також ССО-шніками.
показати весь коментар
25.12.2022 23:23 Відповісти
ФСОшнікі (федеральна служба охорони)-сторожа дристальної валізки тупіна.
показати весь коментар
26.12.2022 05:14 Відповісти
ФСО. Не ССО.
показати весь коментар
26.12.2022 18:52 Відповісти
бла, бла, бла. какая граж.война, если 70%+ одобряют все что делает куйло.
показати весь коментар
25.12.2022 22:21 Відповісти
Чаушеску тоже одобряли но судьба обернулась иначе.
показати весь коментар
25.12.2022 22:31 Відповісти
Кацапам до румынов как до Луны раком
показати весь коментар
26.12.2022 09:06 Відповісти
И какая будет реакция на разбитую армию, экономику и потерянный Крым?
показати весь коментар
25.12.2022 22:50 Відповісти
Назад до савєцкавасоюза. Пліч о пліч. З голою сракою, але з ядерною зброєю.

Тільки б захід не схибив, а продовжував будувати залізний паркан
показати весь коментар
25.12.2022 23:04 Відповісти
вся ця статистика *****, хоча наразі бидла вдосталь
показати весь коментар
25.12.2022 23:22 Відповісти
Война будет среди силовых структур а не среди населения. Кто выскочит, того и снова поддержат 70%.
показати весь коментар
26.12.2022 01:30 Відповісти
будут ещё "зелёные" - вооружённые банды
показати весь коментар
26.12.2022 09:01 Відповісти
Буде і дуже кровопролитна.
показати весь коментар
26.12.2022 10:17 Відповісти
"Нам бы удержать, что прихватили..." )))) унитазы - это ихнее фсё!! ))
показати весь коментар
25.12.2022 22:22 Відповісти
А нам пох. ШО З ВАМИ БУДЕ ТВОРИТЬСЯ! Хоть перевішайтесь, зробіть масовий суїцид. Нам до цього діла не ма
показати весь коментар
25.12.2022 22:22 Відповісти
Є діло. Треба допомогти та проконтролювати щоби все відбулося якісно та якнашвидше!
показати весь коментар
26.12.2022 18:54 Відповісти
показати весь коментар
25.12.2022 22:26 Відповісти
Зато на счёт победы Украины над вами питорасами фашисткими у нас сомнений нет.
показати весь коментар
25.12.2022 22:28 Відповісти
В мене тоже є сомненія коли понтовик як мантру всім повторює "цєлі будут достігнути"
От тільки історія потім зафіксує велику пабєду - як розтріл цивільних , трофейні унітази ,і дохлі зеки під Бахмутом
показати весь коментар
25.12.2022 22:29 Відповісти
Громадянська війна... в кацапії.... . Забудьте про це і не надійтеся, там нема кому робити революцію, одні раби, всі нормальні вже давно відділились або звалили звідти.
показати весь коментар
25.12.2022 22:31 Відповісти
Восстание ваты. Это страна наоборот. Какая страна такие и восстания
показати весь коментар
25.12.2022 22:49 Відповісти
Не повірите але може бути. Коли ті хто з зброєю зрозуміють що ***** ворог рашистів там почнеться повний пздц.... а на вбивць та маньяків рюззкая земля завжди богата.
показати весь коментар
25.12.2022 23:24 Відповісти
вважаєш в 1917 рабів не було? хто за пайку, а хто за поклади копалин, при певних обставинах, "смєла в бой пайдьот"
показати весь коментар
25.12.2022 23:25 Відповісти
был люмпен, но еще не было 70+ лет отрицательного отбора!
показати весь коментар
26.12.2022 09:07 Відповісти
Так це і не буде революція. Просто шматки "імперії", що на той час уже розвалиться, будуть воювати між собою за гнилі просрочені "ніжки Буша", якими кацапи давились ще в 90-х...
показати весь коментар
