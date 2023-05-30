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Наслідки обстрілу Протасового Яру в Києві: Наразі відомо про 11 постраждалих через ракетну атаку на столицю. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

Наразі відомо про 11 постраждалих внаслідок ракетної атаки РФ на Київ.

Відео оприлюднив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ, Протасів Яр. Дякуємо нашим медикам та екстреним службам за порятунок людей в ці хвилини!

На даний момент вже 11 постраждалих у лікарнях столиці!" - прокоментував він.

Також читайте: Уламки російської ракети впали на стадіон у Святошинському районі Києва, - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Уйобкі кацапскі. Дай Боже щоб ви всі разом з своїми дітьми та жінками здохли в болючих муках горіли рвало та катували вас а ви здохли і волали скавунчали як в моєї бабці свиню ріжуть перед Великоднем.
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31.12.2022 15:47
+21
згадується як малоросьня бігли до посольства Московії з квіточками співчуття коли там траплялася якась побутова катастрофа.

Ось через ціх підорів путін і повірив, що його війська теж зустрічатимуть з квітами.

Пам'ятаю тут на Цензорі мені тикали - "Ти нічого не розумієш, ось цією добротою, людяністю та толрантністю ми і відрізняємося про москалів" - і далі несли
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31.12.2022 15:52
+16
А чому заступник глави ОП Кирило Тимошенко практично в прямому ефірі повідомляє військам країни агресору результати роботи їх ракетних атак? Хтось може мені пояснити
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31.12.2022 16:07
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Уйобкі кацапскі. Дай Боже щоб ви всі разом з своїми дітьми та жінками здохли в болючих муках горіли рвало та катували вас а ви здохли і волали скавунчали як в моєї бабці свиню ріжуть перед Великоднем.
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31.12.2022 15:47 Відповісти
На телеграм каналі А. Цаплієнко є публікація фото дівчинки вбитої в Протасовому Яру 🤬Жахливі кадри з Протасова Яру в Києві
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31.12.2022 16:40 Відповісти
Передноворічна ракетна атака на Україну, що відомо на цю мить:

▪️Київ - у столиці пролунали вибухи у Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджений готель. Відомо щонайменше про одного загиблого та сімох поранених.

▪️Хмельницький - росіяни атакували місто ракетами. Влада повідомляє про чотирьох постраждалих.

▪️Миколаїв - Віталій Кім заявив про "прильоти" у різних районах міста, виникли пожежі.

▪️Краматорськ - окупанти завдали ракетного удару по промисловій зоні. Попередньо без жертв.
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31.12.2022 15:48 Відповісти
Відомо,що Україна вистояла, тримається і воює. Усе буде Україна
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31.12.2022 15:54 Відповісти
агент Кірюха оперативно проінформував ФСБ-ГРУ про результати обстрілу...
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31.12.2022 15:48 Відповісти
згадується як малоросьня бігли до посольства Московії з квіточками співчуття коли там траплялася якась побутова катастрофа.

Ось через ціх підорів путін і повірив, що його війська теж зустрічатимуть з квітами.

Пам'ятаю тут на Цензорі мені тикали - "Ти нічого не розумієш, ось цією добротою, людяністю та толрантністю ми і відрізняємося про москалів" - і далі несли
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31.12.2022 15:52 Відповісти
2008 року під час війни в Грузії 90% українців симпатизували Росії й лише 30% росіян симпатизували Україні.
Джерело: https://censor.net/ua/n3390517
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31.12.2022 17:05 Відповісти
Если страна террорист не признаёт нормы международного права, то почему тогда эти нормы соблюдаются в отношении страны террориста вашу мать.
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31.12.2022 15:58 Відповісти
Нам их нужно соблюдать иначе партнёры обидятся и перестанут помогать
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31.12.2022 16:09 Відповісти
Задай этот вопрос банде наркоманов!
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31.12.2022 16:24 Відповісти
Так само як і в законодавстві багатьох країн немає смертної кари.
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02.01.2023 12:15 Відповісти
А чому заступник глави ОП Кирило Тимошенко практично в прямому ефірі повідомляє військам країни агресору результати роботи їх ракетних атак? Хтось може мені пояснити
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31.12.2022 16:07 Відповісти
Його босс знає
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31.12.2022 16:13 Відповісти
А почему ПОЦ тимошенко не на фронте ? Он инвалид, инсульт прямой кишки?
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31.12.2022 16:15 Відповісти
Поки не почнемо х..ти москву так , щоб аж ленін встав а путін ліг - це буде продовжуватися і надалі
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31.12.2022 16:09 Відповісти
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31.12.2022 17:10 Відповісти
Смерть московським окупантам,кожен українець за своє життя зобов'язаний убити не менше трьох москалів
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31.12.2022 16:17 Відповісти
Заткніть хтось їбало цьому дегенерату!!!
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31.12.2022 16:19 Відповісти
 
 