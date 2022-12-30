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Росіянка, яка мешкає поблизу аеродрому в Енгельсі, зафільмувала частину ракети, що зависла на дереві поблизу її будинку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, на якому мешканка російського селища поблизу аеродрому в Енгельсі, зафіксувала частину ракети, що зависла на дереві поблизу її будинку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі стверджують, що йдеться про розгінний блок ракети. На записі жінка обіцяє якомусь чоловікові запис не оприлюднювати, однак, очевидно, не стрималася.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок атаки на аеродром в російському Енгельсі 26 грудня ліквідовано офіцерів Воронова, Ануфрієнка та Пампухіна. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+76
Знаменно, що на кожне слово 5 матюків. Руцький мир. Нічого не поробиш. Русіш культкуриш.
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30.12.2022 14:09
+57
Там чудеса, там плеший бродит,
Ракета на ветвях висит...
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30.12.2022 14:09
+45
Тримай подарунок до свята. Ми з України.
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30.12.2022 14:07
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Тримай подарунок до свята. Ми з України.
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30.12.2022 14:07 Відповісти
Знаменно, що на кожне слово 5 матюків. Руцький мир. Нічого не поробиш. Русіш культкуриш.
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30.12.2022 14:09 Відповісти
Они матом не ругаются.
Они на нём разговаривают.
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30.12.2022 20:57 Відповісти
Кацапчик, не базікай дурню. Тільки що проглядав рашистский відео чат і там якась расистська свиноматка яка казала що вона «учитель в школи» просто розмовляла матюкам
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31.12.2022 08:30 Відповісти
Як православні лаються. Вони будуть паливом для ада
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30.12.2022 16:20 Відповісти
перекладіть, хто розуміє російську, про що вона говорить?
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30.12.2022 21:15 Відповісти
Не переводимая игра слов.
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30.12.2022 22:50 Відповісти
В твоїй паРаші від діток до пенсіонерів через слово матюк. Ти що цього не знаєш? А якщо знаєш, то навіщо брехню пишеш? В використанні матюків між середнім українцем і кацапом прірва. Це загальновідомий факт.
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31.12.2022 08:35 Відповісти
Це до них повернувся "бумеранг війни" яку вони запустили 24 лютого 2022 року
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30.12.2022 14:08 Відповісти
Там чудеса, там плеший бродит,
Ракета на ветвях висит...
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30.12.2022 14:09 Відповісти
Асп Ушкин
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30.12.2022 15:04 Відповісти
Ифиоп пукшин (хлопушка, перделка).
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30.12.2022 16:00 Відповісти
эфиопский поэт пушкин
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30.12.2022 22:59 Відповісти
А що на расєє тоже хата? Я раніше думав що там хата це коли здороваються -Добрый вечер в хату- на тюрмі.
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30.12.2022 14:09 Відповісти
та по крові наших нам домуя... але на гівно зійшли...
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30.12.2022 19:36 Відповісти
Какая красивая и багатая руцкая речь.
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30.12.2022 14:09 Відповісти
- Вань, а ты матом ругаешься?
- Так я на ём и похвалить могу !
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30.12.2022 14:18 Відповісти
Не хочу умнічать...десь вже проскакувало, що основний мат має східне, монгольське походження, особливо -уй, зда, ***. не знаю, якщо так - тут повно фахівців. Таким чином маємо генетично передані кацапам знання степових кочівників...патапу шта ані на йом разгаваривают
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30.12.2022 15:10 Відповісти
Слово на три букви х** означає скручений в трубку папір "сувій".
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30.12.2022 15:35 Відповісти
не ображай монголів - всі пов'язані зі статевими органами матюки у кацапів мають рідне їм фіно-угорське походження. Бо в Європі такі матюки є виключно тільки у мадярів - в решті європейських країн матюки пов'язані тільки із дупою та лайном
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30.12.2022 15:36 Відповісти
Це що відбілювання Європи?Ви, шановний Алієн Лайф,не вводьте людей в оману-португальська,Бразильська-"Вай по караль"-іди на %уй".Іспанська-вай по кону"-йди в %изду".Молдова-дутин пула-переклад потрібен?
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30.12.2022 16:03 Відповісти
Пуло.
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30.12.2022 16:08 Відповісти
Молдову перекладати не треба. Зрозуміло!
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30.12.2022 16:22 Відповісти
брешеш кацапчику - португальське caralho дослівно переводиться як півень і використовується для назви члена як евфемізм. Іспанське coño дослівно переводиться як кицька і також використовується як евфемізм
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30.12.2022 16:29 Відповісти
Тоді -вай по ефменізму.Ти що в словники заглядаєш-а я на будівництві з роботягами спілкувався.Вони кращі за словник...
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30.12.2022 21:59 Відповісти
50% т.н. мата это обыкновенные мардовские и китайский слова: пистец - капкац, гуй - змея, ***** - палка, ***, китайское - уважаемый, обращение. Нах, немецкое - после. *****, польское, общеславянское - ошибка, ******* - ошибаться.
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30.12.2022 16:05 Відповісти
ПС. Ё бань, кит. - моськов улус.
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30.12.2022 16:06 Відповісти
Це не так. Хоча військо Батия й дійшло до Адріатики, але не затрималося там, і якихось культурних обмінів з місцевим населенням не мало. Але всі ці слова є у сербській мові, хоча такого лайливого функціоналу там не мають. Щодо інших слов'янських мов - не знаю.
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30.12.2022 19:01 Відповісти
Яка гарна мова! Як з руцкого амвона.
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30.12.2022 14:13 Відповісти
Оце скрєпноє обшщєніє - що чоловік, що жінка, що мабуть їх діти розмовляють на одній мові матів
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30.12.2022 14:16 Відповісти
У кацапів матючиння,пляшка і кокс в шкільній програмі,чи ще з дитсадка?🤮
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30.12.2022 14:16 Відповісти
Кокс тільки для еліти , плебсу бояра
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30.12.2022 14:58 Відповісти
Нажаль трохи не долетіла ...
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30.12.2022 14:17 Відповісти
Це їй на Новий Рік
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30.12.2022 14:24 Відповісти
Такі ****..ая
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30.12.2022 14:26 Відповісти
Спрацювало ППО.
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30.12.2022 14:26 Відповісти
Святая русь, блд.
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30.12.2022 14:35 Відповісти
***** - 👉це в її хату!
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30.12.2022 14:36 Відповісти
Така хрень! У перекладі ~ Я божевільна? ~ Поезія в Росії.
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30.12.2022 14:45 Відповісти
Чисто по-бабски - Как сказала, так и сделала.)))
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30.12.2022 14:49 Відповісти
"не имеющий аналоговов" Панцирь-С
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30.12.2022 14:59 Відповісти
высочайшеинтеллектуальный кацапский народец...
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30.12.2022 15:41 Відповісти
Нехай ця ************ кацапка засуне його собі в сраку.
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30.12.2022 16:13 Відповісти
Походу, это говорит учительница русского языка, так сказать, интеллигентка. И что понравилось, что она сказала не квартира, а хата. Звучит обнадеживающе.
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30.12.2022 16:14 Відповісти
Це мабуть та ракета, якою орки збили свій СУ-27.

