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Воїни 92-ї ОМБр ліквідували групу окупантів: "Нічна дискотека під баси артилерії". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вночі ліквідували групу окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади. 

"Нічна дискотека під баси артилерії. Від такої музики рве на шматки", - йдеться у повідомленні. 

На зафільмованому відео можна побачили групу рашистів (яскраві силуети через тепловізор), пересування яких зупиняє серія вибухів.

Також читайте: Артилеристи 92-ї ОМБр знищують ворожі танки. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
С Рождеством вас, суки!
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26.12.2022 16:22
+21
файно!
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26.12.2022 16:22
+14
Пєрємєщєніє кацапав с начной діскатєкі на канцерт Кабздуна...
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26.12.2022 16:25
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десять негритят парашнят
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26.12.2022 16:21 Відповісти
негритята аж побелели от волнения, но через некоторое время вернутся к привычному цвету
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26.12.2022 17:13 Відповісти
файно!
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26.12.2022 16:22 Відповісти
С Рождеством вас, суки!
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26.12.2022 16:22 Відповісти
С последним !
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26.12.2022 16:26 Відповісти
Пєрємєщєніє кацапав с начной діскатєкі на канцерт Кабздуна...
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26.12.2022 16:25 Відповісти
ганяють як абрахамія по акації, точно, пазли з своїх мабуть не бросають )))
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26.12.2022 16:25 Відповісти
ну може жмури ще з пару годин поки лежатимуть то посвітяться..
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26.12.2022 16:34 Відповісти
Ого , як кацапи заметушились , а що сталось
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26.12.2022 16:36 Відповісти
Жалко не кассетный боеприпас с подрывом в воздухе.
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26.12.2022 16:42 Відповісти
Услышав фразу "Диск-жокей Валера" кацапы писаются и прячутся в черный пакет !
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26.12.2022 16:48 Відповісти
Тараканы - светлячки! А мы их тапком... тапком... тапком!!
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26.12.2022 16:55 Відповісти
з третього разу ******* як треба )))
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26.12.2022 16:59 Відповісти
Я побачив з другого. Перший це був не зрозумілий, але не суть питання, головне почморили класно
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26.12.2022 17:26 Відповісти
Наші котики, бережи та допомагай вам Господь
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26.12.2022 17:25 Відповісти
ЗСУ-чарівники! Перетворили поганих кацапів на харошіх рузькє. В тепловізор дрона добре видно момент перетворення
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26.12.2022 17:44 Відповісти
Ай харашо і музика в тему.
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26.12.2022 19:18 Відповісти
 
 