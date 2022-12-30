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Білорусь (5970) ракети (2810)

Падіння ракети в Білорусі може бути "навмисною провокацією ЗСУ", - Міноборони РБ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Міністерство оборони Білорусі розглядає дві версії падіння ракети на своїй території.

Про це заявив начальник зенітних ракетних військ ЗС РБ Кирило Казанцев, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вражена нами ціль прилетіла з українського боку", - сказав він.

Казанцев озвучив дві версії падіння ракети: перша - "ненавмисний пуск ЗКР через низьку навченість розрахунку" або "несправність ракети", друга - "навмисна провокація ЗСУ".

Також читайте: Попри заяви РФ, що в неї "ніколи не закінчаться ракети "Калібр", вона не здатна захистити свою територію, - ISW

Нагадаємо, 29 грудня, під час масованої російської ракетної атаки по Україні стало відомо про падіння ракети у Брестській області РБ.

Влада Білорусі заявила, що ця ракета - українська. Та викликала посла України Кизима. Міністерство оборони України заявило про готовність розслідувати інцидент і при цьому не виключає, що падіння ракети могло стати наслідком з боку провокації РФ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+61
це не провокація, а пішли ви на х у й, бульбаші засцяні, з вашого болота в нашу країну летять ракети і дрони, а ви, прокладки окурка путіна, підставили свою дупу для допомоги в цьому. ми в праві збивати ракети, які летять в нашу країну, і по х у ю на вас, навіть якби і в дитсадок ваший попали б!
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30.12.2022 11:09
+41
Говна кусок, с вашей иудской территории по нам чего только не летит
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30.12.2022 11:09
+30
Провокацією щоб що?
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30.12.2022 11:09
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Провокацією щоб що?
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30.12.2022 11:09 Відповісти
Ще не придумали. І мапу для придурка не встигли намалювати з яких напрямків планувалася провокація.
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30.12.2022 11:32 Відповісти
********** хотят войны ? они ее получат , суки .
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30.12.2022 12:06 Відповісти
це не провокація, а пішли ви на х у й, бульбаші засцяні, з вашого болота в нашу країну летять ракети і дрони, а ви, прокладки окурка путіна, підставили свою дупу для допомоги в цьому. ми в праві збивати ракети, які летять в нашу країну, і по х у ю на вас, навіть якби і в дитсадок ваший попали б!
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30.12.2022 11:09 Відповісти
Говна кусок, с вашей иудской территории по нам чего только не летит
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30.12.2022 11:09 Відповісти
Це анальний брат Суровікіна. Обидва з дупи вилезли.
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30.12.2022 12:11 Відповісти
А десятки ракет випущених з території РБ та вторгнення армії це тоді що? Якісь дуройоби.
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30.12.2022 11:09 Відповісти
У Севастополі вранці 30 грудня пролунали вибухи. За попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.
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30.12.2022 11:10 Відповісти
За інформацією місцевих жителів, у місті пролунав сильний вибух. Його чули одразу у кількох районах. Також від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

Уточнюється, що під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.
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30.12.2022 11:12 Відповісти
"Взрыв над Севастополем. Сообщается, что силы ПВО сбили некий объект", - говорится в сообщении.