25.12.2022 23:26 Відповісти
Те що ми називаємо "громадянська війна" в ********** невідворотна. Олігархи та чиновники будуть прагнути зберегти контроль над ресурсними вотчинами які вони нещадно експлуатують. Воювати будуть не за ідею, а за ресурси для продажу. Створення якоїсь там "народної республіки" також буде спробою вийти з під санкцій і уникнути виплати репарацій. Всі такі "субєкти" спробують перекласти відповідальність за війну на москву як центр влади і ***** персонально. 70% усіх складів ********** знаходяться в московській області і як тільки туди з колоній перестануть доставляти сировину і товари в москві введуть хлібні картки і народ почне стрімко втікати туди де ці товари є. В самій москві та області немає нічого на продаж. Ну от ні-чо-го.
показати весь коментар
25.12.2022 23:36 Відповісти
як? а біомусор?
показати весь коментар
26.12.2022 09:08 Відповісти
ну і хто ж оце купить?
показати весь коментар
26.12.2022 11:45 Відповісти
Ню-ню. Громадянської війни за встановлення демократії і свободи там звісно не буде. Але на кшалт таджицької 1991-92 років запросто. Навіть не просто запросто, а гарантовано.
показати весь коментар
26.12.2022 00:18 Відповісти
Вспомните как любили Николая, а потом убили. Убивают, значит любят.
показати весь коментар
26.12.2022 01:32 Відповісти
Найбільше насильство здатні вчинити саме раби.
показати весь коментар
26.12.2022 10:25 Відповісти
идейные как ***** и шобло сидят в теплых местах а конченные дебилы за них дохнут...
показати весь коментар
25.12.2022 22:43 Відповісти
это ***** и шобло - идейники? падлы, мерзавцы, лицемеры.
кто то еще хочет потратиться на гаагский спектакль еще с ними.
сразу шею в петлю и дело с концом.
потом подвесить на одной из башен, и пусть повисят на ветру с пару месяцев.
в назидание всем другим имперцам.
показати весь коментар
25.12.2022 22:52 Відповісти
Я хочу подивитись в живу як ***** будуть вішати.
показати весь коментар
25.12.2022 23:22 Відповісти
Гитлер говорят слинял в Аргентину.
показати весь коментар
26.12.2022 00:22 Відповісти
Не пишіть мені язиком свинособачих нелюдей.
показати весь коментар
26.12.2022 00:43 Відповісти
Не розповсюджуйте кацапські наративи шо Русь та її культура пішла з Лаптестану.
показати весь коментар
26.12.2022 01:34 Відповісти
кто "говорят"?
показати весь коментар
26.12.2022 09:10 Відповісти
Труп так і не знайшли (не показали). Лише чиїсь обгорілі рештки, які вирішили оголосити Гітлером
показати весь коментар
28.12.2022 16:14 Відповісти
Рузьге песиміст із зневірою каже:
- Гірше вже не буде...
А оптиміст радісно заперечує:
- Буде! Буде!
показати весь коментар
25.12.2022 22:56 Відповісти
Він сказав не ССО-шники, а ФСО-шники. А це вже ближче до тіла..
показати весь коментар
25.12.2022 23:00 Відповісти
https://youtube.com/shorts/Zj5s8boh5Ik?feature=share...

Где найти бедуина на рабZZee🤣🤣 новогодний ржач про путлера
показати весь коментар
25.12.2022 23:02 Відповісти
Від Кієвзадвадня до "нам би удєржать".... а це теж "по плану" ?
показати весь коментар
25.12.2022 23:21 Відповісти
Дєбілам пабєда снітся

Дебіли незрозуміють що їм звізда!!!
показати весь коментар
25.12.2022 23:23 Відповісти
https://youtu.be/5T74UvP2yg4...

