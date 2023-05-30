Наслідки обстрілу Протасового Яру в Києві: Наразі відомо про 11 постраждалих через ракетну атаку на столицю. ВIДЕО
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Наразі відомо про 11 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ на Київ.
Відео оприлюднив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Київ, Протасів Яр. Дякуємо нашим медикам та екстреним службам за порятунок людей в ці хвилини!
На даний момент вже 11 постраждалих у лікарнях столиці!" - прокоментував він.
Топ коментарі
+29 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар31.12.2022 15:47
+21 Volodymyr Volodymyr 47e311b5
показати весь коментар31.12.2022 15:52
+16 Сергій Коваль 3f80f2ec
показати весь коментар31.12.2022 16:07
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▪️Київ - у столиці пролунали вибухи у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджений готель. Відомо щонайменше про одного загиблого та сімох поранених.
▪️Хмельницький - росіяни атакували місто ракетами. Влада повідомляє про чотирьох постраждалих.
▪️Миколаїв - Віталій Кім заявив про "прильоти" у різних районах міста, виникли пожежі.
▪️Краматорськ - окупанти завдали ракетного удару по промисловій зоні. Попередньо без жертв.
Ось через ціх підорів путін і повірив, що його війська теж зустрічатимуть з квітами.
Пам'ятаю тут на Цензорі мені тикали - "Ти нічого не розумієш, ось цією добротою, людяністю та толрантністю ми і відрізняємося про москалів" - і далі несли
Джерело: https://censor.net/ua/n3390517