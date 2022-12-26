Польський доброволець "Ліптон" з Глівіце захищає Бахмут: 214-й спецбатальйон у бою | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Польський доброволець з псевдо Ліптон, який зараз захищає Бахмут від російських окупантів, розповів про свій військовий досвід в Україні.

Інтерв'ю з польським добровольцем опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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