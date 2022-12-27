УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14862 відвідувача онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
18 364 58
авіація (1648) вибух (3744) війна (56233) Росія (47144) літак (1981) знищення (4085)

В російському Енгельсі знову оголошено повітряну тривогу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У російському місті Енгельс Саратовської області в районі аеродрому знову оголошена повітряна тривога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці міста публікують відеозаписи, на яких чути виття сирени.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У російському Енгельсі вночі лунали вибухи, була оголошена повітряна тривога. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+42
Теперь от каждой вороны кацапы будут ср@ться.
показати весь коментар
26.12.2022 19:18
+40
показати весь коментар
26.12.2022 19:18
+29
Переписка Энгельса с этим ... чертом... Каутским =)
показати весь коментар
26.12.2022 19:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Теперь от каждой вороны кацапы будут ср@ться.
показати весь коментар
26.12.2022 19:18 Відповісти
счас на всех кацапских зомбоящик траурные костюмы с обосратыми мордами - просто праздник какой-то
показати весь коментар
26.12.2022 21:16 Відповісти
Чекають на бавовну...
показати весь коментар
26.12.2022 19:18 Відповісти
День ПВО! Святкові хфейєрвєки запускають.
показати весь коментар
26.12.2022 21:06 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2022 19:18 Відповісти
Бавовнаенгельсштадт 😂

Дурні, переіменуйте штадт, бо укронацисці ракети самі на нього наводяться
показати весь коментар
26.12.2022 19:36 Відповісти
Кажуть, перегнали кілька пропелерних пєпєлаців до Українки

Бояться!
показати весь коментар
26.12.2022 20:05 Відповісти
Ну можна і просто Бавовнаштадт! Як варіант Санкт-Бавовнабург
показати весь коментар
26.12.2022 20:07 Відповісти
Що кацапня,нормально,еге ж?
показати весь коментар
26.12.2022 19:18 Відповісти
Так вони ж знають , що українці по мирним мешканцям не цілять, тож їм ще не дишло , як воно, коли їхні будинки будуть зруйновані. Коли їх сусіди будуть під завалами вбиті чи поранені. А потрібно на кожний постріл по містам України відповідати пострілами по рашці.
показати весь коментар
26.12.2022 20:36 Відповісти
Это все Карлсон из Правого Сектора..
показати весь коментар
26.12.2022 19:18 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
26.12.2022 19:19 Відповісти
Смерть кацапам !!!
показати весь коментар
26.12.2022 19:21 Відповісти
А шо там бабахнуло )
показати весь коментар
26.12.2022 19:19 Відповісти
Нипанятно, пока, куда прилетело, но в меня еще не прилетело, поэтому буду вас смешить
показати весь коментар
26.12.2022 19:21 Відповісти
🤣
показати весь коментар
26.12.2022 19:23 Відповісти
Это для них обычная история. Разрешите для начала на х...й валенок надеть
показати весь коментар
26.12.2022 22:16 Відповісти
Якщо вже атакувати, то масовано, всіма наявними засобами, щоби каменя-на-камені від тої рашистської авіабази на колишній німецькій колонії не залишилось.
показати весь коментар
26.12.2022 19:22 Відповісти
логічно. було би супер накопити значну кількість тих засобів для бавовни і одномоментно лупанути не тільки по Енгельсу, а також по Уралвагонзаводу та інших заводах, де виробляють калібри, іскандери і т.д. ********* знову завиє "ні вєрю" як з керченським мостом завила. )
показати весь коментар
26.12.2022 19:31 Відповісти
💯
показати весь коментар
26.12.2022 19:37 Відповісти
Переписка Энгельса с этим ... чертом... Каутским =)
показати весь коментар
26.12.2022 19:23 Відповісти
🤣
показати весь коментар
26.12.2022 19:24 Відповісти
- В печку её!..
показати весь коментар
26.12.2022 19:33 Відповісти
Она ж казенная!
показати весь коментар
26.12.2022 20:05 Відповісти
зеленая, как купорос
показати весь коментар
26.12.2022 20:06 Відповісти
Що з їбалом, кацапня?) Російською питання дублювати? Бо я знаю, скільки вас підарів тут пасеться)
показати весь коментар
26.12.2022 19:32 Відповісти
Кацапню бомбить, сжигать ихние фашистские самолеты- то ведь богоугодное дело!
показати весь коментар
26.12.2022 19:35 Відповісти
Так, богоугодне!
показати весь коментар
26.12.2022 20:38 Відповісти
ВС РФ эвакуировали с аэродрома "Энгельс-2" от четырех до шести стратегических бомбардировщиков Ту-95

По данным ZN.UA, самолеты перебросили на аэродром "Украинка" в Амурской области
показати весь коментар
26.12.2022 19:37 Відповісти
Везде достанем.
показати весь коментар
26.12.2022 19:46 Відповісти
ахахахааааааа!!!!! беруны в рот за три дня Киев на десятом месяце киевского миньета прячут стратегическую авиацию дальше чем за 1500 км от того-же Киева .............ахахахаааааа, второй раз беспилотник пролетел 700 км по паРаше , и его даже не увидели АНАЛогов нетушние войска , ******, наверное на ворованных унитазах примеряли поношенное нижнее белье , и ******** все на свете , ................одним словом - парашники.
показати весь коментар
26.12.2022 19:57 Відповісти
Назва геть не скрєпная!
показати весь коментар
26.12.2022 21:08 Відповісти
"Украинка", говорите? Ну-ну
показати весь коментар
26.12.2022 21:43 Відповісти
Как тут не вспомнить любимую фразу кацапов: " Можем повторить"
показати весь коментар
26.12.2022 19:38 Відповісти
ну ніяк з марксом не розстануться .. а якщо ще капітал туда
показати весь коментар
26.12.2022 19:42 Відповісти
Мракс.
показати весь коментар
26.12.2022 19:53 Відповісти
У этава макса ваащета паганялово кацелебоген, нем. член без лука.
показати весь коментар
26.12.2022 20:54 Відповісти
Ге ж, росіянам варто чтити пам'ять Енгельса!
Трохи цитат з того ж таки Енгельса:

"У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы - Россию".