"А из Инкермана район в Севастополе, сообщают, что окна и предметы в доме тряслись. По наблюдениям очевидцев - самый мощный взрыв за все время",
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30.12.2022 11:20 Відповісти
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30.12.2022 11:33 Відповісти
опубликовал фото с места взрывов, на котором видно след от ракеты над Севастополем.
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30.12.2022 11:35 Відповісти
🤣Сегодня в 04:20 утра киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь", - говорится в заявлении министерства.
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30.12.2022 11:39 Відповісти
Ага, а ракети з вашого боку то це теж провокація?!!!! Горіти вам в пеклі разом з кацапами!!!
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30.12.2022 11:11 Відповісти
"низька навченість розрахунку... " 😁аякже, це вам не дрони українські збивати, які "по касательной" з'являються над аеродромом що розташований за 800 км від кордону
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30.12.2022 11:11 Відповісти
Нужно перед ними извинится.
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30.12.2022 11:11 Відповісти
🤣
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30.12.2022 11:13 Відповісти
Та да, і відправити би сотню КР для перевірки навченості їхніх розрахунків )) Але тільки по військових цілях.
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30.12.2022 11:14 Відповісти
Зацідить другу, з написом на корпусі чорним маркєром "ізвінітє, братья" 😁
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30.12.2022 11:14 Відповісти
Колєнопреклонєнно і ракообразно
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30.12.2022 11:28 Відповісти
Дякую, поржав, це вони нашим ППО кажуть : через низьку навченість розрахунку" Джерело: https://censor.net/ua/v3390283 Думаю їхнім ППОшникам ще прийдеться зіткнутись з масованим нальотом крилатих ракет, тоді побачимо їхню навченість ...
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30.12.2022 11:11 Відповісти
Як вони наступати збираються? Таке здоровенне хлєбало в жоден БТР не влізе
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30.12.2022 11:12 Відповісти
Буде доганяти як тікати будуть.
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30.12.2022 17:52 Відповісти
Старший брат Добкіна? )))
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30.12.2022 11:12 Відповісти
Україна має повне право бити і по Білорусі як і по Росії тому що з Білорусі запускають ракети по Україні.
А чому Україна не може вдарити по Білорусі? І хто стане на заваді ? Мабуть ЛУКАШЕНКО заборонить стріляти по Білорусі.
Коли йде війна ніхто нікого не запитує
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30.12.2022 11:13 Відповісти
причиною є обстріл нашої території парашкою. крапка. не буде обстрілів - про ппо і про України в цих регіонах будемо згадувати тільки під час їх професійних свят.
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30.12.2022 11:13 Відповісти
То впала ракета, яку білорашка випустила по Україні. Вони інколи міняють траєкторії. Краще б впала поряд з виродками, які запускали. Інформація була на Tzinform.
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30.12.2022 11:13 Відповісти
********* ті щє клоуни ))
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30.12.2022 11:15 Відповісти
А где усатый таракан с картой мест, откуда Украина должна была напасть? Без этого антуража выглядит неправдоподобно ))
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30.12.2022 11:15 Відповісти
Побільше версіи -- розкидаите мозгами .
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30.12.2022 11:16 Відповісти
та да... мы ж тут скучно живем... а давайте-ка еще грозных белорахов спровоцируем...
блин... так пюре захотелось...на молоке со свинной поджаркой )))
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30.12.2022 11:16 Відповісти
Гурман))))
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30.12.2022 11:25 Відповісти
От так і видно українця, хай хоч і російськомовного!

Москаль написав би "свіной"

