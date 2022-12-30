У Санкт-Петербурзі загорівся нафтовий танкер. ВIДЕО

На нафтовому танкері "Арктика", який перебуває на ремонті в Санкт-Петербурзі, спалахнули дві каюти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.

За їхними даними, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів.

Пожежі надано другий рівень складності.

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