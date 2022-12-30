Російський наступ на Донбасі. Як зупинити? | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує ситуацію на фронті і відповість на запитання глядачів.

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