Хоча там, у тому мордорі, половина орків не знає як слід гасударствєннаго (а на Кавказі багато його взагалі не розуміють).
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30.12.2022 13:27 Відповісти
так і є )))
руцкагаварящая скотиняка (я)))) но стараюся )))) інколи і мовою людською мовлю))))
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30.12.2022 18:33 Відповісти
Понадобилось два дня что бы так тихо пукнуть. Иди бульба нажрись гороха и как сирани чтобы мы поржали.
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30.12.2022 11:17 Відповісти
А якого біса ми ще підтримуємо взагалі дипломатичні стосунки з окупованою роССиєю країною і її гауляйтером бульбофюрером дипломатичні стосунки, вони такі ж самі терористи як і російські роки і винні у всіх військових злочинах проти України не менше за фашистську роССію.
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30.12.2022 11:17 Відповісти
Бульбаші , кому ви на@ уй потрібні , крім рашистів , які використовують
Вас у своій брудній війні проти Украіни , бо тримають вас за тупих
істот 😠😠
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30.12.2022 11:18 Відповісти
Это местное рэмба?
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30.12.2022 11:18 Відповісти
Фьост блуд (фетеран, плятьььь), ПУПСік
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30.12.2022 11:27 Відповісти
Смердючий Колорадський жук, як буде провокація - то ти відчуєш!! Не сумнівайся, гадати не прийдеться. Ракета впаде не у картоплі а прямо в твоїй резиденції.
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30.12.2022 11:19 Відповісти
Чекайте скоро в Мозирі...
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30.12.2022 11:20 Відповісти
З десяти мільонів білорусів нашкрябали лише один полк Калиновського,а на боці кацапських монголів воюють тисячі. От такі вони "брати-слов'яни"
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30.12.2022 11:21 Відповісти
вони не нам брати, в нас інші брати...
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30.12.2022 11:22 Відповісти
Ваш отой зі справкою кричав зі всих прасок, що: «ми разом з расєєю». Вигрібай тепер, ми ще не починали навіть. А білоруський народ - позорисько із позориськ, фу на вас. Тільки Калиновського - красунчики і достойний генофонд
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30.12.2022 11:21 Відповісти
Официальная позиция Украины:
Не уважаемое МО Белорусии, в ответ на все ваши заявления, комментарии и претензии по поводу нашей УПАВШЕЙ ракеты (о том, что вы сбили С-300 рассказывайте детям в младших классах), официально заявляем вам направление "русского военного корабля". Дальнейшая дискуссия на эту тему является ниже нашего достоинства.
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30.12.2022 11:25 Відповісти
Та нє, пупсік - там все навмисно!!! Ну, дальше ШО??? Треба буде - ще ********...
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30.12.2022 11:26 Відповісти
Чим займається наш (недо)посол?? Чи може він все ж таки прокинеться, почне щось робити (розірве дипвідносини) і передасть месседж від українського народу "пішлинахокупанти"
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30.12.2022 11:27 Відповісти
Почему у каждой белорашской обезьяны рожа ********? Они все из войска пригожина ?
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30.12.2022 11:32 Відповісти
З генами не дуже посперечаєшся. А їх таких виводили багато поколінь.
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30.12.2022 11:36 Відповісти
третій варіант, що це їхня ракета - вони до уваги не беруть. Звичайно.
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30.12.2022 11:33 Відповісти
Ракет С-300 в Украине давно нет... есть HIMARS and NASAMS and путлер Капут..💀💀💀🦍👹
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30.12.2022 11:34 Відповісти
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30.12.2022 11:39 Відповісти
Бульбашня ****** таке ж лайно як і підорашки.нічого,настане той день коли ми і вас підорів повбиваємо
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30.12.2022 11:40 Відповісти
Ну все ж, як до Білорусі, то там владу і народ треба розділяти. Бо влада там явним чином незаконна.
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30.12.2022 13:09 Відповісти
******,і тепер вже є і ********-це я замість там "таракан","бацько чи бульбаш".Ні воно,ні цей свиноподібний вояка-версію,що це провокація кацапів не розглядає .Ми, по своїй наївності і довірі до братів і дружбу на всі віки, так само не вбивали "зелених" чоловічків.Зараз вже маємо війну.А кацапи аж пищать,щоб "дружній" до України бувший багатострадальний білоруський,як є зараз-тупа отара баранів,-вступила в війну.То хто робить провокації,свиноподібний?
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30.12.2022 13:16 Відповісти
А тепер, ************ картопляний, може порахуємо що йшло з ваших територій в Україну починаючи з 24.02 2022? давай?
