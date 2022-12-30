Росіянка, яка мешкає поблизу аеродрому в Енгельсі, зафільмувала частину ракети, що зависла на дереві поблизу її будинку. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського селища поблизу аеродрому в Енгельсі, зафіксувала частину ракети, що зависла на дереві поблизу її будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі стверджують, що йдеться про розгінний блок ракети. На записі жінка обіцяє якомусь чоловікові запис не оприлюднювати, однак, очевидно, не стрималася.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки на аеродром в російському Енгельсі 26 грудня ліквідовано офіцерів Воронова, Ануфрієнка та Пампухіна. ФОТОрепортаж