Кияни з балкону висловлюють свою "радість" від феєрверку у дворі багатоповерхівки: "Бл#дь, кончені, сука, довбо#оби! Как? Ти, п#дар й#баний!". ВIДЕО
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У Києві невідомі запустили феєрверк у дворі багатоповерхівки на вулиці Тростянецькій та налякали мешканців навколишніх будинків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, оговтавшись від переляку, люди у нецензурній формі висловили свою радість від феєрверку ініціатору його запуску.
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Топ коментарі
+57 alexandr shamov
показати весь коментар30.12.2022 08:12
+47 Elvis2
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+33 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар30.12.2022 08:33
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Й друга така сама напевно, йому пара, його достойна руська матюклива самка хай їде нах з Києва на Донбас додому
От що означає культура та повага людей до ближнього. Полякам щира подяка та низький уклін за все, що вони для нас роблять.