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30.12.2022 11:46 Відповісти
Забагато честі на провокацію, розмріялися.
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30.12.2022 11:49 Відповісти
ono prosto ***** !
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30.12.2022 11:50 Відповісти
Догралися з картопляним гопником у "ми не бачимо, що ви воюєте за Рашку" до того, що вони почали нахабніти, гнути пальці і звинувачувати вже нас у "нападі"!
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30.12.2022 11:57 Відповісти
эти мрази ******** так же наглеют как и их собратья ********-персы
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30.12.2022 12:00 Відповісти
ВЕСЬ офіцерський корпус армії БРСР навчався у військових училищах РФ Тому привчений сліпо "дивиться" в рота кацапам (яких ми результативно молотимо вже 10 місяців) Однак різниця в тому, що кацапи постійно у війнах, а остання масова участь білорусів у бойових діях - радянсько-афганська війна І основна маса їх військ - вчорашні школярі-"строковики" Єдиний родич мого зятя, який служить зараз у білоруській армії, сказав: "Я в гробу видел эту службу! Через полгода - на "дембель", и на "гражданку"!" Хлопчина - саме "ракетчик"
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30.12.2022 12:09 Відповісти
Брат суровикина.
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30.12.2022 12:20 Відповісти
Однояйцевый притом)))
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31.12.2022 00:26 Відповісти
Вообщето хотіли ту ракету Лкі в очко запхати
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30.12.2022 12:25 Відповісти
Кацапські курви.
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30.12.2022 12:33 Відповісти
казанцев у тебе 1ступінь ожиріння та купа інших болячок, як ти збираєшься іти на війну? Сиди тихесенько та жуй дранік з бульбою та не лізь в чоловічі розбірки.
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30.12.2022 12:37 Відповісти
......інтелект у кнуряки, аж через вуха витікає!
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30.12.2022 12:42 Відповісти
Там точно йде зворотня селекція по ****** без ознак мозкової діяльності.
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30.12.2022 12:44 Відповісти
Льогко може бути провокацією. А Ви не ведіться на провокації.
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30.12.2022 12:47 Відповісти
Хряк знатно бульбу пожирає.
Пика як в бугая на ковбасу....
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30.12.2022 12:48 Відповісти
А коли 24 лютого 2022 року з Білорусі на Україну летіли ракети і йшли колони танків (не комбайнів!), то чия це була провокація?
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30.12.2022 13:07 Відповісти
Ну нехай провокація , наступайте вже. Раніш рядеш, раніш звізди одержиш.
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30.12.2022 13:31 Відповісти
Ну и харя , точно хряк. От таких свиней не жди мира.
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30.12.2022 13:35 Відповісти
якщо ти офіцер то пошли іх ***** пару раз. і скажи що ракети ще будуть все у них попереду
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30.12.2022 13:36 Відповісти
белоруси.ви підари *****.
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30.12.2022 13:38 Відповісти
Ще одне бульбонепорозуміння,на одній бульбі таку харю не виростити...
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30.12.2022 13:46 Відповісти
Особенно умилил этот пук:"ненавмисний пуск ЗКР через низьку навченість розрахунку" ...Я так понял что это слова ПВОшника 80 лвл....
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30.12.2022 13:53 Відповісти
...и что то подсказывает мне что спрос с чипсобелорашки будет посерьёзней чем с балалайни....
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30.12.2022 13:57 Відповісти
а почему с этими тварями,братушками кацапскими до сих пор не разорваны дипотношения?!если учесть что белорашка участвует в войне на стороне *********.
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30.12.2022 14:15 Відповісти
по причине тесных связей зекомандос при дорожном строительстве и то как была слита операция с вагнеровцами.
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30.12.2022 15:38 Відповісти
Полкан из суворовцев (кадетов) - это диагноз!
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30.12.2022 14:53 Відповісти
Я уявляю як вони пообсцикаються, коли від МОУ прийде відповідь: "Ракета наша. І що?"
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30.12.2022 15:44 Відповісти
А пуски калибров и Искандеров с вашей бульбашии по мирным городам Украины это ни зуя не провокация??? Лицемеры вы и фашисты путлеровские жополизы!!!
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30.12.2022 16:33 Відповісти
1000 ракет тобі в дупу, чмо
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31.12.2022 05:24 Відповісти
 
 