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Росіяни 12 грудня обстріляли плавкран "Захарій" у Херсоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Найбільший у Європі плавучий кран "Захарій" обстріляли на Херсонщині російські військові. Внаслідок обстрілу зруйновані гідравлічні системи, системи керування та системи зв’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному розповів технічний журналіст та інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин. Цю інформацію йому повідомили місцеві жителі, вони ж надали відео.

За словами Авдокушина, 12 грудня зі сторони, де наразі перебувають російські військові, прилетіли два дрони, які зависли над "Захарієм" та скоригували вогонь:

"Було  зроблено кілька пострілів мінами, вони рвалися на сусідні ділянки, сусідні судна. І після того, як три міни вже влучили у сам "Захарій", то обстріл припинився і дрони полетіли. Там перебував член команди, який один був, наче сторож. Він там дивився, мабуть, щоб не викрали майно із "Захарія". І першим вибухом його поранило", - розповідає журналіст.

Як повідомляє Павло Авдокушин найбільший у Європі річковий плавучий кран LK-800 "Захарій" перебував в Херсоні на ремонті після роботи на Запорізькому мості, а потім опинився в окупації. Перед втечею з Херсона росіяни відбуксирували його разом з іншими суднами на лівий берег, де покинули.

Також читайте: Масований російський обстріл Херсону: у важкому стані - 18 із 64 поранених

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
"мрію" угробили, "захарія" угробили... Таке враження, що хтось допоміг. Нє?
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26.12.2022 19:45
+11
Наступний кремль - його можна просто підірвати, а ось за ним той самий "ермітаж" з якого потрібно вилучити усе накрадене кацапами, повернути власникам по всьому світу, а потім теж підірвати на#ер, чим завершити цю історію з шизоїдом "петя перший" під назвою "расія".
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26.12.2022 19:50
+10
Зелена п#дар#сня воює з хлібопекарнею в Херсоні, їм зараз не начасі думати про збереження плавучого крана.
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26.12.2022 19:58
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Наступний кремль - його можна просто підірвати, а ось за ним той самий "ермітаж" з якого потрібно вилучити усе накрадене кацапами, повернути власникам по всьому світу, а потім теж підірвати на#ер, чим завершити цю історію з шизоїдом "петя перший" під назвою "расія".
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26.12.2022 19:50 Відповісти
"мрію" угробили, "захарія" угробили... Таке враження, що хтось допоміг. Нє?
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26.12.2022 19:45 Відповісти
Зелена п#дар#сня воює з хлібопекарнею в Херсоні, їм зараз не начасі думати про збереження плавучого крана.
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26.12.2022 19:58 Відповісти
Якого милого той кран ще в Херсоні, а не в Миколаєві?
Ще одна "мрія" зе-герострата - племяша міністра "мвд рб"?
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26.12.2022 19:46 Відповісти
Ну а як, кран не на балансі ЗСУ, тому його після деокупації Херсона нихто до Миколаїва не перетягнув. Я взагалі не бачу шляху до Перемоги, поки зелені у влади.
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26.12.2022 19:55 Відповісти
В Николаеве? Рядом с "Сагайдачным"? Ну ты стратега, где вас только берут таких.
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26.12.2022 19:56 Відповісти
До Николаева хотя бьі миномет не достает. В Дойчланде все стратеги сейчас. Особенно представители одноязьіковой нации.
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26.12.2022 20:01 Відповісти
А ты не завидуй. Какой миномет, мальчик? Ты хоть в курсе, есл б он был бы на причале в Николаеве, его бы уже не было. Вас так учат, бред писать или это от рождения?
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26.12.2022 20:06 Відповісти
В Николаеве еще в марте опустили на дно флагман "Гетьман Сагайдачный", благодаря чему он остался цел.

Вот если бы в Херсоне вовремя об этом подумали, хер бы орки плавкран "Захарий" своей артиллерией достали бы. А после бегства орков, подняли бы со дна плавкран и восстановили бы его. И приносил бы он пользу Украине, а не оказался бы бесполезной грудой металолома.
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27.12.2022 06:40 Відповісти
Це рашистський троль, але ідейний, бо залогінився від безкоштовного vpn.
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26.12.2022 20:18 Відповісти
Та я бачу, навіть на 99.9% його генофонд прозорий, щелепу міряти непотрібно
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26.12.2022 20:41 Відповісти
нас так само обстрілюють, 😔
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26.12.2022 20:55 Відповісти
Харьков, отработала пво, мы сбили какую-то хрень. Раньше наши не успевали. Слава США!
Может пэтриоты
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26.12.2022 19:56 Відповісти
От же ж мразота! 🤬Захарію ще Антонівський будувати, та й наші Запорізькі мости другу чергу!
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26.12.2022 20:18 Відповісти
В Запоріжжі він доробив. Остатня дільниця з берега.
А Антонівський - то так, і не тільки
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26.12.2022 20:29 Відповісти
Це той Захарій, що у Києві новий метроміст на Троєщину будував?
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26.12.2022 21:03 Відповісти
Так
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26.12.2022 21:09 Відповісти
 
 