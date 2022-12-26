Росіяни не рахують своїх втрат під Бахмутом, завалюють фронт гарматним м’ясом, - Кириленко

Росіяни не рахують своїх втрат під Бахмутом, а завалюють фронт гарматним м’ясом.

Про це повідомив в ефірі телемарафону глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Він також сказав, що окупанти використовують тактику "випаленої землі" на Донбасі.

За словами Кириленка, інфраструктура Бахмута знищена вже більше, ніж на 60%.

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