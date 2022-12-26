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Над Москвою літають військові вертольоти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Над російською столицею літають військові вертольоти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, користувачі соцмереж повідомляють, що чотири вертольоти помітили над центром Москви

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Автор: Сергій Яковенко
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Пусть летают до последней капли керосина.
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26.12.2022 18:31 Відповісти
О, я ж казала, що ми лєтім к вам, мАсквічі.
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26.12.2022 18:39 Відповісти
Вивозять таємні лайно-чемодани Пуйла
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26.12.2022 18:44 Відповісти
може хоч один на кремль впаде.
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26.12.2022 19:10 Відповісти
Нєдоработка!
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26.12.2022 19:14 Відповісти
Все напрасно. Бункерного ублюдка уберут иначе.
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27.12.2022 10:46 Відповісти
 
 