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Українські снайпери розповіли про бої в Бахмуті: Росіяни своїх не шкодують, "вагнерівці" йдуть на забій. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська не полишають спроб оточити Бахмут. Вони кидають на штурм міста багато живої сили та зазнають великих втрат. Українські військові, які обороняють місто від окупантів вже майже п’ять місяців, розповіли що відбувається в Бахмуті та його передмістях.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував "Український Свідок".

Наразі окупанти великими силами намагаються оточити місто, хоча бої за нього точаться аж з 1 серпня.

"Росіяни не соромляться застосовувати тут будь-яку артилерію, в тому числі й важку", - розповідає один з героїв цього відео. Обидва військові - снайпери, вони воюють з окупантами з 2015 року.

"Росіяни пересуваються та займаються організацією наступу вночі", - каже один з військових. "Спочатку обстрілюють українські позиції з РПГ, дуже люблять це робити, потім інша група підповзає до позиції та закидує її гранатами. Моя ж задача - знищувати противника на підходах".

За словами військового, за одну його зміну, якщо росіяни йдуть на штурм, кількість вражених цілей може налічувати десятки росіян. "Вони навіть не пригинаються, тільки ховаються за будівлями та рештками місцевості".

Читайте також: Росіяни хочуть захопити Бахмут, щоб перерізати ЗСУ шляхи постачання, - Буданов

Також чоловіки розповіли про те, чим є ПВК "Вагнер", яка належить російському підприємцеві Євгенію Пригожину. "Це в’язні, які не мають бойового досвіду. Регулярні війська значно хитріші та обізнаніші, а "вагнерівці" йдуть на забій. Шлях у них тільки один — вперед, бо позаду на них чекають свої ж, які стріляють дезертирам у спину". За словами чоловіків, своїх солдатів окупанти не жаліють — кидають поранених та, враховуючи те, як ті кричать та благають про допомогу, забирати їх наміру не мають.

"Буряти закінчились, скоро закінчаться і "вагнерівці", - сміються захисники Бахмуту. "Подивимось, кого вони пришлють після цього".

Розповідають, що дуже багато росіян перевдягаються у форму ЗСУ. Враховуючи те, що лінія зіткнення постійно пересувається, буває вкрай складно не переплутати своїх та чужих. "Росіяни знімають з наших поранених форму та бронежилети", - каже снайпер. "Натомість українських поранених вдягають в російський піксель і, якщо "трьохсотих" транспортувати важко, росіяни їх просто розстрілюють. Потім з цього створюють фейки, ніби ми страчуємо російських полонених".

В Бахмуті залишилось багато жителів. Попри перманентну небезпеку обстрілів, вони займаються буденними справами. В місті навіть працюють аптеки, ринок та інші об’єкти інфраструктури. Комунальники виконують свою роботу. Чимало місцевих відмовляється виїжджати: люди живуть у підвалах, а солдати ЗСУ допомагають їм їжею та теплими речами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Бахмутом протягом доби було 28 боєзіткнень, у росіян 144 вбитих, понад 200 поранених, - Череватий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Героям Слава!
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30.12.2022 13:47
+6
і найкращий тепловізор на додачу!
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30.12.2022 13:52
+5
Вам би день простояти та ніч витримати і плани зеків,пригожиних і інших орків зійдуться на ноль. Дивилася це відео уранці. Тяжко слухати про наших поранених в полоні.
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30.12.2022 13:53
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Героям Слава!
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30.12.2022 13:47 Відповісти
і найкращий тепловізор на додачу!
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30.12.2022 13:52 Відповісти
Вам би день простояти та ніч витримати і плани зеків,пригожиних і інших орків зійдуться на ноль. Дивилася це відео уранці. Тяжко слухати про наших поранених в полоні.
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30.12.2022 13:53 Відповісти
КаZZапы готовятся к хорошей прожарке.
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30.12.2022 13:57 Відповісти
А шо це у снайпера не броніку орел з тризубом у вінку?
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30.12.2022 13:58 Відповісти
Продається у будь-якому супермаркеті: https://snowowl.kiev.ua/product/patch-eagle-with-trident-bk-gl
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30.12.2022 14:42 Відповісти
чем больше этой мрази сдохнет, тем лучше!
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30.12.2022 14:02 Відповісти
"Буряти закінчились, скоро закінчаться і "вагнерівці", - сміються захисники Бахмуту. "Подивимось, кого вони пришлють після цього".

Боюсь не все так весело. По данным ФСИН РФ на ноябрь 2022 г. сидельцев в лагерях было 440 000 чел. Российские правозащитники говорят, что на самом деле в 2 раза больше. Плюс в СИЗО еще не менее 200 000. Короче там еще 1 млн. заключенных. Пригожин говорил, что 30% "изъявляют желание" подписать контракт. Не знаю соврал или нет, но л/с ЧВК за короткий срок увеличился в разы.
Поэтому у ВСУ работы - непочатый край.
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30.12.2022 14:18 Відповісти
Боюсь, товарищь майор, вам нужно ответить на вопрос чей Крым. А затем я вам отвечу, почему ваша инфа из камента выше лживая.
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30.12.2022 14:59 Відповісти
Чим більше наші хлопці і дівчата знищать цих потвор з московських боліт, тим буде спокійніше в світі.
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30.12.2022 14:36 Відповісти
Більш кончених людей ніж кацапи на всій землі немає.
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30.12.2022 14:39 Відповісти
Ти здивуєшся але є.
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30.12.2022 16:33 Відповісти
Це навряд чи.
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30.12.2022 20:23 Відповісти
Це улесливий хохол котрий вислуговується перед усрусом.
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30.12.2022 22:46 Відповісти
Малороса хоч викупиш по його іміджу, а конченого кацапа хрєн - з виду цивілізована людина, а по поведінці кацап звичайний який зневажає усе цивілізоване і усі закони в купі.
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31.12.2022 16:39 Відповісти
У магазинах зброї є в продажу гвинтівки з оптикою. Їх можна купувати для ЗСУ. Солдат навіть з такою мислисвською зброєю можливо буде більш ефективний ніж з автоматом Калашникова, а в останній час бої і ідуть більше зі стрілецької зброїю. Може треба збирати гроші і на них як на дрони та інше або озброювати ними населення за його кошт? Тобто купувати таку зброю і навчатися володіти нею. Для цього не треба чекати як на Леопарди та Абрамс. І якщо людина придбає таку снайперську гвинтівку, то вона буде мати більше стимулу воювати або партизанити бо буде більше впевнена в своїх можливостях.
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30.12.2022 14:40 Відповісти
ванько-буряти закінчуються...- арабів вже запрошують...

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30.12.2022 14:57 Відповісти
Цікаво і як же цапів у нашій формі розрізняють від справді бійців ЗСУ? Мабудь, українська мова показує де усрус, а де українець, чи не так?
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30.12.2022 16:36 Відповісти
Він казав про візуальний контакт через приціл гвинтівки, зблизу кацапа видно навіть у формі ЗСУ і без акцента.
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30.12.2022 20:25 Відповісти
 
 