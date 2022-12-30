Падіння ракети в Білорусі може бути "навмисною провокацією ЗСУ", - Міноборони РБ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Міністерство оборони Білорусі розглядає дві версії падіння ракети на своїй території.
Про це заявив начальник зенітних ракетних військ ЗС РБ Кирило Казанцев, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вражена нами ціль прилетіла з українського боку", - сказав він.
Казанцев озвучив дві версії падіння ракети: перша - "ненавмисний пуск ЗКР через низьку навченість розрахунку" або "несправність ракети", друга - "навмисна провокація ЗСУ".
Нагадаємо, 29 грудня, під час масованої російської ракетної атаки по Україні стало відомо про падіння ракети у Брестській області РБ.
Влада Білорусі заявила, що ця ракета - українська. Та викликала посла України Кизима. Міністерство оборони України заявило про готовність розслідувати інцидент і при цьому не виключає, що падіння ракети могло стати наслідком з боку провокації РФ.
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Уточнюється, що під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.
"А из Инкермана район в Севастополе, сообщают, что окна и предметы в доме тряслись. По наблюдениям очевидцев - самый мощный взрыв за все время",
А чому Україна не може вдарити по Білорусі? І хто стане на заваді ? Мабуть ЛУКАШЕНКО заборонить стріляти по Білорусі.
Коли йде війна ніхто нікого не запитує
блин... так пюре захотелось...на молоке со свинной поджаркой )))
Москаль написав би "свіной"
Хоча там, у тому мордорі, половина орків не знає як слід гасударствєннаго (а на Кавказі багато його взагалі не розуміють).
руцкагаварящая скотиняка (я)))) но стараюся )))) інколи і мовою людською мовлю))))
Вас у своій брудній війні проти Украіни , бо тримають вас за тупих
істот 😠😠
Не уважаемое МО Белорусии, в ответ на все ваши заявления, комментарии и претензии по поводу нашей УПАВШЕЙ ракеты (о том, что вы сбили С-300 рассказывайте детям в младших классах), официально заявляем вам направление "русского военного корабля". Дальнейшая дискуссия на эту тему является ниже нашего достоинства.
Пика як в бугая на ковбасу....