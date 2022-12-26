УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14881 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
9 432 20
війна (56233) Польща (5147) Бутусов Юрій (3125) Бахмут(Артемівськ) (1481) добровольці (779)

Польський доброволець "Ліптон" з Глівіце захищає Бахмут: 214-й спецбатальйон у бою | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Польський доброволець з псевдо Ліптон, який зараз захищає Бахмут від російських окупантів, розповів про свій військовий досвід в Україні.

Інтерв'ю з польським добровольцем опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два російські дрони-камікадзе заплутались у маскувальній сітці і не змогли знищити український танк. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+27
Cześć!
показати весь коментар
26.12.2022 19:02
+20
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
26.12.2022 19:05
+18
Дженькуєме бардзо , полякам , за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
26.12.2022 19:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Cześć!
показати весь коментар
26.12.2022 19:02 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
26.12.2022 19:05 Відповісти
Дженькуєме бардзо , полякам , за допомогу 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
26.12.2022 19:06 Відповісти
Да уж, Липтон - это вам не занюханный ахмат-чай.
показати весь коментар
26.12.2022 19:09 Відповісти
а то випадково не з тих Глівіц
Гливицька провокація - інсценований нацистами напад на німецьку радіостанцію «Зендер Ґляйвіц» у м. Гливиці в ніч з 31 серпня 1939 року
показати весь коментар
26.12.2022 19:14 Відповісти
Глівіце в Польщі одне. І там є велика радіостанція, можливо, ще з початку 20 століття.
показати весь коментар
26.12.2022 20:14 Відповісти
Саме с тих.
показати весь коментар
26.12.2022 23:19 Відповісти
Gliwice - Gleiwitz.....
показати весь коментар
27.12.2022 11:28 Відповісти
Міцний чолов'яга. Мабуть не міг пропустити таку можливість перевірити себе.
показати весь коментар
26.12.2022 19:14 Відповісти
Cześć i chwała Bohaterom
показати весь коментар
26.12.2022 19:39 Відповісти
Воюючи в Україні, поляки боронять, передусім Польщу, чудово пам"ятаючи і знаючи, що робили і робитимуть москалі, удершись до Польщі. Тому тут треба щоб були не одинокі добровольці, а тисячі поляків на спільних фронтах, щоб не заплатити Польщі потім ціну в тисячі разів більшу.
показати весь коментар
26.12.2022 19:39 Відповісти
Ця людина від першого дня, ще з Київа, через Харків і до Донецька, як і решта батальйону, на фронті. І постійно була в самій задниці. І він бореться щиро за нас із вами, а не піариться, чи випендрюється.
показати весь коментар
26.12.2022 21:44 Відповісти
Між нами немає протиріччя. Ніхто не каже, що цей мужній хлопець поляк піариться. Я лишень сказав, що зараз на фронтах України вирішується доля і України, і Польщі (і Литви, Латвії, Естонії, та й не тільки...). І тут мали би воювати тисячі і десятки тисяч поляків (і представників інших народів), таких же як цей мужній Воїн.
показати весь коментар
27.12.2022 10:43 Відповісти
Да....Поляк,воює за Україну,інші іноземці теж але уособленням України у війні є.....Агрохімія,Коля Котлєта,Лєщєнко,товстий матюкливий тиловий щур Поворознюк та інші зеленож*опі гамадрили...Буде вважатися,що саме вони переломили хребет кацапській гадині....
показати весь коментар
26.12.2022 20:22 Відповісти
ГЕРОЮ СЛАВА! СПАСИБО, ПОЛЬША!
показати весь коментар
26.12.2022 20:45 Відповісти
Міхал. Здоров'я тобі, Чоловіче, з великої літери. Ти кльовий хлопчина. Нехай щастить. Бережіть себе, хлопці.
показати весь коментар
26.12.2022 21:20 Відповісти
Розтрощене місто. Жах
показати весь коментар
26.12.2022 23:49 Відповісти
Почуття гумору в пана Ліптона на 5 балів.
Дай йому Боже здоровля і військової удачі !
І йому, і всім нашим воякам !
показати весь коментар
27.12.2022 03:26 Відповісти
Дякую вельми шановний пане.
показати весь коментар
27.12.2022 10:05 Відповісти
Сильное впечатление производит Липтон: настоящий волк войны: всё умеет.

Кстати, по внешности совсем не похож на поляка. Намного больше похож на карпатского украинца.
показати весь коментар
02.01.2023 05:21 Відповісти
 
 