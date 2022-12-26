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Українці захопили ще один новітній російський танк Т-90М, який підірвався на міні. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни затрофеїли новітній російський танк Т-90М.
Відповідне відео виклав на своїй сторінці у фейсбуці Іван Савельєв, передає Цензор.НЕТ.
"Аристарх за##бує всіх своїми банкоматами, а я кулеметами))))) Черговий т90м-і ось що мені особисто незрозуміло. Ці жадібні, негідні люди, ЩО? ПОЧАЛИ ПУСКАТИ ТАНЧИКИ У БІЙ БЕЗ КОРД-МТ?! Ви ох#їли? Це вже не ваші кулемети, це МОЇ кулемети!!" - прокоментував він відео.
Топ коментарі
+15 Pawlo Kit
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+14 Вася Шевченко f77d76ba
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+9 Drbest Good
показати весь коментар26.12.2022 20:50
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А со стороны параши зеки и любители стиральных машин…