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Сьогоднішня ракетна атака - це не підсумок року, це підсумок долі самої Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава-терорист не отримає прощення.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії.

Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи.
Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу.
Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити.

И по-русски.
Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов.
Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - наголосив президент.

Зеленський подякував всім, хто захищає Україну, а також енергетикам.

Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 95 захисників України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
в асфальт закатані зеплесенью.
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31.12.2022 17:52
+20
Навіщо витрачатися на ракети, коли можна профінансувати Єдиний телемарафон та телеканал "Дом"? Та й велике крадівництво нікуди не ділося. Ракети не на часі.
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31.12.2022 18:09
+14
Очередной видосик-гундосик в ответ на ракеты? Ну, кто во что гаразд.
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31.12.2022 17:49
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И я о том же - 2023 год для кацапов должен стать как 2022 для украинцев. Пусть на обжираются плодами войны до рвоты кровью.
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31.12.2022 17:47 Відповісти
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31.12.2022 17:49 Відповісти
Де наші ракети хз ?
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31.12.2022 17:47 Відповісти
в асфальт закатані зеплесенью.
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31.12.2022 17:52 Відповісти
Навіщо витрачатися на ракети, коли можна профінансувати Єдиний телемарафон та телеканал "Дом"? Та й велике крадівництво нікуди не ділося. Ракети не на часі.
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31.12.2022 18:09 Відповісти
Только вот вопрос - а нахрен нужен "марафон" когда нету энергии? Кто его будет тогда смотреть?
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31.12.2022 18:24 Відповісти
Для них це такий собі безпрограшний варіант - гроші все одно виділено, придворних сраколизів прилаштовано (навіть якщо ніхто і не буде дивитися), а буде світло - знайдуться і ті, хто сидітиме перед зомбоящиком і слухатиме про "титанічні надзусилля" Зеленського та Єрмака з порятунку країни, маячню Арестовича, Піонтковського і т.п. "видатних експертів світового рівня".
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31.12.2022 18:41 Відповісти
Навіщо людині одежа як що ії фарбою на ньому можна намалювати
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01.01.2023 22:22 Відповісти
У нас тут свой приговор- новый посол в Болгариии
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31.12.2022 17:47 Відповісти
Пососол держится ротом за главный рычаг
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01.01.2023 18:28 Відповісти
Здивувалися б, якби не було.
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31.12.2022 17:47 Відповісти
до відома Цензора - росія пишеться з маленької літери
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31.12.2022 17:48 Відповісти
Одно наверное одно издание в Украине, которое пишет с большой. Что "р", что "п".
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31.12.2022 17:52 Відповісти
Очередной видосик-гундосик в ответ на ракеты? Ну, кто во что гаразд.
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31.12.2022 17:49 Відповісти
А що він ще може? Ну поїде в Бахмут попозує на камеру. Ну з Байденом за столом посидить, дід зробить вигляд,що йому цікаво. Та й все...
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31.12.2022 18:22 Відповісти
З Новом Роком Украiнцi. В 2023 роцi кацапи перестанут iснувати. Слава Украiнi! Слава ЗСУ!
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31.12.2022 17:52 Відповісти
Героям Слава! Україна понад усе
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31.12.2022 17:55 Відповісти
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01.01.2023 13:40 Відповісти
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01.01.2023 14:57 Відповісти
Свитло йе вода тоже йе,орки пляти обхезались а народ Украины будет встречать со светом Новой рiк!
У нас воббще написали шо до утра виключать не будут(пiвнiч краiни)
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31.12.2022 17:53 Відповісти
@gnapw

Якщо Хуженєбудєт змінилось на припорошенку було б хуже значить з хуженєбудєт наїбали. Це проста задача на логіку
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31.12.2022 17:53 Відповісти
Сдохните все руские!
Пусть планета очистится от руского духа
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31.12.2022 17:54 Відповісти
Володя,а чому ти за 10 міс жодного разу не пояснив чому ЖОДНОГО удару не було по Кончі-Заспі? чому від ударі злого путіна не постраждав жоден Слуга.жоден олігарх? чому ОПЗЖопери і агенти рашки ЖОДНОГО разу не постраждали від тебе? про те,чому ти призначаєш послами ....інструкторів з мінєту,я вже й не питаю....
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31.12.2022 17:54 Відповісти
Британская разведка считает, что россияне попытаются испортить Новый год и нанести в ближайшее время очередной ракетный удар по Украине
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31.12.2022 17:56 Відповісти
Чого ти такий впевнений? Так хочеться ще побути пріпіздєнтом? Так хочеться ще дєньог екскаваторним ковшем нагребти?
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31.12.2022 17:57 Відповісти
А як гроші в мацкві заробляв срака не свербіла ?
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31.12.2022 17:58 Відповісти
Де атака на москву?
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31.12.2022 18:03 Відповісти
А там где асвальт,шашлык,скумбрия по 8,и прэзэдент уклонист- наркоман!который вам ничего ни должэн!
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31.12.2022 18:12 Відповісти
Тобі гнусавий,я бажаю повного забуття,щоб до одвічно ув'язненого зеленського в.о. ніхто не приходив на побачення.
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31.12.2022 18:03 Відповісти
А на ракетну атаку ми відповімо... відосиком! Ще один - ще одним дуже брутальним відосиком! Ще? - новий відосик де вам нещасні кацапи розкажуть який вам пі**ець і як ви від тих ракет страждаєте ще більше ніж Українці!
Іноді таке відчуття що кацапські ліберали взяли владу в Україні і без втоми розповідають як кацапія страждає більше нас, ну і звичайно мурло повинно звернутися до канібалів на свинособачій мові, куди ж без цього.
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31.12.2022 18:09 Відповісти
а чи не наживаєшся ти як Порошенко на війні?

Чому росіяни не перестали "просто перестать стрелять"?.

Тебе малоросьня обрала що б ти закінчив нарешті війну - обдурив

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31.12.2022 18:14 Відповісти
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31.12.2022 18:25 Відповісти
І слова правильні, але його подача... Це й хрипкий говорок - виключив нафіг
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31.12.2022 18:29 Відповісти
Бідолашний Зеля! Контактує з народом виключно через "відосіки". Так і не дойшло до нього, що життя - це не кіно...
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31.12.2022 18:31 Відповісти
Це підсумок твого бездарного великокрадівництва на озброєні армії.
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31.12.2022 18:49 Відповісти
"потужно відповів" -соплями і кривавими сльозами ...(((
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31.12.2022 19:01 Відповісти
Як добре що відмовився від телевізора! Зустріну Новий Рік з дружиною та дітьми і ніяке "балабольство" не буде мені гундосити.
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31.12.2022 19:06 Відповісти
Включи природничий канал! У мене зараз чоловік на екрані ловить вусача у Британії
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01.01.2023 13:51 Відповісти
Когда на Западе залезая друг другу на головы орут что Зеленский второй Черчилль, поневолі начинаешь задумываться, а не является вяличие Черчилля тоже выдумкой.
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01.01.2023 03:48 Відповісти
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01.01.2023 13:42 Відповісти
Вова краще ще раз станцюй
Патріот ти наш
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01.01.2023 22:24 Відповісти

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01.01.2023 22:28 Відповісти
 
 