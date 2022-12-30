Бойовий дрон знищив російського окупанта. ВIДЕО

Бійці-аеророзвідники опублікували відеозапис одного з окупантів, що намагався сховатися у лісосмузі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці скинули два особливі боєприпаси з бойового дрона: на одному був напис "За Сімферополь від Наталочки", на іншому - "За Севастополь".

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