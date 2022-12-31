Окупанти вперше за тиждень перекидають свої війська та велику колону техніки з РФ на північ Донеччини, - Андрющенко. ВIДЕО

Російські загарбники перекидають велику кількість техніки на півні окупованої Донеччини.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

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"Фіксуємо рух великої колони російської техніки. Вантажівки з поки що живою силою і БК. З Росії у напрямку на північ Донецької області. Вперше за останній тиждень", - йдеться в повідомленні.

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