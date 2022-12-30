Кияни з балкону висловлюють свою "радість" від феєрверку у дворі багатоповерхівки: "Бл#дь, кончені, сука, довбо#оби! Как? Ти, п#дар й#баний!". ВIДЕО

У Києві невідомі запустили феєрверк у дворі багатоповерхівки на вулиці Тростянецькій та налякали мешканців навколишніх будинків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, оговтавшись від переляку, люди у нецензурній формі висловили свою радість від феєрверку ініціатору його запуску.

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