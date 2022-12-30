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Бойовий дрон знищив російського окупанта. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці-аеророзвідники опублікували відеозапис одного з окупантів, що намагався сховатися у лісосмузі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці скинули два особливі боєприпаси з бойового дрона: на одному був напис "За Сімферополь від Наталочки", на іншому - "За Севастополь".
Топ коментарі
+31 Злий Грицько
показати весь коментар30.12.2022 13:12
+23 Огусто
показати весь коментар30.12.2022 13:02
+19 Muni
показати весь коментар30.12.2022 13:06
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В итоге: кацап ракообразный склеил ласты
ПРодовжуйте таку концепцiю, будь ласка! 😍