Автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої у Борщовій, чоловік загинув, - прокуратура Харківщини. ВIДЕО
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У селі Борщова на Харківщині автомобіль підірвався на вибуховому пристрої.
Про це повідомляє прокуратура Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.
30 грудня у с. Борщова Харківського району біля лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий пристрій.
65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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