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П’ятеро "кадирівців" в окупованому Криму б’ють чоловіка, який намагався захистити від домагання свою подругу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опублікувано відео, на якому п’ятеро "кадирівців" в окупованому Криму б’ють чоловіка, який намагався захистити від домагання свою подругу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед "кадирівців" був представник Кадирова на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей Хасан Ібрагімов. У мережі пишуть, що саме він домагався жінки.
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+86 Сергей Агапов cfe57e3a
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