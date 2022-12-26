Над Москвою літають військові вертольоти. ВIДЕО
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Над російською столицею літають військові вертольоти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж повідомляють, що чотири вертольоти помітили над центром Москви.
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Colt
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irenka ko
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