Бойова робота двох українських танків на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований фрагмент бойової роботи двох українських танків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробили піхотинці, що утримували позицію на передовій.

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