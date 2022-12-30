Автомобіль з подружжям підірвався на вибуховому пристрої у Борщовій, чоловік загинув, - прокуратура Харківщини. ВIДЕО

У селі Борщова на Харківщині автомобіль підірвався на вибуховому пристрої.

Про це повідомляє прокуратура Харківщини, інформує Цензор.НЕТ.

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30 грудня у с. Борщова Харківського району біля лісу автівка, в якій перебувало подружжя, наїхала на вибуховий пристрій.

65-річний чоловік загинув на місці. Його 63-річна дружина отримала травми, наразі вона перебуває у лікарні.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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