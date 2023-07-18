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Кличко (2812) Бахмут (1490)

Кличко приїхав до Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Києва Віталій Кличко побував у Бахмуті Донецької області, де тривають запеклі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у телеграмі мера Києва. 

"Не зламають нас російські варвари! І наші захисники це доводять щодня. Та передають вітання зі Сходу України!", - зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмута як міста більше не існує. Його легше побудувати "з нуля", - Буданов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+98
Молодець що підтримав бійців.
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31.12.2022 18:46
+53
Сміливий і правильний вчинок - молодець! Слава Україні!!!
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31.12.2022 18:52
+49
Ось так, мер Києва приїхав в Бахмут і підтримав наших військових. Про це скажуть сьогодні на бенямедведчукахмет каналі "Єдиний марафон", чи ні? Як він смів перебити Володіні відоси з погрозами кацапам?
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31.12.2022 18:49
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...как он не боится без охранника Бени ездить не передовую?
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31.12.2022 18:46 Відповісти
ви його з кимось плутаєте...
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31.12.2022 18:47 Відповісти
ви в сарказм взагалі вмієте?
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31.12.2022 19:25 Відповісти
Від Бені то не зовсім охоронец, то щобневтік...
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31.12.2022 18:51 Відповісти
Точно сказано!Охоронець для того,щобневтік.А Кличко - українська людина і знана особистість!
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31.12.2022 19:05 Відповісти
Супер. Молодець.
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01.01.2023 08:32 Відповісти
Молодець що підтримав бійців.
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31.12.2022 18:46 Відповісти
Але те саме можна (можливо... теоретично..) сказати і про подоляку?!..
Але хто такий той михасик (це ще якщо він сам себе хачаб так самоідентифікує) і де Віталій?..
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31.12.2022 19:18 Відповісти
По перше, Віталій Кличко - знаменитий боксер і популярна людина. Зустріти в гості таку людину,це надзвичайно приємно. Що не так? Іншими словами,не кожен гість бажанний, не треба путати поняття )
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31.12.2022 19:30 Відповісти
Не "путати", а "плутати"...
І я не зневажив поступок Кличка, а натякав на "подолячок" усіляких, що гастролюють по "гарячим" точкам та вже моніторять що б "вібудувати".
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31.12.2022 19:35 Відповісти
Я своїми словами висловлюю свою думку, не претендую на великого лінгвіста і мовознавця Тай жодного слова проти вас не сказав.
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31.12.2022 19:42 Відповісти
Віталя....МОЛОДЕЦЬ! реальними діями по ЗЕленій біомасі.... Навіть Жека Кошовий...відпочиває.... Слава УКРАЇНІ! Слава ЗСУ!!
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31.12.2022 18:46 Відповісти
А хто такий жека кошевий? Просто жирний поц якому все *****.
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31.12.2022 19:22 Відповісти
Ні, йому не байдуже добре харчування та комфорт
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31.12.2022 19:33 Відповісти
Опа зробить догану за це комусь із військових.
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31.12.2022 18:46 Відповісти
Чхати на те зрадливе ОПУ!Його ЗСУ не бояться,бо сцикуни.А Кличко буде на передку,ось побачите.Він - справжній українець і патріот в одній особі.
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31.12.2022 19:11 Відповісти
Ось так, мер Києва приїхав в Бахмут і підтримав наших військових. Про це скажуть сьогодні на бенямедведчукахмет каналі "Єдиний марафон", чи ні? Як він смів перебити Володіні відоси з погрозами кацапам?
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31.12.2022 18:49 Відповісти
Так, а що там показувати? Такий великий, а в броніку. От коли найзеленіший приїздив - ото була сміливість. Навіть без броніка і каски
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31.12.2022 20:01 Відповісти
Сміливий і правильний вчинок - молодець! Слава Україні!!!
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31.12.2022 18:52 Відповісти
Героям Слава!
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31.12.2022 18:53 Відповісти
Смерть ворогам!
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31.12.2022 19:05 Відповісти
Україна понад усе!
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31.12.2022 19:24 Відповісти
Ну, і в кінці - путін - *****. Повна версія.
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31.12.2022 20:00 Відповісти
А ти що зробив? Не хоч поїхати?
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31.12.2022 19:09 Відповісти
Путін - *****.
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31.12.2022 18:53 Відповісти
Відкрив Америку.
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31.12.2022 19:26 Відповісти
Повага.
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31.12.2022 18:54 Відповісти
А Ви що зробили?
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31.12.2022 19:00 Відповісти
Це вам текст подоляк написав,як на шампанське заробили,бо до сьогодні вам було усе по приколу і усерівно.
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31.12.2022 19:02 Відповісти
Рисковий пацан. Це не до Фірташа у Відень на каву літати.
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31.12.2022 19:02 Відповісти
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31.12.2022 19:26 Відповісти
не доживе він до року обізяни )))
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31.12.2022 19:31 Відповісти
От як би Кличко ще відмінив постанову по якій весь наземний громадський транспорт зупиняється під час тривоги, ціни би йому не бул
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31.12.2022 19:05 Відповісти
Ти ще попроси відмінити постанову про заборону роботи ТЦ під час тривоги!
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31.12.2022 19:27 Відповісти
Поїдь туда,якщо жаба душить,хто забороняє?
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31.12.2022 19:10 Відповісти
Єрмаку вже дали?
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31.12.2022 19:11 Відповісти
Доброго вечора шановне панство. Прямо зараз буду їхати в бік Полог і не зможу читати і коментувати новини, тому всіх з наступаючими прийдешніми святами, щоб у новому році була наша перемога і мир! Шануймося, ми цього варті!!!
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31.12.2022 19:10 Відповісти
Бережіть себе, усе буде Україна
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31.12.2022 19:12 Відповісти
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31.12.2022 19:28 Відповісти
Мої найщиріші вітання!
Все буде Україна !!!
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31.12.2022 21:52 Відповісти
Навзаєм , Анатолію 👍🏼👍🏼👍🏼🙂
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31.12.2022 22:59 Відповісти
Братік на бутилку тебе насджує! Вгадав?
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31.12.2022 19:29 Відповісти
Дезертири оце. Блатні.

