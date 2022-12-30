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У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 310 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чергове засідання Ставки – уже 45-те за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина. Наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!

Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні. Постачання зброї. Подальше посилення ППО. Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, іще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, але для всього континенту.

Обговорили ще після Ставки – на окремій нараді – стан в енергетиці, до чого ми готуємось. У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обовʼязково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюсь, що ми його виконаємо", - розповів Зеленський.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Шаурму цьому патріоту!
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30.12.2022 20:11
+5
Кожному виборцеві зеленського - мангал з двигуном стірлінга!
Буде на чим шашлик у травні смажити і електроенергія, щоб дивитися по десять виступів зеленського на день!
Є
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30.12.2022 20:24
+4
"Сєльодкі"
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30.12.2022 20:15
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Шаурму цьому патріоту!
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30.12.2022 20:11 Відповісти
"Сєльодкі"
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30.12.2022 20:15 Відповісти
хвост...
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30.12.2022 20:16 Відповісти
У тебя есть четкий план употребления!ты уже окосел от наркоты!придурок!
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30.12.2022 21:00 Відповісти
Да, я тоже обратил внимание на словосочетание "четкая стратегия" - избегают слово "план". Раньше гундосики через один пестрели заголовками - "У президента есть план" и тому подобное. Может он и не нарком, но то, что творится в Украине с 2019 года, не поддается логике.
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31.12.2022 05:31 Відповісти
Посмотрите видосики типа"самалеты лятят всех бомбят.и вы поймёте ,шмаркля наркоман!
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31.12.2022 07:26 Відповісти
у кожну простягнуту до екрану руку
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30.12.2022 23:15 Відповісти
таке враження що у них цілі війни це збереження постачання та сидіняя під обстрілами
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30.12.2022 20:23 Відповісти
геруса в студію . це чмо все зробить - договориться з московітами.
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31.12.2022 07:39 Відповісти
фух...аж полегшало
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30.12.2022 20:24 Відповісти
Кожному виборцеві зеленського - мангал з двигуном стірлінга!
Буде на чим шашлик у травні смажити і електроенергія, щоб дивитися по десять виступів зеленського на день!
Є
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30.12.2022 20:24 Відповісти
"...стратегія убезпечення генерації..." Де він таких слів нахапався!?
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30.12.2022 21:02 Відповісти
"Самі створюємо, самі потім все розрулюєм"
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30.12.2022 21:17 Відповісти
До сих пор не могу понять одного - куда Украина сейчас поставляет електроэнергию? Может кто знает? а земляки?
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30.12.2022 21:45 Відповісти
Смотрю на усталое лицо зеленского и плачу. Он, бедняжка, уже 310 дней не отдыхал, судя по опухшей морде только жрал одни шашлыки.
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31.12.2022 06:06 Відповісти
 
 