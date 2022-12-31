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Резніков попередив росіян про мобілізацію і закриття кордонів у РФ: У вас осталась примерно одна неделя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росія на початку січня 2023 року планує запровадити військовий стан і має намір закрити кордони для військовозобов’язаних чоловіків.

Про це заявив у своєму відеозвернення до громадян РФ міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан", - попередив Резніков.

За словами міністра, після запровадження військового стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.

"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - додав міністр оборони.

Читайте також: Росія збирається 5 січня провести нову хвилю мобілізації, - Буданов

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Ті тим уйобкам насрати,за що здохнути.Їх захоплює процес знищення всього,що можна знищити.
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30.12.2022 23:24
+25
Дурню,ви своїми нікчемними "законами" нашу армію знищуєте,кацапів воно попереджає,немає слів просто.
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30.12.2022 23:25
+16
Гетто закривається. Спасайся хто може.
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30.12.2022 23:24
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30.12.2022 23:23 Відповісти
Гетто закривається. Спасайся хто може.
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30.12.2022 23:24 Відповісти
Ті тим уйобкам насрати,за що здохнути.Їх захоплює процес знищення всього,що можна знищити.
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30.12.2022 23:24 Відповісти
Дурню,ви своїми нікчемними "законами" нашу армію знищуєте,кацапів воно попереджає,немає слів просто.
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30.12.2022 23:25 Відповісти
резервація - раССея..
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30.12.2022 23:26 Відповісти
Ну і куди поїде смердючий бурят чи ванька з глубінки, який крім тєлєвізяра нічого в житті не бачив?
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30.12.2022 23:26 Відповісти
они даже туалет в квартирах никогда не видели
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31.12.2022 01:13 Відповісти
На крайняк в тайгу …, чем больше этих дегенератов попрячутся , тем легче будет нашим хлопцам
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31.12.2022 07:22 Відповісти
Тільки в Казахстан після 21.09.2022 виїхало близько 800 тисяч кацапів! По 300 тисяч в Грузію та Вірменію.Чимало також в Сербію, Албанію, Туреччину ( вони безвідові для громадян рф на тривалий період)
Хто більш грошовиті - в Південно-Східну Азію (Таїланд, Малайзію,Вьєтнам)
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31.12.2022 10:15 Відповісти
да резников совсем не знает росиян
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30.12.2022 23:31 Відповісти
цього чоловіка, на відміну від ВЕРХОВНОГО, можна слухати!
зразу відчувається адвокатський вишкіл, а не шоуменський!
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30.12.2022 23:34 Відповісти
Для початку подивись його "інтревью" українській "правді"... там де він розповідав про те як мінні загородження все одно б не затримали вторгнення і вся підготовка до війни велася правильно...
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31.12.2022 01:20 Відповісти
Ага, 23.02, це лайно заявило, що вторгнення не буде, бо парашия ще не сформувала ударні групи.
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31.12.2022 06:31 Відповісти
Звичайно сексологію він не вивчав , але як міністр оборони взагалі повний нуль. Будемо вважати що його взагалі нема . Коли переможемо всі повилазять і разом з главнєйшим будуть бити себе в груди.
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31.12.2022 06:54 Відповісти
Чесно? Це агітка, а не звернення. Навіщо взагалі таке знімати? Своїм зовнішнім виглядом (та й риторикою) резніков окрім огиди нічого не викликає. Тому ефективність подібних витворів - 0,00001.
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30.12.2022 23:37 Відповісти
А яке "правильне" звернення?
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30.12.2022 23:50 Відповісти
Без резнікова.
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31.12.2022 00:12 Відповісти
Хай на відео кацап звернувся до кацапів свинособачою. А ти, Цензоре, чому дав заголовок без перекладу? Це неповага до українців.