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31.12.2022 19:29 Відповісти
Які ж це дезертири? Це плісняві
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31.12.2022 19:39 Відповісти
квартальні з 95, це убогі зкацаплені, які продадуться кому завгодно, Зеля свідок.
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31.12.2022 22:35 Відповісти
Від цих орденоносців , реально нудить 🤮🫣
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31.12.2022 23:01 Відповісти
Якщо цих двох поставити на передовій, то вони своїми пиками півфронту закриють.
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01.01.2023 11:59 Відповісти
А ти де? З окопу пишеш?
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31.12.2022 19:30 Відповісти
Кличко, как Капитану Америка нужно ударить в щит с вибраниума. Все орки оглохнут и упадут.
Гидра будет побеждена!
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31.12.2022 19:13 Відповісти
путин *****!трижды!
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31.12.2022 19:13 Відповісти
ну и нах туда понесло? В Киеве порядок? Елка очень нужная стоит? Знал про обстрел? По стопам зиленгского ? сюр епт
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31.12.2022 19:19 Відповісти
Людина відома більше як боксер, я б на місті бійців хотів його побачити більше, аніж шоблу Зеленського.
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31.12.2022 19:28 Відповісти
Самі бійці, хто на твою думку - українці чи "шобла"? Га?
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01.01.2023 10:30 Відповісти
Українці. А ти як в Італію потрапив, скільки заплатив, повертатися коли будеш?
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01.01.2023 11:16 Відповісти
Навпаки, мені платять за роботу - життя так повернулося. Але це інша справа. Українці - не "шобла", -
ось який зміст. Шобла у кремблі та у всій напараші.
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01.01.2023 12:10 Відповісти
Якщо повернулося так життя, ну сиди в Італії і плати податки в Італії, яким чином ти маєш
відношення до України?
Більшість зелебобіків перша рванула за кордон. Як, звідти добре ржати?
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01.01.2023 13:22 Відповісти
Щось від тебе сафком смердить.
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01.01.2023 19:36 Відповісти
У сафку тікали за кордон з країни.
Думай-те.
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01.01.2023 19:45 Відповісти
Боксер чи та шобла зелених, яка різниця? Бо приїзжають попіаритись що одні, що другі. Ніхто з них все одно не візьме зброю в руки і не піде захищати свою країну.
Їм таке навіть в голову не прийде бо вони почувають себе незамінними на своєму місці, "спасітелями отечества", блін.
Та й взагал, передвиборча гонка вже почалась, треба набирати бали.
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01.01.2023 21:33 Відповісти
Виходить, що у Порошенка перевиборча гонка вже почалась, вже 3 роки іздить до наших бійців, та надає їм то зброю, то щось корисне для них.
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01.01.2023 22:29 Відповісти
А Кличко взял разрешение на посещение Бахмута в охфисе, це просто якесь неподобство?
Ну ладно, всё равно по единамумарафону не покажут.
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31.12.2022 19:26 Відповісти
https://twitter.com/IntimateKnight/status/1609180576530972672?t=7N4-trKpkN23bsxxpilFDw&s=09
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31.12.2022 19:44 Відповісти
Так, вІталька наш мер.. і ніхто його не чипає.. ні вовочки, ни петічкі..
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31.12.2022 19:48 Відповісти
Так, ніхто його "не чипає". Взагалі ніхто бо такого слова в українській мові не існує.
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01.01.2023 21:27 Відповісти
оказуэться *****,не тіки преЗЕдент може бути героєм.а й ще тисячі українських воїнів,один з низ - містер Доктор Железный Кулак,як його прозвали кацапи.
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31.12.2022 19:59 Відповісти
ой, якби ви знали як Клічка ненавидять деякі зевиборці, і не зрозуміло за що, хоча здається вони ненавидять все гарне
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31.12.2022 21:06 Відповісти
Фігня! В броніку, в касці! А от Зєлічка по Бахмуту без броніка і без каски бігав (судячи з фоток), так само Єрмак і вся свита!
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31.12.2022 20:00 Відповісти
мо по разним місцям бігали? )))
бо без броніка і каски на передку тільки в "павільоні під світлом від софітів" мона бігати....
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01.01.2023 14:11 Відповісти
А шо генералы арахамия и арестович ? В ресторане ?
Чмошники зелёные...
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31.12.2022 20:49 Відповісти
Так Луценко на фронте! Ты в курсе ?
Ваня, ехай туда !
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31.12.2022 21:26 Відповісти
Молодец!

