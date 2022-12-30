П’ятеро "кадирівців" в окупованому Криму б’ють чоловіка, який намагався захистити від домагання свою подругу. ВIДЕО

У мережі опублікувано відео, на якому п’ятеро "кадирівців" в окупованому Криму б’ють чоловіка, який намагався захистити від домагання свою подругу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед "кадирівців" був представник Кадирова на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей Хасан Ібрагімов. У мережі пишуть, що саме він домагався жінки.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Оце і вся "Ахмат-сила"?": Кадиров вирішив похвастатись і зробив близько 35 рухів, схожих на віджимання. ВIДЕО