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30.12.2022 23:40 Відповісти
Рєзніков, піклуйся про українську армію, дебіла кусок!
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30.12.2022 23:44 Відповісти
Хай піклується краще забезпеченням нашої армії йолоп.
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31.12.2022 06:57 Відповісти
кто умный, и у кого была возможность , те уже давно свалили , а дегенераты они и в африке - дебилы, куда им ехать , их дом - тюрьма, их язык - тюремный жаргон, их мозг - телевизор и пропагандоны , их фонды помощи - гулагу нет, русь сидящая , и тд , их сказки - про ивана дурака и бабку с дедом , которые не знали что рыбкой золотой делать , их история - мифы и те же сказки , а если не сказки то чужая , украденная и переписанная, их церьковь - сатанинская и населена фсбэшниками, их витамины - водка и бояра , их ментальность - все вокруг плохие и их нужно всех убить , .............короче - дегенераты одним словом , кому они нужны за границей , если об них ноги вытирают свои же правители ? пусть гниют у себя.
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30.12.2022 23:48 Відповісти
гнить они будут у нас
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30.12.2022 23:58 Відповісти
Тут треба до іншого закликати.Москаль якщо тобі силою вручили автомат і посилають на вірну смерть то згуртуйся з такими ж як ти і памятайте що вас чисельно більше-диктуйте свою волю з зарядженими автоматами вашим командирам.Йдіть тисячними колонами до бункера де привітаєте скаженого діда з новим роком різдвом паскою 9мая і днем народження одночасно .Йому буде приємна така увага.
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30.12.2022 23:51 Відповісти
Хаос та метушня майбутніх чмобіківна московіі нам не завадить.
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30.12.2022 23:52 Відповісти
Резников! Уходи из министерства обороны и иди работать клоуном в квартал 95! Там твое призвание!
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30.12.2022 23:53 Відповісти
Про рабсеян...
Нашли два алкаша бутылку водки и гадают палёнка или нет. Один осмелился, отпил половину и тут же упал замертво. Второй в ужасе схватил бутылку и с криком , - Памагите, осушил её до дна.
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31.12.2022 00:01 Відповісти
кацапи розуміють лише мову сили
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31.12.2022 00:05 Відповісти
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31.12.2022 00:11 Відповісти
можливо, хтось на Заході ще сподівається на якусь революцію в росії, але її там реально нема кому робити
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31.12.2022 02:05 Відповісти
Шановна, Пані Людмило, подивіться уважніше на карикатуру, там криється відповідь на Вашу репліку/запитання.....
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31.12.2022 03:30 Відповісти
Всеобщая мобилизация в РФ? Бездомные собаки: что едят трупы кацапов, будут похожи на 400-х кг свиней на Украине.
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31.12.2022 03:42 Відповісти
Ложись страна огромная, ложись в огромный гроб...........
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31.12.2022 03:56 Відповісти
Навiщо Путiну оголошувати про мобiлiзацiю? Вона й так йде... Просто прихована.
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31.12.2022 05:09 Відповісти
Агонія
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31.12.2022 11:21 Відповісти
Вы бы лучше так своих предупреждали в начале года, с***ки, как кацапов предупреждаете сейчас. Горите в аду, уб***ки.
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31.12.2022 13:41 Відповісти
Что за х*ня?! Какого х*я он рашистов предупреждает о начале мобилизации и о закрытии границы, а украинский народ он не соизволил предупредить о начале войны, о закрытии границы для парней (за неделю до её закрытия)?!
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31.12.2022 14:53 Відповісти
Хороший ход.
Если это произойдёт, то на болотах взвоют, что Украина читает все секреты "через плечо".
А если этого в планах нет, что само по себе уже хорошо, то взвоют, что передумали из-за Украины.
И в том и в другом случае уже нельзя будет игнорировать факт этого заявления и, следовательно, влияние на их проспиртованное серое вещество, находящееся там, где у нормальный людей расположен мозг, оно уже оказывает.
Так мне видится.
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01.01.2023 23:02 Відповісти
 
 