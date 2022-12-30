УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16719 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні
44 688 125
Кадиров (481) Крим (12756) окупація (5838)

П’ятеро "кадирівців" в окупованому Криму б’ють чоловіка, який намагався захистити від домагання свою подругу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опублікувано відео, на якому п’ятеро "кадирівців" в окупованому Криму б’ють чоловіка, який намагався захистити від домагання свою подругу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед "кадирівців" був представник Кадирова на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей Хасан Ібрагімов. У мережі пишуть, що саме він домагався жінки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Оце і вся "Ахмат-сила"?": Кадиров вирішив похвастатись і зробив близько 35 рухів, схожих на віджимання. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+86
Зграя гієн.
"Зато - без біндер"
показати весь коментар
30.12.2022 18:01
+76
Это и есть руцкий мир путена, другого руцкого мира у него для вас нет.
показати весь коментар
30.12.2022 18:01
+74
"Дружба" народов, дайош взад эсссер.
показати весь коментар
30.12.2022 17:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Гойда!)))
показати весь коментар
30.12.2022 20:10 Відповісти
Кадирівцям вівці вже набридли 😁
показати весь коментар
30.12.2022 20:37 Відповісти
показати весь коментар
30.12.2022 20:42 Відповісти
...цей "морячок" вже "склєіл ласти"....
показати весь коментар
30.12.2022 20:53 Відповісти
Уряяяя здєсь расєя навсєгда
показати весь коментар
30.12.2022 21:14 Відповісти
Ну що,крисчани,задоволені? Саме час горланити з піною у рота- расєя,расєя! Ну і марячка випускайте,нехай спляшет камарінскую. Тьху,пля...
показати весь коментар
30.12.2022 21:19 Відповісти
Расея пришла.
показати весь коментар
30.12.2022 21:28 Відповісти
Кацап так устроен что пока он не получит в рыло то ни чего не поймет.
показати весь коментар
30.12.2022 21:32 Відповісти
Ох посодют того ідіота шо спробував захистити жінку - це ж пряма наруга над армією вбивць рф. Посодють. Да і хрен з ними.
показати весь коментар
30.12.2022 21:36 Відповісти
Кадыровец это не национальность, это черная метка, носителя которой уничтожают после предъявления онной.
показати весь коментар
30.12.2022 21:41 Відповісти
А ответ для кадыровцев только одна - «тобi *******»
показати весь коментар
30.12.2022 23:58 Відповісти
Русский мир!

В россии чеченцы всегда русских избивают!
показати весь коментар
30.12.2022 23:59 Відповісти
Пардон, но чеченцы это не кадыровцы.
показати весь коментар
31.12.2022 00:15 Відповісти
Vlad D 3e787b09 а хто? Марсіане? Кадирівці то Чеченці й нетреба Чеченців відбілювати, вони як й рашисти страждають комплексом "яКручєВсєх" , й пара трійка нормальних це виключення котре підтверджує правило.
показати весь коментар
31.12.2022 11:04 Відповісти
Таке могло бути на київських вулицях, якби ми не встояли ...
показати весь коментар
31.12.2022 06:40 Відповісти
зверье мое какдыровцы... шакалы, бегающие стаями... их надо просто убивать...
показати весь коментар
31.12.2022 07:17 Відповісти
Виглядає так,що "постраждалий" був "своїм")))Тобто,"кримчанін,ґаласавал за,празднавал,вєріл,вайна ґдє та там,")Ну і отримав від "сваіх".
показати весь коментар
31.12.2022 07:57 Відповісти
*********-кадыровский мир дон во всей красе --- животные ***** покидьки
показати весь коментар
31.12.2022 10:46 Відповісти
Чеченці-Кадирівці "сміливі" 5ть на одного.... завжди такі були.
показати весь коментар
31.12.2022 11:02 Відповісти
Так ці мавпи лохматі те що й можуть 10 на 1 хероі чмошні, ви на Бахмут пійдите, там вам в рот напхають снарядів, спіймаєте кайф виродк
показати весь коментар
31.12.2022 17:19 Відповісти
И почему я должен сочувствовать этому поцу? Возможно завтра он поедет к нам убивать наших людей,а его самка будет его в этом полностью поддерживать и просить убить побольше "хохлов".И будут и дальше прославлять великого и мудрого Пу.
показати весь коментар
31.12.2022 19:24 Відповісти
теперь хоть камни с неба!!!!!!!!!!
показати весь коментар
31.12.2022 23:43 Відповісти
показати весь коментар
01.01.2023 22:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 