"На сентиментальные фразы о братстве, обращаемые к нам от имени самых контрреволюционных наций Европы, мы отвечаем: НЕНАВИСТЬ К РУССКИМ была
и продолжает еще быть у немцев ИХ ПЕРВОЙ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СТРАСТЬЮ"

Что же касается России, то ее можно упомянуть лишь как владелицу громадного количества украденной собственности, которую ей придется отдать назад в день расплаты"

"Европа [стоит] перед альтернативой: либо покорение ее славянами, либо РАЗРУШЕНИЕ НАВСЕГДА центра их наступательной силы - России."

"О немецких интересах, о немецкой свободе, о немецком единстве, немецком благосостоянии НЕ МОЖЕТ БЫТЬ И РЕЧИ, когда вопрос стоит о свободе или угнетении,
о счастье или несчастье ВСЕЙ ЕВРОПЫ. Здесь кончаются все национальные вопросы, здесь существует ТОЛЬКО ОДИН ВОПРОС! ХОТИТЕ ЛИ ВЫ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ или ХОТИТЕ
БЫТЬ ПОД ПЯТОЙ РОССИИ?"
показати весь коментар
26.12.2022 19:46 Відповісти
Любопытно что кацапы ещё сделали его святым религии коммунизма. С славянами он, конешно, переборщил из за отсутствия фактов генетических исследований. Те варвары отродясь не были славянами.
показати весь коментар
26.12.2022 20:00 Відповісти
То було не важко:
І тоді, і зараз норот вкупі з нарідом не дуже мучили себе читанням.
показати весь коментар
26.12.2022 20:03 Відповісти
Німець каже - ви слов'яни...а може ми просто українці?
показати весь коментар
26.12.2022 20:43 Відповісти
исчо ту русофобию разводил, вот эту - "И русский мужик, взявшись за топор, с большим остервенением, защищал своё рабство" ( Ф Энгельс)
показати весь коментар
26.12.2022 20:33 Відповісти
Ваащето пида рассия в Европе числицца как мардварум - срана мардвы, и "бистро" не славяне у Парыж принесли, а мардва: пистрямц - так шоп пальцы пекло.
показати весь коментар
26.12.2022 20:57 Відповісти
Це ж українське місто.
У 1889 році там мешкало 78% українців.
показати весь коментар
26.12.2022 19:55 Відповісти
В конце что то бумкнуло.
показати весь коментар
26.12.2022 19:56 Відповісти
Потвори рашиські, щоб вам та повітряна тривога барабанні перепонки полопала!!
показати весь коментар
26.12.2022 19:58 Відповісти
как написал бы маринованый валодька в своей исторической статье, "памяти города": "хлопки разбудили энгельса. энгельс развернул воздушные тревоги" ))
показати весь коментар
26.12.2022 20:28 Відповісти
Доброго вечора-ми з України...
показати весь коментар
26.12.2022 20:36 Відповісти
Головне бажання Українця на новий 2023рік
показати весь коментар
26.12.2022 21:21 Відповісти
Это комплекс Кутузова Наполеон тоже понять не мог, как он их все время бьёт, а они прут вперёд Там ещё прадиды по той же схеме воевали - мясом завалим, мяса много
показати весь коментар
26.12.2022 22:21 Відповісти
А повітряна тривога в Енгельсі якась душевніша, аніж оце 10-й місяць майже щодня, а то й кілька разів на день, чуємо у Києві!
показати весь коментар
26.12.2022 22:02 Відповісти
Навіщо так даоеко безпілотники ганяти? Під боком бульбостан - хазніть по отому залізяччу, яке там на аеродромі стоїть. А після цього попередьте: ще раз спробуєте ракети пускати і ми завдамо такого ж самого масованого удару. Причому нам для цього не потрібні якісь супер-ракети. Підженемо до кордону системи залпового вогню і накриємо все, що зможемо дістати.
показати весь коментар
26.12.2022 22:54 Відповісти
наши партнеры нас не поймут
показати весь коментар
26.12.2022 23:23 Відповісти
Ох уж эти партнеры
показати весь коментар
27.12.2022 00:24 Відповісти
НАТО обстреливает аэродром. Они же с НАТО воюют, не? Пусть ответку шлют в Вашингтон. При чем здесь Украина вообще
показати весь коментар
26.12.2022 23:36 Відповісти
такая музыка теперь будет традиционно каждый день... мокши ждите на голову железяку
показати весь коментар
27.12.2022 01:07 Відповісти
показати весь коментар
27.12.2022 03:43 Відповісти
кошмарить, кошмарить и еще раз кошмарить кацапсинов, чтобы свинорылые козломорды не чувствовали себя ни секунды в безопасности... и, желательно, начинать бить по жедезнодорожным узлам, нефтебазам и складам боеприпасов...
показати весь коментар
27.12.2022 06:06 Відповісти
 
 