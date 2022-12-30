УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16895 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
22 972 28
війна (56511) Севастополь (467) Сімферополь (213) знищення (4122) дрони (2507)

Бойовий дрон знищив російського окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці-аеророзвідники опублікували відеозапис одного з окупантів, що намагався сховатися у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці скинули два особливі боєприпаси з бойового дрона: на одному був напис "За Сімферополь від Наталочки", на іншому - "За Севастополь".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованих Джанкої, Севастополі та Сімферополі пролунали вибухи. Росіяни кажуть, що працює ППО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+31
Хороший кацап тільки дохлий кацап!
показати весь коментар
30.12.2022 13:12
+23
Файне відео.
показати весь коментар
30.12.2022 13:02
+19
Він просто приліг відпочити перед новим наступом на Київ "за три дні" 🤣
показати весь коментар
30.12.2022 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.12.2022 13:01 Відповісти
Файне відео.
показати весь коментар
30.12.2022 13:02 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2022 14:03 Відповісти
Krasiwoe
показати весь коментар
30.12.2022 13:02 Відповісти
Він просто приліг відпочити перед новим наступом на Київ "за три дні" 🤣
показати весь коментар
30.12.2022 13:06 Відповісти
Хороший кацап тільки дохлий кацап!
показати весь коментар
30.12.2022 13:12 Відповісти
Оскара оператору!!!
показати весь коментар
30.12.2022 13:22 Відповісти
Якщоб першою гранатою, тоді Оскара
показати весь коментар
30.12.2022 14:58 Відповісти
Цікаво, воно здохло від Сімферополя чи від Сєвастополя? Та какая разніца!
показати весь коментар
30.12.2022 13:25 Відповісти
Заднюю включил - маскировался под рака речного!
В итоге: кацап ракообразный склеил ласты
показати весь коментар
30.12.2022 13:26 Відповісти
в останню мить подумав і нахера та лада.
показати весь коментар
30.12.2022 13:28 Відповісти
Рождєнний ползать так і нє взлєтєл.
показати весь коментар
30.12.2022 13:43 Відповісти
Несчастный случай на производстве.
показати весь коментар
30.12.2022 14:04 Відповісти
Порушив інструкцію по охороні праці, і от результат
показати весь коментар
30.12.2022 14:18 Відповісти
Schön kasape
показати весь коментар
30.12.2022 14:34 Відповісти
Воно здохло?
показати весь коментар
30.12.2022 14:38 Відповісти
А якже!
показати весь коментар
30.12.2022 15:16 Відповісти
готова потвора. файно.
показати весь коментар
30.12.2022 15:20 Відповісти
На три речі можна дивитись бескінечно- як горить вогонь,як тече вода,та як подихають кацапські підараси.
показати весь коментар
30.12.2022 15:44 Відповісти
Ліг і нюхає запашну українську землю.
показати весь коментар
30.12.2022 15:54 Відповісти
От же ж **** кацапська, знищив нашу бомбочку. Міг би і просто так "копита відкинути".
показати весь коментар
30.12.2022 16:05 Відповісти
думаю Наталочцi сподобалось)
показати весь коментар
30.12.2022 16:23 Відповісти
отминусовали хробака
показати весь коментар
30.12.2022 16:46 Відповісти
Чому путлерівці завжди поспішають в те місце, куди має впасти граната?
показати весь коментар
30.12.2022 19:39 Відповісти
Єтим можно убить?!)
показати весь коментар
31.12.2022 00:58 Відповісти
от так задонатиш 40 грн, i двома бомбочками покладеш москаля 😏 Ну а що, iх багато, i тому треба економити.
показати весь коментар
31.12.2022 02:13 Відповісти
А що це вiн показав? Це бомбочки купленi за донат? Типа, задонатив на двi бомби i ось тобi на замовлення смажений москаль???

ПРодовжуйте таку концепцiю, будь ласка! 😍
показати весь коментар
31.12.2022 02:11 Відповісти
 
 