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Польський доброволець "Ліптон" з Глівіце захищає Бахмут: 214-й спецбатальйон у бою | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Польський доброволець з псевдо Ліптон, який зараз захищає Бахмут від російських окупантів, розповів про свій військовий досвід в Україні.
Інтерв'ю з польським добровольцем опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+27 Алекс Скела
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Гливицька провокація - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію «Зендер Ґляйвіц» у м. Гливиці в ніч з 31 серпня 1939 року
Дай йому Боже здоровля і військової удачі !
І йому, і всім нашим воякам !
Кстати, по внешности совсем не похож на поляка. Намного больше похож на карпатского украинца.