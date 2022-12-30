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Поранений окупант у розпачі вдивляється в камеру українського безпілотника на полі бою поблизу Бахмута. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Єдиний окупант, що вижив зі свого підрозділу на полі бою, у розпачі вдивлявся в камеру українського безпілотника, що кружляв навколо нього.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений поблизу Бахмута. Навколо пораненого, розкидані тіла принаймні восьми російських загарбників. Доля пораненого невідома.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом протягом доби було 28 боєзіткнень, у росіян 144 вбитих, понад 200 поранених, - Череватий

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+87
Надеюсь, падаль попозировала и подохла...
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30.12.2022 13:22
+71
Воно знало куди лізло.
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30.12.2022 13:23
+66
Этот шедевр да мамашке в зажопинск скинуть. Насладилась бы, как подыхал её ********...
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30.12.2022 13:26
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Це чудово! Але, на жаль, ублюдків це не зупиняє. Вколють дозу, наллють "боярішніка" і воно готове до "наступленія". На граблі.
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10.02.2023 02:28 Відповісти
Бессистемно разбросанное вонючее рашистское дерьмо. Эй, вы, свиньи, кто ваше дерьмо будет убирать, а???
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26.06.2023 15:11 Відповісти
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