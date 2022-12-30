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Україна отримала третю партію Starlink від Польщі, – Шмигаль. ВIДЕО

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна одержала чергову партію Starlink від Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Денис Шмигаль написав у телеграм-каналі.

"Україна отримала чергову партію Starlink. І вже сьогодні вони вирушать у Пункти незламності, а також для підтримки медичної й енергетичної сфери. Дуже важливо, щоб українці залишалися на зв'язку з близькими, а критична інфраструктура продовжувала працювати, попри найскладніші ситуації", - написав Шмигаль.

Прем'єр подякував народу та керівництву Польщі за швидку допомогу у кризовий час.

"Це вже третя партія Starlink, яку Україна отримує від Польщі. І перша частина великої партії, яку ми чекаємо до кінця січня. Команда уряду й Мінцифри продовжує працювати над тим, щоб Україна залишалась на зв’язку та працювала навіть у найскладніші часи", - підсумував він.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначив, що це найбільша партія обладнання.

Також читайте: Зеленський підписав закони про тимчасовий пільговий імпорт генераторів та Starlink

Автор: Анастасія Потіха
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30.12.2022 15:41 Відповісти
Дзенкуя бардзо...💪👍🔱❤️🖤🔱✊👍💯💯💯💯
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30.12.2022 15:51 Відповісти
Dziękuję, Polska.
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30.12.2022 15:59 Відповісти
Дякуємо!
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30.12.2022 16:18 Відповісти
ni ne znayu, chy potribnyi bude potriben zvyazok u punktah nezlamnosti yaksho yih rozibyut moskalski rakety. Krashe ti Starlinky rozdaty viyskovym!
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30.12.2022 23:50 Відповісти
 
 