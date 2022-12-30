Окупанти зарахували херсонського єнота до університету в окупованому Мелітополі і хочуть зробити з нього ІТ-шника. ВIДЕО

Окупанти вирішили зробити з херсонського єнота спеціаліста в сфері інформаційної безпеки і зарахували його до університету в окупованому Мелітополі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, єноту виписали залікову книжку з його фотографією, а псевдоочільник ВНЗ Андрій Чуйков підписав наказ про зарахування його до числа студентів.

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