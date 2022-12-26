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Бойова робота двох українських танків на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи двох українських танків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили піхотинці, що утримували позицію на передовій.

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Автор: Сергій Яковенко
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ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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26.12.2022 19:57 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 19:58 Відповісти
Ну, зачем приплетать это выдуманное существо?
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26.12.2022 20:13 Відповісти
пан Чайка вірить ,що молитвами можна зупинити кулі.
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26.12.2022 20:42 Відповісти
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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26.12.2022 22:56 Відповісти
Дякую вам НАШІ захисники ! Збережи Боже Неньку і Наших захисників ! Допомагаємо хто чим може
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26.12.2022 20:00 Відповісти
Це що, трофейні танки ?
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26.12.2022 20:05 Відповісти
как ты догадался...?
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26.12.2022 20:26 Відповісти
нема динамічного захисту
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28.12.2022 10:24 Відповісти
Обробили танчики вихідні позиції штурмових груп "зеко-музикантів" уламково-фугасними пляцками.
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26.12.2022 20:25 Відповісти
 
 