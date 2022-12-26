Знищення високоточним снарядом групи з 12 окупантів у місці їхньої дислокації. ВIДЕО безпілотника

Українські артилеристи та аеророзвідка знищили пункт дислокації групи окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар був завданий високоточним снарядом, що влучив з першого разу у будинок, де перебувало щонайменше 12 окупантів.

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