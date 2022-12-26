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Російські окупанти з-під Бахмута - начальнику Генштабу ЗС РФ Герасимову: "Ты п#дар и черт #банный! Где ты?". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські військовослужбовці записали відеозвернення до начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.
У зверненні вони зазначають, що воюють під Бахмутом, але у них немає снарядів. То ж до Герасимова вони звертаються без особливої поваги, називаючи його всілякими нецензурними словами.
"Ты п#дар и черт #банный! Где ты? Помоги нам наконец", - кажуть окупанти, що вдерлися в Україну.
Окрім того, вони акцентують увагу Герасимова на значних втратах у лавах військ РФ. "Там парни гибнут", - кажуть окупанти.
Пізніше правдивість заяви найманців ПВК "Вагнер" повідомив власник компанії Евген Пригожин.
Топ коментарі
+146 Палиця Василь
показати весь коментар26.12.2022 13:10
+77 Олександр Дніпро
показати весь коментар26.12.2022 13:16
+62 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар26.12.2022 13:12
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Будь ласка, зачекайте...
Доречі, це може бути й ІПСО з метою введення в оману ЗСУ!
Кто из них Глав*****-Герасимов или Пригожин-не могу знать.
му-му вы драные! на хер сюда приперлись!!! дохните теперь и не визжите!!!
прошу дуже - 2 расеєйські тварини репетують що у них немає чим вбивати нас.
Кадровые скорее всего
Получат снаряды но только себе на башку
Дело близилось к концу.
Пусть ждут
А то, дуже жалюгідно виглядає ваша прокламація.
Бо як останні сцикуни маски одягли і тявкаєте з під паркану!
Відео треба було раніше записувати, а тепер вже запізно.
У армії п*дарасів і чортів йо*аних - начальник генштабу п*дарас і чорт йо*аний!
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Це добре мабуть свою роль відіграють хаймарси що знищують ворожі склади ***********
З цим все ясно .. Постановка . Черговий пригожинський наїзд на генштабовців ,, мовляв - сруовікін свій , його займати ніззя , а от герасімова чморити можна , навіть - треба .
Хоча , нам тут без різниці ,, гризіть один одному горлянки хоч до всеру .
Почувствуйте логику врага, други мои. Сегодня - День войсковой противовоздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации. И сегодня ВТОРОЙ РАЗ прилетает по аэродрому "стратегов" в Энгельсе. Могли по традиции в выходные, но нет - символизм важен. 🤣
Пропагандонские проститутки (ссылку давать не буду, чести много) пишут: "этой ночью "бахи" были гораздо менее мощными, чем 5 декабря". Ну, слава тебе, Господи, "бахи" меньше. Правда, проститутки украдкой-полушёпотом добавляют, что трое наших погибли. Ну, так это ж мелочь, правда?
- Скажу.
А не надо было мирных обстреливать и были бы снаряды.
Хуже пидоров уничтожили Мариуполь Волноваху Попасную Рубежное и тд.
Это звери в человеческом обличии.
Так з ким ви там воюэте, а, тварюки? Точно шо эбанi. З НАТОю чи зi всiэю УКРАIНОЮ?
Там "парни гибнут" не за вас, а за УКРАIНСЬКИЙ унiтаз, довбоэби, сволота ви эбана! ЗДОХНIТЬ ВСI, ПОТВОРИ!
УЕФА выбросил засРашку из международного футбола на ближайшие 10 лет
УЕФА отстранил как сборную россии Кацапии по футболу, так и все её клубы от международных соревнований на ближайшие 10 лет.
Переход кацапского футбольного союза из Европы в Азию не спасет засРашку, и все равно не позволит ей сыграть на Чемпионате Мира. Это заблокирует ФИФА.
В футбольном плане, у Кацапии патовая ситуация.
Выхода из нее на данный момент нет.
Это приведет к захиреванию роSSийского футбола.
"Забавно, даже Советский союз участвовал во всех международных футбольных соревнованиях, а Путин смог лишать этого права рашку и теперь её статус в футболе - на уровне Северной Кореи".
Что с рылом, кацапня?
А також рашашвайне не встигають вироблять,навіть у 4 зміни...
і так там є снаряди....
уже понятно, что это постановочное видео Пригожина в его пиар-войне с Шойгу и Генштабом РФ