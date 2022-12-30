11 776 17
У Санкт-Петербурзі загорівся нафтовий танкер. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
На нафтовому танкері "Арктика", який перебуває на ремонті в Санкт-Петербурзі, спалахнули дві каюти.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські телеграм-канали.
За їхними даними, горять дві каюти площею 10 квадратних метрів.
Пожежі надано другий рівень складності.
Топ коментарі
+20 Саша Пончик
показати весь коментар30.12.2022 15:14
+7 Анатолій Бойко 57d63d88
показати весь коментар30.12.2022 15:21
+6 cimbitep
показати весь коментар30.12.2022 15:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Если сидеть в каюте и ждать пока закипит - это очень долго.
Если выйти из каюты - вода вскипает мгновенно.
Глупый матрос не был знаком с этой аксиомой.