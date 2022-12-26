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Українці захопили ще один новітній російський танк Т-90М, який підірвався на міні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни затрофеїли новітній російський танк Т-90М.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці у фейсбуці Іван Савельєв, передає Цензор.НЕТ.

"Аристарх за##бує всіх своїми банкоматами, а я кулеметами))))) Черговий т90м-і ось що мені особисто незрозуміло. Ці жадібні, негідні люди, ЩО? ПОЧАЛИ ПУСКАТИ ТАНЧИКИ У БІЙ БЕЗ КОРД-МТ?! Ви ох#їли? Це вже не ваші кулемети, це МОЇ кулемети!!" - прокоментував він відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота двох українських танків на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
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Топ коментарі
+15
Блін, побачив фото Святоши у стрічці - аж жахнувся...
Дуже шкода наших розвідників

https://censor.net/ua/photo_news/3389428/************************************************************************************************************
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26.12.2022 20:28
+14
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26.12.2022 20:35
+9
Со стороны Украины погибают Лучшие. Патриоты. Герои.

А со стороны параши зеки и любители стиральных машин…
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26.12.2022 20:50
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Блін, побачив фото Святоши у стрічці - аж жахнувся...
Дуже шкода наших розвідників

https://censor.net/ua/photo_news/3389428/************************************************************************************************************
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26.12.2022 20:28 Відповісти
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26.12.2022 20:35 Відповісти
Ну от, а в перехоплені недавно розмові російський чмобік розказував своїй подрузі що нових танків їм не присилають
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26.12.2022 20:29 Відповісти
Со стороны Украины погибают Лучшие. Патриоты. Герои.

А со стороны параши зеки и любители стиральных машин…
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26.12.2022 20:50 Відповісти
Ага, так і бачу, як зараз підтягнуться за чмобіками ідеальні двометрові мільйонери з 5ма вищими освітами, яких просто ще не зачепила війна.
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26.12.2022 23:35 Відповісти
там соловей освятил своим словесным помётом пару т.н "армат". так шо скоро и они в рамках доброй воли будут готовы к передаче )
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26.12.2022 20:51 Відповісти
Слава ЗСУ!
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26.12.2022 20:53 Відповісти
Наші котики, бережи та допомагай вам Господь і Матінко Богородиця
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26.12.2022 21:00 Відповісти
чистый т90. "Штора" на месте. А сверху это радар КАЗ Арена или командирская башенка?
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26.12.2022 21:40 Відповісти
Як же так шо нетаналогов і підірвався на міні?
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26.12.2022 22:13 Відповісти
наша міна не перебирае е там аналог чи нема. на металолом і все
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27.12.2022 13:55 Відповісти
 
 