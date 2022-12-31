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Окупанти вперше за тиждень перекидають свої війська та велику колону техніки з РФ на північ Донеччини, - Андрющенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники перекидають велику кількість техніки на півні окупованої Донеччини.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Фіксуємо рух великої колони російської техніки. Вантажівки з поки що живою силою і БК. З Росії у напрямку на північ Донецької області. Вперше за останній тиждень", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+16 Zalet
показати весь коментар31.12.2022 17:47
+10 Urs
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+10 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар31.12.2022 17:53
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https://twitter.com/i/status/1608825330625839107
С говым годом!
В чем новость-то? ВСУ утилизирует орков по несколько сотен за сутки. Они восполняют потери. Это новость? Кто-то думал, что будет как-то иначе?