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Знищення високоточним снарядом групи з 12 окупантів у місці їхньої дислокації. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські артилеристи та аеророзвідка знищили пункт дислокації групи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар був завданий високоточним снарядом, що влучив з першого разу у будинок, де перебувало щонайменше 12 окупантів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 108-го ОГШБ штурмують позицію російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+57
кожна така мразота може вбивати, гвалтувати і грабувати. а значить, їх утилізація, в перерахунку на запобігання зазначеному, не може бути невиправдано дорогою.
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26.12.2022 10:29
+54
Не знаю скільки коштує цей снаряд,але у руських мінус 12 білих лад або мінус 10 мільйонів рублів ,а ще кошти на чорні мішки
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26.12.2022 10:22
+36
приятно смотреть процесс декацапизации...
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26.12.2022 10:34
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Не знаю скільки коштує цей снаряд,але у руських мінус 12 білих лад або мінус 10 мільйонів рублів ,а ще кошти на чорні мішки
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26.12.2022 10:22 Відповісти
кожна така мразота може вбивати, гвалтувати і грабувати. а значить, їх утилізація, в перерахунку на запобігання зазначеному, не може бути невиправдано дорогою.
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26.12.2022 10:29 Відповісти
Ескалібур 110 тис $
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26.12.2022 11:04 Відповісти
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26.12.2022 12:03 Відповісти
не факт..Наші хлопці і так давно навчились точно стріляти, могли звичайним 155 мм американським, які по якості виготовлення на порядки вище 152 мм кацапських чи радянських
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26.12.2022 12:34 Відповісти
Дешевле стоит в итоге, чем забрасывать сотнями обычных снарядов чтобы уничтожить ту самую цель
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26.12.2022 11:09 Відповісти
скорее всего это M1156 PGK. Его стоимость 15-20 тыс. $
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26.12.2022 11:15 Відповісти
хорошо, если бы это здание завалилось в Москве
А так... Нужно срочно решать вопрос компенсаций
чтобы люди строили новые здания.
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26.12.2022 11:54 Відповісти
вони стали "без вести пропавшие" тобто родичам на Жигулі нічого не дадуть
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26.12.2022 12:30 Відповісти
Неважно сколько он стоит. Деньги у нас есть. Главное, что употреблен по назначению.
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26.12.2022 15:37 Відповісти
чудово
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26.12.2022 10:24 Відповісти
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26.12.2022 10:25 Відповісти
Нажаль що місцеві собаки не зможуть поласувати цими дохлими кацапами...Хоча можливо й зможуть...
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26.12.2022 10:26 Відповісти
Це пайка для пацюків. Песиків погодують в наступній серії.
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26.12.2022 10:33 Відповісти
Тварини таке не їдять
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26.12.2022 12:31 Відповісти
Ой как красиво. Денацификация нечисти идет па плану
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26.12.2022 10:28 Відповісти
Декцапофікація чи лугандономогилізація.
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26.12.2022 10:31 Відповісти
феериииииичнооо
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26.12.2022 10:29 Відповісти
Ескалібур!?
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26.12.2022 10:31 Відповісти
Якщо методично, щоденно та ще й масовано накривати таким високоточним вогнем місця перебування ворожих солдат і офіцерів, то через деякий час почнеться неконтрольоване обсипання рашистського фронту в таких локаціях через нестачу особового складу.
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26.12.2022 10:33 Відповісти
приятно смотреть процесс декацапизации...
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26.12.2022 10:34 Відповісти
Пхахахахаха.
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26.12.2022 10:35 Відповісти
Внезапно всех к кобзону направили....
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26.12.2022 10:41 Відповісти
Слава Україні!!!
Герлям слава!!!
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26.12.2022 10:50 Відповісти
"Ані всє здохнут,а ми будєм в раю"))"ілі на параше замочєнимі"))
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26.12.2022 11:04 Відповісти
Схоже що рашисти зовсім не помічали апарат який за ними стежив та не відчували небезпеку судячи з повільності з якою вони збиралися у цій хаті яку довелось зруйнувати нашим артиллеристам. Ну а пропагандони роССійсько-нацистськи не забаряться сповістити про "обстріл мирних мешканців", ба навіть випустять з цього приводу якийсь там репортаж розповідаючи про "укро-нацистів", бо не брехати вони не можуть!!!
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26.12.2022 11:06 Відповісти
Красиво
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26.12.2022 11:09 Відповісти
Дійсно - дивні істоти. Таргани більш розумно тікають від пантофлі
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26.12.2022 11:09 Відповісти
"Было ваше"... Минус в раше...
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26.12.2022 11:10 Відповісти
To dobra, precyzyjna robota, niczym wykonanie wyroku śmierci na zbrodniarzach. Czasem wydaje mi się, że to bardzo niehumanitarne, giną nie w boju. Ale jak pomyślę o tym jak rosjanie mordują Ukraińskie dzieci, kobiety, cywilów, moje humanitarne odruchy znikają. Chwała Ukrainie. Naprzód do zwycięstwa.
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26.12.2022 11:11 Відповісти
После десяти месяцев войны гуманизм в отношении руснявых скотов непреемлем.
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26.12.2022 15:40 Відповісти
Niestety, ale muszę się z Tobą zgodzić.
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26.12.2022 19:29 Відповісти
Гарантія миру - закопати сокиру війни разом з ворогом.
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26.12.2022 11:12 Відповісти
Окрема подяка коментатору. Завжди шикарний текст!
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26.12.2022 11:17 Відповісти
ватные свинособачки зашли на ферму нам ням и ******* в небытие............................СЛАВА И РЕСПЕКТ ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.12.2022 11:18 Відповісти
Диктор як професор студентам роз'яснює
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26.12.2022 11:50 Відповісти
ВСУ красавы!!!
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26.12.2022 11:51 Відповісти
Мадьяру kjosonom sipe!!! Ezo joooo!
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26.12.2022 11:53 Відповісти
Файно!
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26.12.2022 11:55 Відповісти
У Мадяра таких відео повно
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26.12.2022 12:04 Відповісти
Дрон ще 1.5 години висів над цим місцем і ні рятівних робіт ні рухів з під завалів не було помітно . Навіть якщо хтось був поранений то в придавленому стані на все провсе 1-2 години потім кругообіг крові робить свою справу
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26.12.2022 12:09 Відповісти
Може їх ще хтось чекав.
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26.12.2022 12:22 Відповісти
отак би воювало НАТО- по всім кацапо цілям... ЗСУ просто кращі!))
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26.12.2022 13:14 Відповісти
Похоже на выстрел из танка
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26.12.2022 13:24 Відповісти
Great job! 👋👍💪
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26.12.2022 13:42 Відповісти
Почему комментируя это видео я слышу любые двух осмысление слова кроме слово это были Русские солдаты?
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26.12.2022 13:44 Відповісти
Браво.
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26.12.2022 13:52 Відповісти
Крім усього , це відео має ще й високий психологічний ефект . Воно вже розлетілося по кацапським тєлєгам , і там вже почалося епічне ниття - ой блін , а шо ж нам с етім дєлать , ну как же ваєвать - еслі у укропов есть такоє аружіє , нашим бєдним мальчікам на фронтє негде даже спрятацца чтоби атдахнуть ,, і всьо такоє . .
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26.12.2022 15:43 Відповісти
Гуманный вид зачистки страны от врага. Чик и всё.
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26.12.2022 16:23 Відповісти
спасибо товарищу Путину.......
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26.12.2022 18:04 Відповісти
Укрпошта доставила Рождественскую бандероль!!
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26.12.2022 18:20 Відповісти
 
 