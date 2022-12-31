Сьогоднішня ракетна атака - це не підсумок року, це підсумок долі самої Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава-терорист не отримає прощення.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"31 грудня... Сьогоднішній день, ця російська ракетна атака – це не підсумок року, як би цього не хотіли терористи. Це підсумок долі самої Росії.



Держава-терорист не отримає прощення. А ті, хто віддає накази на такі удари, і ті, хто їх здійснює, – не отримають помилування. М'яко кажучи.

Кілька хвиль ракетного удару в передноворічний день. Ракети проти народу. Саме проти народу.

Це зробили нелюди, і нелюди програють. Ми це з вами знаємо. Терористам цього не змінити.



И по-русски.

Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов.

Он прячется за вами, и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", - наголосив президент.

Зеленський подякував всім, хто захищає Україну, а також енергетикам.

Він також закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

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