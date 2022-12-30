Поранений окупант у розпачі вдивляється в камеру українського безпілотника на полі бою поблизу Бахмута. ВIДЕО 18+
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Єдиний окупант, що вижив зі свого підрозділу на полі бою, у розпачі вдивлявся в камеру українського безпілотника, що кружляв навколо нього.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зроблений поблизу Бахмута. Навколо пораненого, розкидані тіла принаймні восьми російських загарбників. Доля пораненого невідома.
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