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Бойова робота двох українських танків на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи двох українських танків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили піхотинці, що утримували позицію на передовій.
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