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У Санкт-Петербурзі загорівся нафтовий танкер. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

На нафтовому танкері "Арктика", який перебуває на ремонті в Санкт-Петербурзі, спалахнули дві каюти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.

За їхними даними, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів.

Пожежі надано другий рівень складності.

Також дивіться: У російському Новочеркаську повністю згоріла казарма 150-ї дивізії армії РФ. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
Плохо должен сгореть весь. Мало суки курили.
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30.12.2022 15:14
+7
Маловато горить
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30.12.2022 15:21
+6
така "пожежа" не варта жодної уваги.
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30.12.2022 15:22
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Плохо должен сгореть весь. Мало суки курили.
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30.12.2022 15:14 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ!
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30.12.2022 15:19 Відповісти
Нехай....коли згорить - побачимо. загасить не повинні б, бо п"ятниця...там фсьо, нікаго нєту
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30.12.2022 15:19 Відповісти
Маловато горить
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30.12.2022 15:21 Відповісти
така "пожежа" не варта жодної уваги.
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30.12.2022 15:22 Відповісти
на россии пожар это очищающий , огонь. для изгнания всякой нечисти.
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30.12.2022 15:30 Відповісти
Они горят столетиями, а нечисти меньше не становится.
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30.12.2022 15:47 Відповісти
Кипятильник оставил включённым в чашке и вышел.
Если сидеть в каюте и ждать пока закипит - это очень долго.
Если выйти из каюты - вода вскипает мгновенно.

Глупый матрос не был знаком с этой аксиомой.
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30.12.2022 15:39 Відповісти
Саме той випадок, коли дешевше спалити, чим зберігати
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30.12.2022 15:41 Відповісти
почему дровишки не кто не подкидывает?
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30.12.2022 15:45 Відповісти
напараші весь час якась бавовна.
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30.12.2022 15:48 Відповісти
Видимо был выхлоп перегара.
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30.12.2022 15:49 Відповісти
Початок покладен - треба тепер у Середземному морі кацапський танкер підпалити.
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30.12.2022 16:07 Відповісти
Да что все прицепились - дайте танкеру спокойно погореть.
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30.12.2022 16:11 Відповісти
Цена на газ в Европе стремительно идёт вниз, уже 800 долларов за 1000 кубов. Запасы в Германии около 90 процентов, температура на завтра плюс 18
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30.12.2022 16:14 Відповісти
Krassавчик! 👍
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30.12.2022 17:22 Відповісти
Маловато,понимаешь,маловато будет...(с)
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30.12.2022 21:23 Відповісти
 
 