Именно сегодня 25 декабря 1991 года распался дохляк СССР в прощальний речи мишки Горбачова .🤣
Геополиьическая катастрофа века..вверху видом в тему
показати весь коментар
25.12.2022 23:24 Відповісти
Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный! (c) А. Пушкин "Капитанская дочка"
показати весь коментар
25.12.2022 23:32 Відповісти
Не цитуйте на Цензорі кацапських шовіністичних діячів ніби культури.І вже пора речі називати своїми іменами і викорінювати московські ординські терміни і назви. Зокрема це стосується слова "руцький",тотожнім якому є московітський чи ординський.
показати весь коментар
26.12.2022 00:00 Відповісти
Я процетував араба Сашка Гарматного. Який він кацап?
показати весь коментар
26.12.2022 01:13 Відповісти
Бутусов, а ведь этот рашист в перехвате говорит не о ССО (силы спец. Операций) а о ФСО (федеральная служба охраны) которая в раше охраняет высших должностных лиц (помните как у нас ведомство Гелетея). И рашист говорит что мол это фсо никого из верхушки кремлевской во время вспыхнувшей в рашке Гражданской войны не спасёт. Вот что этот рашист имел ввиду. Если даже армейские офицеры стали это признавать это уже хорошо для нас! Скорее бы это случилось и всем путинососам наступила *****. Слава Украине!
показати весь коментар
25.12.2022 23:34 Відповісти
Желаю идейным *********** всех не идейных, а потим наоборот! И так десять раз подряд, до последнего касапа!!!
показати весь коментар
25.12.2022 23:48 Відповісти
Скотинячі діалоги.
показати весь коментар
26.12.2022 00:05 Відповісти
Яка громадянська війна там, де немає громадськості ? Це будуть війнушки між приватними арміями за ресурси. Гарний шанс для автономних всяких областей, чи що у них там, спробувати самостійне існування.
показати весь коментар
26.12.2022 00:40 Відповісти
русні - Піста
показати весь коментар
26.12.2022 00:43 Відповісти
"В тьопльіх мєстах ідєйньіх нє бьіваєт, особєнно, когда ідьот война"
 Поза росіянським контекстом, цей вислів має глобальне застосування.
показати весь коментар
26.12.2022 01:18 Відповісти
Пусть бы кацапы друг друга истребили. До одного!
показати весь коментар
26.12.2022 01:28 Відповісти
Скоріше всього не Ссо, а фсо - федеральна служба охрани.
Хоча може і ссо - від слова сосати
показати весь коментар
26.12.2022 01:30 Відповісти
Гражданской войны не будет. *Пролы никогда не восстанут.* Будет распад на нацреспублики(парад суверенитетов), с целью захвата большей власти местными элитами, выхода из-под санкций, передела собственности и избежания уплаты репараций.
показати весь коментар
26.12.2022 03:00 Відповісти
ну якщо вірити єврею пукіну, що "укРаінЦи і руССкіЄ - аДін нАрот", то ця громадянська війна йде ПРЯМО ЗАРАЗ!

а правонаступниця тюрми народів закінчить так само, як і та тюрма - РОЗВАЛ на 15-20 незалежних країн!
показати весь коментар
26.12.2022 04:23 Відповісти
На 15 секунді якийсь голос
показати весь коментар
26.12.2022 08:59 Відповісти
Будете твари жрать друг друга.
показати весь коментар
26.12.2022 09:57 Відповісти
Да, да, кацапстан ждет неминуемо развал на княжества сопровождаемый гражданской войной обязательно. Запасаемся попкорном - будет очень занимательно
показати весь коментар
26.12.2022 11:58 Відповісти
Він казав "Фесеошники". Тобто мав на увазі федеральну службу охорони, яка нічого не зробить з великою кількістю тих, хто воював, вбивав, гвалтував та мародерив. Дуже тверезий погляд на близьке майбутнє ерефії.
показати весь коментар
26.12.2022 18:48 Відповісти
300 РОКІВ ОКУПАЦІЇ ЗАКІНЧУЮЮТЬСЯ ГАНЕБНОЮ СМЕРТЮ ФІНОУГОРСЬКИХ ОРДИНЦІВ
показати весь коментар
26.12.2022 20:22 Відповісти
 
 