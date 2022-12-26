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Росіяни не рахують своїх втрат під Бахмутом, завалюють фронт гарматним м’ясом, - Кириленко

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіяни не рахують своїх втрат під Бахмутом, а завалюють фронт гарматним м’ясом.

Про це повідомив в ефірі телемарафону глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ. 

Він також сказав, що окупанти використовують тактику "випаленої землі" на Донбасі.

За словами Кириленка, інфраструктура Бахмута знищена вже більше, ніж на 60%.

Також читайте: Поле, всіяне тілами російських окупантів, на Бахмутському напрямку. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
уже столько раз об этом сказано - кацапская армия не самая сильная но самая длинная...
не будут они считать ни мертвых ни раненных и воевать могут мало того что из-за спин детей так еще и с теми кто слабее или не может ответить или со связанными руками (вспомните пыточные на освобожденных территориях и убитых в затылок женщин и детей... и мужчин со связанными руками в многочисленных братских могилах)
а "выжженная территория" - это классический прием всех карателей и террористов (и русня такая же ублюдочно жестокая)
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26.12.2022 13:06
+3
Тактика скунса
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26.12.2022 12:55
+3
За 1000 років "тактика" війни Московитів не змінилась.
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26.12.2022 13:12
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Тактика скунса
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26.12.2022 12:55 Відповісти
уже столько раз об этом сказано - кацапская армия не самая сильная но самая длинная...
не будут они считать ни мертвых ни раненных и воевать могут мало того что из-за спин детей так еще и с теми кто слабее или не может ответить или со связанными руками (вспомните пыточные на освобожденных территориях и убитых в затылок женщин и детей... и мужчин со связанными руками в многочисленных братских могилах)
а "выжженная территория" - это классический прием всех карателей и террористов (и русня такая же ублюдочно жестокая)
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26.12.2022 13:06 Відповісти
Ну, когда большая страна, то в ней много ненужных людей. Чтобы их куда-то деть, нужно придумать войну. А если бабы ещё нарожают, будет повод повоевать ещё. Так что, дорогие, русские девицы, предохраняйтесь.
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26.12.2022 13:09 Відповісти
Им власти вместе с попами заставит родить больше в обмен на "белые лады" - вот и будет родить больше без вопросов.
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26.12.2022 17:01 Відповісти
За 1000 років "тактика" війни Московитів не змінилась.
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26.12.2022 13:12 Відповісти
для кацапів 100-тисяч жмурів також "нєзначітільниє патєрі...."
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26.12.2022 13:27 Відповісти
Те, що, начебто, на пітьмі не чутливі до людських втрат від війни з Україною, - нічим не підкріплений міф.
Скоріш, навпаки: там загибель і каліцтво своїх набагато гірше сприймається через відсутність чіткої і зрозумілої місії участі у загарбницькій війні. І це - не дивлячись на безперервний потік мілітариської рашистської пропаганди з усіх можливих інформаційних засобів.
А ймовірні грошові виплати лише затискають на деякий час неконтрольований гнів від незворотньої втрати й приглушують відчуття розпачу, безнадії й несправедливості.
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26.12.2022 14:47 Відповісти
Поначалу потери во ВОВ СССР были озвучены при Сталине 14 млн человек. При Хрущёве 20 млн.При Горбачёве 28 млн. Далее было по неутвержденным данным 38 млн. Историки говорили о более 40 млн. Так что 100 тысяч это "нєзначітільниє патєрі...."
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26.12.2022 15:56 Відповісти
x x x

Не знает небесный снаряд,
пронзающий сферы подряд
(как пуля пронзает грудь),
куда устремляет путь:

спешит ли он в Эмпирей
иль это бездна, скорей.
К чему здесь расчет угла,
поскольку земля кругла.

Вот так же посмертный напев,
в пространствах земных преуспев,
меж туч гудит на лету,
пронзая свою слепоту.
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26.12.2022 14:39 Відповісти
Да не заваливают мясом! А палят биомусор свой---правильно делают! Мы губим цвет нации, патриотов, спецов, музыкантов, профессионалов всех направлений! А почему у нас уголовники не на фронте?! Всех до последнего срочно в бой! И заградотряды сзади! А как иначе победить? Батальон Монако цел, уже бойко обьявился, сынки всех от горисполкомов и по верхушку за кордоном с февраля----нормально??? А ведь надежда только на тех кто вернётся с победой и их жен что вернутся с Европы---именно они и построят новую Украину! С ноля ведь прийдется. Ну не эти же, и на манеже всё те же? Нам предстоит тяжелейший путь если победим. Второй войны не будет уже потом, некому будет воевать. Мы прекратимся существовать как страна и народ. А шваль отсидится в который раз. Так всегда и было. И последнее. Мы должны срочно конфисковать абсолютно всё олигархическое в внутри страны, национализация! И нанять вип-менеджеров с Запада для управления всем таким. Международная практика---так поднялась Франция с 1945 по 1965г. А потом на аукционах продали гос-собственность частному бизнесу. Для своих была льгота. Неужели и правда кто то думает что мы с рф получим что либо по репарации? И сколько и когда.
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26.12.2022 15:04 Відповісти
Такое отношение российских властей и командирования к своим для России нормальное явление с корнями в глубоком прошлом. Там крепостных не считали людьми и купили/продавали пачками и сотнями. То самое с солдатами в российской армии. Если надо взять что-то - будет посылать своих на амбразуры пока завалит трупами. Напрасно надеяться, что там и теперь что-то изменится.
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26.12.2022 17:13 Відповісти
Надо бросать дополнительные силы в Бахмут и Соледар! Эти города должны остаться под контролем Украины.
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11.01.2023 16:53 Відповісти
 
 