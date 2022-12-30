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Окупанти зарахували херсонського єнота до університету в окупованому Мелітополі і хочуть зробити з нього ІТ-шника. ВIДЕО

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Окупанти вирішили зробити з херсонського єнота спеціаліста в сфері інформаційної безпеки і зарахували його до університету в окупованому Мелітополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, єноту виписали залікову книжку з його фотографією, а псевдоочільник ВНЗ Андрій Чуйков підписав наказ про зарахування його до числа студентів.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
Схоже ,що у єнота більше мозгу ніж у кацапів.
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30.12.2022 17:41
+21
Вираз морди у єнота: "Хто всі ці ідіоти??? Де я???"
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30.12.2022 17:46
+20
А мені більше цікаво чи наші зробили копію списка студентів та викладачів цього вузу. Щоб після звільнення міста ні одна скотиняка з цього списку не змогла продовжити навчання в українських вишах.
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30.12.2022 17:45
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От дебилы. Енота всё равно придется отдавать.
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30.12.2022 17:33 Відповісти
Бо йому танець Перемоги України представляти
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30.12.2022 17:41 Відповісти
Выучат на свою голову...
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31.12.2022 02:54 Відповісти
Єнот певно розумніший за індійських копіпейстерів буде
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30.12.2022 17:34 Відповісти
Схоже ,що у єнота більше мозгу ніж у кацапів.
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30.12.2022 17:41 Відповісти
А мені більше цікаво чи наші зробили копію списка студентів та викладачів цього вузу. Щоб після звільнення міста ні одна скотиняка з цього списку не змогла продовжити навчання в українських вишах.
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30.12.2022 17:45 Відповісти
Вираз морди у єнота: "Хто всі ці ідіоти??? Де я???"
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30.12.2022 17:46 Відповісти
Интересно, вот эти коментаторы , постановщики сюжета они себя за дебилов не считают.?
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30.12.2022 17:58 Відповісти
После освобождения Енот будет там ректором !
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30.12.2022 17:50 Відповісти
издеваются над животным, он такой зашуганый что больно смотреть, он же не понимает что они надумали там...
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30.12.2022 17:51 Відповісти
Добре хоч не до бурятів потрапив, як та бідна собака, яку з'їли.
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30.12.2022 17:52 Відповісти
Кацап учёный - студент 3-го курса, способный отличить синус от косинуса.
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30.12.2022 17:53 Відповісти
И гипотенузу от гипотезы
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30.12.2022 22:22 Відповісти
Ипанутым нет покоя.
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30.12.2022 18:00 Відповісти
Шиза косит их ряды.
Но енот перегрызёт им немало проводов.
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30.12.2022 18:15 Відповісти
Дупу рогозіна зарахуйте в росіянські студенти, дебіли... Чи то просто наш єнот розумніший за їхніх роісян?))
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30.12.2022 18:22 Відповісти
Шта?!
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30.12.2022 18:48 Відповісти
******
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30.12.2022 19:17 Відповісти
Еноту удачи, лишь бы не разжирел на полном довольствии.
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30.12.2022 20:09 Відповісти
гы енот всем видом показывает,зачисляйте куда хотите но надеюсь что что не придётся с этими полоумными на парах сидеть!!
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30.12.2022 21:00 Відповісти
шо і треба було доказати.. даже енот з украіни розумніший за кацапа.
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30.12.2022 21:56 Відповісти
сподіваюсь викладачем
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30.12.2022 22:08 Відповісти
Бо "викладачам" цього "ВУЗу" - прийде пысець.
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30.12.2022 23:45 Відповісти
Бедный енот, за что это ему. Может он в прошлой жизни был кацапом?
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30.12.2022 22:20 Відповісти
сказать что они ******** психи это значит их похвалить!
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30.12.2022 22:28 Відповісти
Крыша едет не спеша , тихо шифером шурша у рашистов
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31.12.2022 00:44 Відповісти
Ваня чудіт нє по дєтскі 🤡
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31.12.2022 00:50 Відповісти
Енота - в президенты рашки!
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31.12.2022 13:43 Відповісти
 
 