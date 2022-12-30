Російська ракета, яку запустили в Україну, упала у Волгоградській області РФ. ВIДЕО

Російська крилата ракета, яку окупанти запустили по цілям в Україні, упала у Волгоградській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця падіння опублікували місцеві мешканці, що натрапили на рештки ракети.

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