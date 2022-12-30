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Російська ракета, яку запустили в Україну, упала у Волгоградській області РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російська крилата ракета, яку окупанти запустили по цілям в Україні, упала у Волгоградській області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис з місця падіння опублікували місцеві мешканці, що натрапили на рештки ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія уже била по Україні "свіжими" ракетами, але виготовляла їх із залишків деталей, - Данілов

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+34
Рєшила астацца на Родінє
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30.12.2022 12:40
+31
Жаль что никуда не попала.
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30.12.2022 12:38
+30
В Воронеже радостно перекрестились.
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30.12.2022 12:41
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Жаль что никуда не попала.
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30.12.2022 12:38 Відповісти
Рєшила астацца на Родінє
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30.12.2022 12:40 Відповісти
Да, "савсєм ні хатєла улєтать, всьо била так уютна, па-дамашнєму". ))
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30.12.2022 12:52 Відповісти
Хоча б одна з десяти на мацкву падала...
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30.12.2022 12:41 Відповісти
В Воронеже радостно перекрестились.
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30.12.2022 12:41 Відповісти
Наступна - їхня.
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30.12.2022 13:14 Відповісти
От тупа ракета, там же ш волгоград поряд і купа військових частин, в одній з котрих я служив ще в совку... Є куди падати...
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30.12.2022 12:42 Відповісти
Може ти з неї щось с3.14*див ?
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30.12.2022 13:01 Відповісти
Я був сапером... Знав би, то все б підірвав к ******...
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30.12.2022 13:21 Відповісти
аналоговнетдедывоевали?
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30.12.2022 12:45 Відповісти
Замість чіпа з пральної машини рукожопи впихнули туди чіп з мікрохвильовки.
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30.12.2022 12:45 Відповісти
Не, скоріше лампа "пентод" відвалилась
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30.12.2022 12:48 Відповісти
В головкє самонавєдєнія аріфмометр заклініло))
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30.12.2022 15:59 Відповісти
сподіваюсь вони надихались залишками палива
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30.12.2022 12:47 Відповісти
Это плохо что не в клуб где проходило собрание скрепоносцев.
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30.12.2022 12:47 Відповісти
"Сверхточная нанотехнологическая"!
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30.12.2022 12:47 Відповісти
АналоГовнетная
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30.12.2022 12:56 Відповісти
"Хочу лечу хочу не полечу"
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30.12.2022 12:51 Відповісти
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30.12.2022 12:56 Відповісти
То може вчора дійсно кацапи запустили 120 ракет, але половина не долетіла?
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30.12.2022 13:10 Відповісти
Щоб вони їм усі на кацапію впали і не аби куди, а куди потрібно.
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30.12.2022 13:17 Відповісти
Мордор должен самоликвидироваться.
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30.12.2022 13:30 Відповісти
на Х-22 схожа
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30.12.2022 13:58 Відповісти
Нажаль не на житлову забудову.
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30.12.2022 14:04 Відповісти
Це - бяларуская ракєта
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30.12.2022 14:05 Відповісти
Втарая армія в міре,а фулі ви хотіли. Жаль,що нікого з кацапів не прибила...
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30.12.2022 16:49 Відповісти
 
 