Російський офіцер б’є гумовим кийком мобілізованих, які начебто покинули позицію: "Козлы #банные! П#дары трусливые!". ВIДЕО

Російський офіцер побив гумовим кийком мобілізованих за те, що ті начебто покинули позицію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мобілізованих окупантів було щонайменше десять. Аби придушити їхній супротив, офіцер наказав одному із військових стріляти, якщо "кто-то дернется".

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