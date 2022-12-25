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алкоголь (862) армія РФ (13448) війна (56233) розвідка (3613) перехоплення (328)

"Указ после сегодняшней ночной х#рни дали - стрелять на поражение не по ногам, а просто валить нах#р": окупант про пияцтво в армії РФ, - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один з окупантів у телефонній розмові повідомив, як у російській армії влаштовано боротьбу з пияцтвом – упійманим на вживанні спиртного прострілюють ноги, а потім віддають під суд.

Запис перехопленої розмови опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"За алкоголь у нас расстрел. Расстреливают свои же из 25-й бригады. Сегодня вот троим ноги прострелили", – розповів росіянин.

"В смысле – прямо реально стреляют?" – здивувалася його співрозмовниця.

"Серьезно тебе говорю. Расстрел, все. Указ внутренний, если у кого-то перегар или алкоголь – расстреливают на месте. Три долбо...ба напились, короче, этой ночью на посту, им отстрелили ноги. У нас жестко все. Их в госпиталь, ну и потом гауптвахта, суд, и че им присудят – я не знаю. Могут лет пять-семь дать. Это не шутки, мы на войне находимся, Маш!" – заявив окупант.

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Він також повідомив, що його вночі обстріляв один свій – "пьяный и обдолбался наркотой", але куля пройшла вище.

"Гондон, я его сдал сразу же. Тут быстрее не от укропов ляжешь, тут от своих же ляжешь, от таких вот долбо...бов. И указ после этой сегодняшней ночной х...рни дали – стрелять таких на поражение, не по ногам, а просто валить их нах...р, и все", – заявив окупант.
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Топ коментарі
+30
дайте оркам бухла...
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25.12.2022 23:29
+19
Обкладинка британського тижневика The Week
(внимание за окно)))) и не только !

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25.12.2022 23:40
+16
Американська версія The Week відрізняється обкладинкою.
(внимание на дерево и в развалины ))) и не только!)

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25.12.2022 23:42
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дайте оркам бухла...
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25.12.2022 23:29 Відповісти
и кокса
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25.12.2022 23:32 Відповісти
Дайте бухла 25-ій бригаді
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26.12.2022 08:25 Відповісти
Горілка доб'є раССєю..
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25.12.2022 23:30 Відповісти
Почистить
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25.12.2022 23:31 Відповісти
Тю, та одразу розстрілюйте, шо там чекати...?
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25.12.2022 23:30 Відповісти
Гуд, кацапи, гуд. ****#чте один одного , вас багато. Поки що...
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25.12.2022 23:35 Відповісти
Как быстро деградирует нация! Каждый второй картавит. Просто мусор, а не люди.
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25.12.2022 23:35 Відповісти
як кацап кацапа не вбьє - лохом буде...
впізнаю першопідараснячую ярмію світу - і командир в них пригожий пітух!
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25.12.2022 23:37 Відповісти
спирту метилового шоп патрони не марнувати
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25.12.2022 23:40 Відповісти
Обкладинка британського тижневика The Week
(внимание за окно)))) и не только !

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25.12.2022 23:40 Відповісти
Та там жеш Зеля з Джонсонюком
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26.12.2022 11:02 Відповісти
хіба вони там одні пізнавані? ))))
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26.12.2022 11:14 Відповісти
Американська версія The Week відрізняється обкладинкою.
(внимание на дерево и в развалины ))) и не только!)

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25.12.2022 23:42 Відповісти
А це вже корисний указ. Таким чином вони перестріляють один одного.
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25.12.2022 23:47 Відповісти
Дикі нелюди рашисти. Як були їми 1000 років потому так й залишились.... єволюція там не була.
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25.12.2022 23:54 Відповісти
На пєрвий-втарой расс-считайса!
--- Пєрвиє стрєляют в втарих...
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25.12.2022 23:57 Відповісти
З дронів горілку скидати. Зброя масового знищення кацапів. )))
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26.12.2022 00:19 Відповісти
та вони в ООН жалкуватися будуть
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26.12.2022 10:16 Відповісти
Не верю. Ибо єто стрельба практически в скрепьі.
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26.12.2022 00:19 Відповісти
засинаеш з ненавистю до орковні свинособачої і просинаешся з нею...
данілов - навчи мене, сірого, як орковню свинособачю мені називати.
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26.12.2022 01:07 Відповісти
все буде так, як відьма скаже!
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26.12.2022 09:33 Відповісти
данілов - і переодягнися, а то не та рубашка, не тей знак - гуй тебе, казла, поймеш....
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26.12.2022 03:03 Відповісти
Навіщо чекати коли вони там пиячити почнуть?
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26.12.2022 07:04 Відповісти
Вьется, вьется...(знамя полковое) каамандиры впердепуть...
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26.12.2022 07:54 Відповісти
Я не уявляю, чому їм наші не привозять бухло в необмеженій кількості! Можно щось додавати з отрути, яка починає діяти через 2-3 дні , а краще тиждень, з нарастаючим ефектом.
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26.12.2022 09:01 Відповісти
пийте кляті маскалі.пийте!😂
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26.12.2022 09:25 Відповісти
Как так?! Чтоб руские свиньи да не бухали и не наркоманили?!
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26.12.2022 11:47 Відповісти
в такому випадку, бутилка водяри скинута з квадрика принесе більше користі чим граната
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26.12.2022 11:47 Відповісти
 
 