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Російський офіцер б’є гумовим кийком мобілізованих, які начебто покинули позицію: "Козлы #банные! П#дары трусливые!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський офіцер побив гумовим кийком мобілізованих за те, що ті начебто покинули позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мобілізованих окупантів було щонайменше десять. Аби придушити їхній супротив, офіцер наказав одному із військових стріляти, якщо "кто-то дернется".

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський командир б’є палицею підвішеного за руки підлеглого: "Кто еще хотел съ#баться?!". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+59
Очень мотивирует чмобиков на дальнейшие подвиги.😂😂😂
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26.12.2022 09:38
+44
Повезло, что в жопу им дубинку не засунул, хотя это может быть уже во второй части видео...
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26.12.2022 09:38
+35
как коров в стаде бьет, чтоб не разбредались.
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26.12.2022 09:39
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республка ШКИД.. Макаренко за работой по перевоспитанию козлов в баранов))))
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26.12.2022 18:14 Відповісти
Все правильно він каже і робить - хто ж позиції залишає?
Нехай спасибі скажуть, що тільки побили!
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26.12.2022 18:17 Відповісти
Походу професійна офіцерня вже майже вся в земельці

Залишилася Шакальська офіцерня

Це Шанс
Рядовий склад таку Офіцерню захищати не буде
Тут просто потрібен один хороший прорив І Це все побіжить куди очі бачать
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26.12.2022 20:38 Відповісти
Мммм руське мір...
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26.12.2022 21:32 Відповісти
Вот это уровень! Вот это характер! Так держать!
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26.12.2022 22:04 Відповісти
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