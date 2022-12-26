Українці захопили ще один новітній російський танк Т-90М, який підірвався на міні. ВIДЕО

Українські воїни затрофеїли новітній російський танк Т-90М.

Відповідне відео виклав на своїй сторінці у фейсбуці Іван Савельєв, передає Цензор.НЕТ.

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"Аристарх за##бує всіх своїми банкоматами, а я кулеметами))))) Черговий т90м-і ось що мені особисто незрозуміло. Ці жадібні, негідні люди, ЩО? ПОЧАЛИ ПУСКАТИ ТАНЧИКИ У БІЙ БЕЗ КОРД-МТ?! Ви ох#їли? Це вже не ваші кулемети, це МОЇ кулемети!!" - прокоментував він відео.

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