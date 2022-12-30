Окупанти зарахували херсонського єнота до університету в окупованому Мелітополі і хочуть зробити з нього ІТ-шника. ВIДЕО
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Окупанти вирішили зробити з херсонського єнота спеціаліста в сфері інформаційної безпеки і зарахували його до університету в окупованому Мелітополі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, єноту виписали залікову книжку з його фотографією, а псевдоочільник ВНЗ Андрій Чуйков підписав наказ про зарахування його до числа студентів.
Топ коментарі
+37 sergej gorin
показати весь коментар30.12.2022 17:41
+21 John Doe bb3bbece
показати весь коментар30.12.2022 17:46
+20 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар30.12.2022 17:45
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Но енот перегрызёт им немало проводов.