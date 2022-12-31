Резніков попередив росіян про мобілізацію і закриття кордонів у РФ: У вас осталась примерно одна неделя. ВIДЕО
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Росія на початку січня 2023 року планує запровадити військовий стан і має намір закрити кордони для військовозобов’язаних чоловіків.
Про це заявив у своєму відеозвернення до громадян РФ міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Хочу звернутися до російських військовозобов'язаних. Насамперед це стосується жителів великих міст. Я точно знаю, що у вас залишився приблизно один тиждень, щоб зробити хоч якийсь вибір. На початку січня російська влада закриє кордони для чоловіків, потім оголосять військовий стан", - попередив Резніков.
За словами міністра, після запровадження військового стану в РФ розпочнуть чергову хвилю мобілізації. Також кордони для чоловіків призовного віку будуть закриті у Білорусі.
"Я не закликаю вас вірити мені на слово, я хочу, щоб ви поставили собі всього одне питання і чесно на нього відповіли: коли ви поїдете на війну, де можете загинути або стати калікою на все життя, за що конкретно ви воюватимете? Особисто ви", - додав міністр оборони.
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зразу відчувається адвокатський вишкіл, а не шоуменський!
Нашли два алкаша бутылку водки и гадают палёнка или нет. Один осмелился, отпил половину и тут же упал замертво. Второй в ужасе схватил бутылку и с криком , - Памагите, осушил её до дна.
Если это произойдёт, то на болотах взвоют, что Украина читает все секреты "через плечо".
А если этого в планах нет, что само по себе уже хорошо, то взвоют, что передумали из-за Украины.
И в том и в другом случае уже нельзя будет игнорировать факт этого заявления и, следовательно, влияние на их проспиртованное серое вещество, находящееся там, где у нормальный людей расположен мозг, оно уже оказывает.
Так мне видится.