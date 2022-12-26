Собчак похвалилася ексклюзивними статуетками з нацистською символікою. ВIДЕО

Російська журналістка і медіаменеджерка, колишня кандидатка на посаду президента Росії на виборах 2018 року Ксенія Собчак показала свою ексклюзивну колекцію статуеток, на якій наявна нацистська символіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окрім того, серед фігурок є й такі, що можуть мати расистський та антисемітський характер.

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