Не свыклось- приехал на передок.
Поддержал воинов.
Респект.

Оба брата Патриоты Украины.
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31.12.2022 21:25 Відповісти
….Не сцыкло-приехал на передок. ….
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31.12.2022 21:26 Відповісти
Путін - *****!!! Молодці !!!
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01.01.2023 00:18 Відповісти
Підтверджую - *****! (хоч в нього й цього не залишилось).
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01.01.2023 10:27 Відповісти
сінку.. а нам казнокрадів і шукати не треба. всі як на долоні..слуги народу..виконують свою обіцянку. сделаем іх..
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01.01.2023 12:15 Відповісти
чемпіон . завжди буде чемпіоном і нашою гордістю..віталій ти бесподобен во всем..але твоі поступки завжди щірі...слава украіні слава зсу
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01.01.2023 12:12 Відповісти
...і нашим мером - щоб хто не казав (усі ми люди і усі ми грішні), але кращого мера Києва не пригадую. Наш мер, коротше
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01.01.2023 16:29 Відповісти
@vinnicanin

·

Dec 31, 2022

Прямо зараз по всіх ЗЕмарафонах йде ''обличчя року''' тадам!!! І це Буданов. Не військові ,що ціною власного життя боронять державу,а саме паталонічний брехун та провокатор - Буданов,що живе з російським аферистом Гогілашвілі. Інших облич у ЗЕленського для вас немає.
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01.01.2023 15:39 Відповісти
Так а нам їхні морди і не потрібні. Я, наприклад, в жодній соцмережі не зареєстрований. І не тому, що старий, а тому що... мудрий
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01.01.2023 16:27 Відповісти
Пишуть що Кличко приїхав підтримати захисників Бахмута, а на відео чітко видно, що він буквально висить на спинах цих захисників.
Тоді як він підтримує? Привіз дрони чи тепловізори, він взагалі привіз для них якусь допомогу? В повідомленні про це мовчок.
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01.01.2023 21:23 Відповісти
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01.01.2023 23:28 Відповісти
 
 