https://korrespondent.net/world/4548647-rossyiane-sbyly-v-enhelse-sobstvennyi-su-27-smy
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30.12.2022 16:20 Відповісти
Кацапов ни с кем не спутаеш.
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30.12.2022 16:30 Відповісти
Примерно известно о том, что случилось с 72 ракетами, из которых 54 были сбиты ВСУ и 2 сбили сами федерасты. А вот куда делись еще 24? Если не было команды «отбой», то это может означать, что они не долетели до воздушного пространства, контролированного Украиной, и выпали где-то с той стороны. А это опять 20+ процентов брака, не способного долететь даже в район, где находится цель.

Лінія Оборони
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30.12.2022 17:19 Відповісти
Згідно зі зведенням Генштабу, вчора було знищено 58 крилатих ракет.
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30.12.2022 19:03 Відповісти
а какая прекрасная русская речь у жительницы энгельса -восхищение
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30.12.2022 18:31 Відповісти
тюрки - ордынцы называли Крым - ДжалдА
почему? - потому что полуостров выдаётся в море, как елдА
т.е. елдА - тюркское слово, как и Къырым
отсюда - Ялта, мечта джентльмена удачи
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30.12.2022 19:09 Відповісти
Е-е-е, грачі прілєтєлі?
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30.12.2022 20:01 Відповісти
так от оно яке нло..
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30.12.2022 21:54 Відповісти
 
 