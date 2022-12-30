У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 310 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Провів чергове засідання Ставки – уже 45-те за цей рік. Ключове – Донеччина, Луганщина. Наш Донбас, де тривають найжорсткіші бої. Бахмут, Соледар, Кремінна... Загалом тримаємо позиції. Є й такі ділянки фронту, де потроху просуваємось. І я дякую всім нашим бійцям, які це забезпечують. Ви справжні герої!

Обговорили ситуацію на півдні, на нашому кордоні. Постачання зброї. Подальше посилення ППО. Цьогоріч ми не лише зберегли нашу протиповітряну оборону – ми зробили її сильнішою, ніж будь-коли. Але в новому році українська ППО стане ще сильнішою, іще результативнішою. Українська ППО може стати найпотужнішою в Європі, і це буде гарантією безпеки не лише для нашої держави, але для всього континенту.

Обговорили ще після Ставки – на окремій нараді – стан в енергетиці, до чого ми готуємось. У нас є чітка стратегія убезпечення генерації та постачання електрики. Щоб її реалізувати, потрібен час. Потрібно багато зусиль. Але це буде. Буде обовʼязково. Це одне з найголовніших завдань на наступний рік, і я не сумніваюсь, що ми його виконаємо", - розповів Зеленський.

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