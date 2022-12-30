Росіяни нарощують пересування техніки з Маріуполя в бік Бердянська, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі нарощують пересування в бік Бердянська.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Продовжується нарощування віськового пересування в бік Бердянська. Цодня в середньому до 10 одиниць гусенічної техніки тралами перевозиться в бік Бердянська. Посиленне переміщення вантажівок з поки живою силою. Тепер в більшості з території росії та відверто мобілізовані", - йдеться в повідомленні.

За словами Андрющенка, заїжджають з напряму Новоазовська, потім вантажівки зупиняють в пункті мобільного оператора окупантів "фенікс" та примущують всіх солдат придбати пакети "фенікс" та відключити російські.

"Велика кількість паливозаправників як в бік Бердянськ/Мелітополь, так і в бік Ніколькське/Розівка. Почали будувати лінію укріплення в районі с. Розівка Запоріжської області перед в’їздом з боку Донеччинни в проміжку після залізничного переїзду та старого посту поліції. Останні дні посилений рух гвинтокрилів над містом. Здебільше пов’язано з візитиами топ-окупантів", - підсумував радник мера.

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