Російський офіцер б’є гумовим кийком мобілізованих, які начебто покинули позицію: "Козлы #банные! П#дары трусливые!". ВIДЕО
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Російський офіцер побив гумовим кийком мобілізованих за те, що ті начебто покинули позицію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мобілізованих окупантів було щонайменше десять. Аби придушити їхній супротив, офіцер наказав одному із військових стріляти, якщо "кто-то дернется".
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Топ коментарі
+59 Kenny Trio
показати весь коментар26.12.2022 09:38
+44 Прощай немытая раССея
показати весь коментар26.12.2022 09:38
+35 Олег Розгонов c3f40a29
показати весь коментар26.12.2022 09:39
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Нехай спасибі скажуть, що тільки побили!
Залишилася Шакальська офіцерня
Це Шанс
Рядовий склад таку Офіцерню захищати не буде
Тут просто потрібен один хороший прорив І Це все побіжить куди очі бачать