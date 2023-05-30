Наслідки обстрілу Протасового Яру в Києві: Наразі відомо про 11 постраждалих через ракетну атаку на столицю. ВIДЕО

Наразі відомо про 11 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ на Київ.

Відео оприлюднив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Київ, Протасів Яр. Дякуємо нашим медикам та екстреним службам за порятунок людей в ці хвилини!



На даний момент вже 11 постраждалих у лікарнях столиці!" - прокоментував він.

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