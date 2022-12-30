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Росіянка, яка мешкає поблизу аеродрому в Енгельсі, зафільмувала частину ракети, що зависла на дереві поблизу її будинку. ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського селища поблизу аеродрому в Енгельсі, зафіксувала частину ракети, що зависла на дереві поблизу її будинку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі стверджують, що йдеться про розгінний блок ракети. На записі жінка обіцяє якомусь чоловікові запис не оприлюднювати, однак, очевидно, не стрималася.
Топ коментарі
+76 Игорь Матвеев c53f3f32
показати весь коментар30.12.2022 14:09
+57 Алекс Скела
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+45 5 копійок
показати весь коментар30.12.2022 14:07
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Они на нём разговаривают.
Ракета на ветвях висит...
- Так я на ём и похвалить могу !
https://korrespondent.net/world/4548647-rossyiane-sbyly-v-enhelse-sobstvennyi-su-27-smy
Лінія Оборони
почему? - потому что полуостров выдаётся в море, как елдА
т.е. елдА - тюркское слово, как и Къырым
отсюда - Ялта, мечта джентльмена удачи