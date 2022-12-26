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Собчак похвалилася ексклюзивними статуетками з нацистською символікою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
Російська журналістка і медіаменеджерка, колишня кандидатка на посаду президента Росії на виборах 2018 року Ксенія Собчак показала свою ексклюзивну колекцію статуеток, на якій наявна нацистська символіка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, серед фігурок є й такі, що можуть мати расистський та антисемітський характер.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Собчак та інші "хорошие русские" ведуть лагідну пропаганду, - Центр протидії дезінформації
Топ коментарі
+41 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар26.12.2022 19:23
+36 Sav UA
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+24 Yaroslav Volokhov
показати весь коментар26.12.2022 19:26
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На пропаганду російського світу кремль витрачає мільярди...
точно, який ген бракований
Зато лицемерно 3.14здят, что они антифашисты. Нас нацистами и фашистами обзывают. Даже построили на этом всю свою пропаганду.
"Граждане евреи, обратите внимание на за-русь-усрусь Ксюшу с израильским паспортом..." 😕
наприклад цікаво про Суровікіна б показали .як він на війні зароблявhttps://www.youtube.com/watch?v=QWad-NOAlYk..або зам міністра Шойгу.Тімур Іванов
Поки Вдадімір Путін сотнями запускав ракети Києвом, поки він стирав з лиця землі цілі села та міста, десь Парижем гуляла наша героїня, Світлана Іванова (Маніович) - дружина заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. У її житті не було ракет. Не було смертей. Натомість були яхти, вертольоти, Сан-Тропе, Роллс-ройси, діаманти, вечірки вартістю десятки мільйонів рублів. Як живе дружина путінського чиновника, одного з найбільш наближених заступників Сергія Шойгуhttps://www.youtube.com/watch?v=dSHMow8Ijl8
Что у нас есть лишнее время?
Она Никто.
Она это Спам.