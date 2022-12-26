Російські окупанти з-під Бахмута - начальнику Генштабу ЗС РФ Герасимову: "Ты п#дар и черт #банный! Где ты?". ВIДЕО

Російські військовослужбовці записали відеозвернення до начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне відео.

У зверненні вони зазначають, що воюють під Бахмутом, але у них немає снарядів. То ж до Герасимова вони звертаються без особливої поваги, називаючи його всілякими нецензурними словами.

"Ты п#дар и черт #банный! Где ты? Помоги нам наконец", - кажуть окупанти, що вдерлися в Україну.

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Окрім того, вони акцентують увагу Герасимова на значних втратах у лавах військ РФ. "Там парни гибнут", - кажуть окупанти.

Пізніше правдивість заяви найманців ПВК "Вагнер" повідомив власник компанії Евген Пригожин.