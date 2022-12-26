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Знищення високоточним снарядом групи з 12 окупантів у місці їхньої дислокації. ВIДЕО безпілотника
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Українські артилеристи та аеророзвідка знищили пункт дислокації групи окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар був завданий високоточним снарядом, що влучив з першого разу у будинок, де перебувало щонайменше 12 окупантів.
Топ коментарі
+57 ьля
показати весь коментар26.12.2022 10:29
+54 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар26.12.2022 10:22
+36 Joshua Merlin
показати весь коментар26.12.2022 10:34
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Будь ласка, зачекайте...
А так... Нужно срочно решать вопрос компенсаций
чтобы люди строили новые здания.
Герлям слава!!!