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Кремлівські "провидці" передбачають майбутнє РФ в 2023 році: "Россия - ось цивилизации. Америка распадется на штаты. Доллар резко упадет". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Кремлівські "провидці" передбачають Росії неймовірні успіхи в 2023 році та прогнозують повний занепад США та Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це вони розповіли в ефірі одного з пропагандистських шоу на росТВ. З передбаченнями "астрологов и тарологов" біди американців почнуться вже навесні - повені, втрата політичної та економічної ваги, внутрішні конфлікти та розпад на окремі штати. Натомість, Росія стане "осью цивилизации", а російські вчені, навіть, винайдуть ліки від онкологічних хвороб. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Нужно уничтожить на корню": у Росії директор школи агітує учнів знищувати українців. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+68
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26.12.2022 18:39
+41
Жорстко обробляє рабокацапів "ретранслятор".... ой жорстоко.
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26.12.2022 18:38
+32
Долар впаде. На росію. У вигляді HIMARS-ів та ATACMS-ів
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26.12.2022 18:42
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Одним словом - "долбоёбы"!
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26.12.2022 19:28 Відповісти
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26.12.2022 19:36 Відповісти
А москва превратиться в Нью Васюки!!!
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26.12.2022 19:41 Відповісти
Долар на росіїї упав ще цього року так що нова НИВА у них коштує 20000доларів. Штучний відірваний курс штучної відсталої держави.
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26.12.2022 19:49 Відповісти
Я конечно не астролог... Но что то мне подсказывает что будут они сосать "ножки байдена", как когда то "ножки буша".
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26.12.2022 19:51 Відповісти
Наступного разу будуть облизувати не кур"яч1 н1жки, а св1й середн1й палець. Не можна таким скотам допомагати, бо вони не розум1ють 1снування людяност1, не знають вдячност1 - гуман1зм вважають ознакою слабкост1.
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27.12.2022 00:10 Відповісти
Ніжок від Буша вже точно не буде, буде інша важлива частина тіла від дяді Сема.
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27.12.2022 16:20 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
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26.12.2022 20:10 Відповісти
елочка мне нравиться, а Омерике кирдык
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26.12.2022 20:18 Відповісти
А що каже якутський шаман?
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26.12.2022 20:18 Відповісти
Америку хоронили при совке-распался совок.Хоронят при рашке-распадется-рашка.
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26.12.2022 20:21 Відповісти
Звичайні шарлатани відробляють своїми пророцтвами заплачені їм гроші. Тільки навіщо цю маячню переповідати?
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26.12.2022 21:38 Відповісти
Как раньше говорили, набери в рот гамна и плюй по мне. И кацапоиды с радостью буду ето делать. По глаза в дерьме но вместо чтобы вылазить будут продолжать ждать когда же Америка загнется. Каким нужно быть бараном чтобы 100 лет жить при комуняках и верить в сказки что нужнопотерпеть еще, вот-вот через пятилетку наступит комунизьм и рай, а потом пришел путен и сказал что комунизьм и рай уже был и нужно теперь потерпеть чтобы его вернуть.
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26.12.2022 22:56 Відповісти
Для лапотного лепрозория такие телепрограммы в порядке вещей.
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27.12.2022 00:01 Відповісти
"Россия - ось цивилизации. Америка распадется на штаты. Доллар резко упадет" Джерело: https://censor.net/ua/v3389419

"Россия - распадется на штаты. Рубль резко упадет"
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27.12.2022 00:47 Відповісти
Расея лось в каналізациі.
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27.12.2022 02:04 Відповісти
Если народонаселение идиоты то им можно стирать всякую туфту.
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27.12.2022 05:43 Відповісти
дебилы... таежный народ становится все дебилее и дебилее... выход один - расия должна быть разрушена навсегда... хватит, Буш свистел всякую херню, боясь распада империи зла...
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27.12.2022 06:19 Відповісти
шо то не очень доверяли деревянному рублю жополизы ***** кремлевского -- яхты по 700 лимонов долл . дворцы на лазурном берегу франции по 200 лимонов долл . вклады в банках лондона на млрды долл . а для рашабыдла китайский ,,москвич,, за 50 000 долл . непонятно какой ******* его купит . но для программы ,,время,, сюжет как поднялся у *****.нет не то что вы подумали. отверточный ,,автопром,,
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27.12.2022 07:09 Відповісти
Маскальській патріахат теж свято вірить про те що США піде під воду. Сам і богослов так писав. Ага.
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27.12.2022 10:17 Відповісти
Ось клоаки, а терміни приблизно вгадали.
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27.12.2022 16:17 Відповісти
Мабуть в параші як в романі Стругацьких «Населений острів», є щось по типу веж-ретрансляторів, яки декілька разів на день вмикаються і засирають мізки кацапам.
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27.12.2022 16:29 Відповісти
Какая еще ось цивилизации,россия превращается в задницу мира
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27.12.2022 17:16 Відповісти
Кацапам залишається тільки брехати, цьому вірити і радіти.
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27.12.2022 17:51 Відповісти
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