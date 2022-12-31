УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16377 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
19 106 22
армія РФ (13489) війна (56511) Донецька область (5702) Андрющенко Петро (636)

Окупанти вперше за тиждень перекидають свої війська та велику колону техніки з РФ на північ Донеччини, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники перекидають велику кількість техніки на півні окупованої Донеччини.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо рух великої колони російської техніки. Вантажівки з поки що живою силою і БК. З Росії у напрямку на північ Донецької області. Вперше за останній тиждень", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські загарбники обстріляли Краматорськ, загиблих і поранених немає, - мер Гончаренко

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
Шоб ваши руские мамки и костей ваших не нашли. Зеки сталинские.
С говым годом!
показати весь коментар
31.12.2022 17:47
+10
Самое доходчивое объяснение, почему россияне - фашисты
https://twitter.com/i/status/1608825330625839107
показати весь коментар
31.12.2022 17:34
+10
Зафіксували - от і добре, наступне слово за HIMARS. Треба засмажити трохи свинособак до свят.
показати весь коментар
31.12.2022 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самое доходчивое объяснение, почему россияне - фашисты
https://twitter.com/i/status/1608825330625839107
показати весь коментар
31.12.2022 17:34 Відповісти
ага..закінчуються..так так .. кіздюки екранні
показати весь коментар
31.12.2022 17:36 Відповісти
Могилизация быдла Путлера продолжается🦍🦍🦍🦍🦍💀💀💀💀💀💀💥🔥💥🔥💥🔥
показати весь коментар
31.12.2022 17:47 Відповісти
Шоб ваши руские мамки и костей ваших не нашли. Зеки сталинские.
С говым годом!
показати весь коментар
31.12.2022 17:47 Відповісти
Там колонна 300 авто ..Напрямок на Північ ...Колона з камазів пікапів
показати весь коментар
31.12.2022 17:49 Відповісти
щось Камазів мало мабуть запаси підходять до краю .
показати весь коментар
31.12.2022 18:46 Відповісти
Напевно красиво то все буде горіти)
показати весь коментар
31.12.2022 17:51 Відповісти
Сам палити будеш?
показати весь коментар
31.12.2022 18:16 Відповісти
А ти хочеш?
показати весь коментар
31.12.2022 18:31 Відповісти
Зафіксували - от і добре, наступне слово за HIMARS. Треба засмажити трохи свинособак до свят.
показати весь коментар
31.12.2022 17:53 Відповісти
І що означає "вперше за тиждень"? Продавити наш фронт на півночі донеччини? А тиждень вичікували, що чмобіки самі впораються?
показати весь коментар
31.12.2022 17:54 Відповісти
Чмобовозы. Ваше слово товарищ хаймерс.
показати весь коментар
31.12.2022 18:16 Відповісти
Свіже "м'ясо" везуть! Баранів на забій. Скотобаза, блін.
показати весь коментар
31.12.2022 18:34 Відповісти
Якщо на Північ, то м'ясо тікає.
показати весь коментар
01.01.2023 00:53 Відповісти
Накуй фіксувати, треба артою крити.
показати весь коментар
31.12.2022 19:31 Відповісти
Десь та й мають зупинитись...тади і "привітають"
показати весь коментар
01.01.2023 08:05 Відповісти
Нехай вони там усі й здохнуть
показати весь коментар
01.01.2023 02:35 Відповісти
100 пехотинців з калашами це еквівалент 1 го танку
показати весь коментар
01.01.2023 11:22 Відповісти
Поки не буде у нас ракет які б могли діставати їх пром обєкти то вони будуть робити і далі свої танки та ракети і края всьому цьому не буде.
показати весь коментар
01.01.2023 15:46 Відповісти
Никакого "перекидывания техники" я не увидел. А если бы л/с перевозили автобусы, то это тоже считалось бы "перекидыванием техники"?
В чем новость-то? ВСУ утилизирует орков по несколько сотен за сутки. Они восполняют потери. Это новость? Кто-то думал, что будет как-то иначе?
показати весь коментар
01.01.2023 16:07 Відповісти
приiхали красти наши пралки та унитази. They came here to steal our washing mashines and toilets.

показати весь коментар
01.01.2023 17:35 Відповісти
Бачу везуть мясо!!Техніка закінчилась!!
показати весь коментар
01.01.2023 18:59 Відповісти
 
 