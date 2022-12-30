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вибух (3754) війна (56511) заборона (955) феєрверк (21)

Кияни з балкону висловлюють свою "радість" від феєрверку у дворі багатоповерхівки: "Бл#дь, кончені, сука, довбо#оби! Как? Ти, п#дар й#баний!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У Києві невідомі запустили феєрверк у дворі багатоповерхівки на вулиці Тростянецькій та налякали мешканців навколишніх будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оговтавшись від переляку, люди у нецензурній формі висловили свою радість від феєрверку ініціатору його запуску.

Увага! Ненормативна лексика!

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+57
Спеца по феерверкам отловить и - в помощь, на передовую.
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30.12.2022 08:12
+47
Ті, хто запустив фейерверки - кончені дауни. Це ускладнює роботу ППО і негативно впливає на всіх жителей міста. А ще і дратує, імбецилам не вистачає креатива - марш на фронт.
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30.12.2022 08:16
+33
Так, виходить що це столиця України на 9 році війни. Одне робить "вибухи", а інше на кацапській мові його гундосить.
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30.12.2022 08:33
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Так, жінка лається жорстко, але шановні, зараз війна, може вона просиділа у підвалі з дітьми чи втратила кого, а напали на «іі челюсть». Чи ви думаєте вона буде кричати « матері його ковінька». Та тим дятлам не кричати треба, а писка начистити і строк впаяти. Ви розумієте, що матері дітей лікують після обстрілів, діти говорити перестали і мають психічні проблеми, а якісь довбойоби феєрверки вирішили запустити. Жінка в стані афекту
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30.12.2022 11:07 Відповісти
Жінка лається в стані афекту, але навіщо це викладати в інтернет, потім кацапи дивляться і кажуть " ну вот смотритє, ми жє одиннарод"
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30.12.2022 11:27 Відповісти
Зебени хоть бы какой-то закон придумали чтоб штрафовали нарушителей. Главный зебуин мог бы видосик сделать, что салюты зепрещены. Военное положение, люди на пределе, бедные дети жахаются переляканые. Таких нарушителей надо беспощадно кадрировать
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30.12.2022 11:52 Відповісти
Самое жуткое это что доСИХпор куча псевдопатриотов ОТПРАВЛЯЕТ даунов на фронт 😢😢😢пока одни жизни отдают другим даже лень задуматься 😢
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30.12.2022 11:58 Відповісти
Оба красавчики. Один скучив за вибухами - зловити й хай під Бахмутом послухає

Й друга така сама напевно, йому пара, його достойна руська матюклива самка хай їде нах з Києва на Донбас додому
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30.12.2022 12:14 Відповісти
Які всі цнотливі,виховані і як вас коробить мат.Фейєверки в місті,в військовий час,в війну-це так собі.Ось один і не знає,що вони заборонені і є покарання.Чекає коли йому на почту президент скине відосик.А я то думаю,що яне так зробив.Взяв і повісив на висоті 7 поверху банер-ПТН ху*ло,Пішов на х*й".Такі ж цнотливі,чиї губи ніколи не матюкалися,і чиї вуха ніколи не чули мата,з нач.ОСББ на чолі-прийшли і в приказному порядку наказали зняти.Напевне побажання,чи тон баннера не сподобався,чи замасковані матюки поглядувалися.Так що -на початок війни,що на 10 місяць-мало помінялося...
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30.12.2022 12:55 Відповісти
Сказати що це довбо**б це нічогоне сказати - в саперну роту його на пєрєдок.
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30.12.2022 13:55 Відповісти
До речі слово - ПІ**РАС і на Український мові так само буде звучати, це я до мовних "патріотів" в темі. Синонімів немає в Українські мові на це слово, а так запускач феєрверків одразу знає хто він по життю
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30.12.2022 14:00 Відповісти
Сковорода це по рузьки по українськи пательня.
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30.12.2022 16:32 Відповісти
Причина в тому, що Швейцарія - валютна курва, яка за бабки зробить що завгодно кому завгодно. Гітлеру, *****, не важливо якою кров'ю полите золото, головне, аби воно лежало в швейцарському банку. Ось у чому справа, троллику пригожинський. А зовсім не у кількості мов.
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30.12.2022 14:41 Відповісти
у канады сосед нормальный
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31.12.2022 00:49 Відповісти
Ось не треба було наводити приклад Швейцарії - Швейцарія конфедирація і якогось окремого швейцарского народу не існує а є німці італійці і подібне і відповідно державних мов в них багато.
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30.12.2022 15:01 Відповісти
a nibyto isnuye ********** narod? My na perehresti vsih dorig vzhe davno mix race
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31.12.2022 01:48 Відповісти
Звісно українського народу не існує - відкрию вам таємницю наш світ це хвора фантазія когось з австрійського генштабу часів першої світової якому здається що українці існують (сарказм).
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31.12.2022 08:44 Відповісти
+французи.
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31.12.2022 03:32 Відповісти
На нашей улице живут самые придурошные придурки на весь Киев оказывается. Услышали бабахи подумали новый налёт.
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30.12.2022 15:45 Відповісти
ДБР проведе розслідування і арештує дамочку за те що обматюкала достойну людину наближену або навіть дійсну слугу народу.
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30.12.2022 17:45 Відповісти
Навіть у Польщі заборонили феєрверки, щоб не лякати українців.

От що означає культура та повага людей до ближнього. Полякам щира подяка та низький уклін за все, що вони для нас роблять.
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30.12.2022 23:52 Відповісти
Вам може бути як 25 так і 85 - можливо ви вже в 5 років розбиралися в компютерах і інтернеті ( от тільки не пишіть що такого не може бути). Щодо чи мала вона зиск чи ні - ні я ні ви не можемо про це стверджувати бо я принаймі "свічку не тримав" тай судячи зі всього і ви також. Щодо вступу Фаріон в компартію то можливо вона затупила - ну так і скажи зробила дурість не подумала а не вигадувати історію про розвал компартії зсередини ( агент Фаріон 007 ). Щодо принципів - є вислів "єкономіка повинна бути економною а не тупою" так і щодо патріотизму.
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31.12.2022 22:50 Відповісти
"економія повинна бути економною а не тупою"
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31.12.2022 22:56 Відповісти
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