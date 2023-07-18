Кличко приїхав до Бахмуту. ВIДЕО
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Мер Києва Віталій Кличко побував у Бахмуті Донецької області, де тривають запеклі бої.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у телеграмі мера Києва.
"Не зламають нас російські варвари! І наші захисники це доводять щодня. Та передають вітання зі Сходу України!", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+98 Коди Смарт
показати весь коментар31.12.2022 18:46
+53 Олег Шестакович
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+49 Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар31.12.2022 18:49
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Будь ласка, зачекайте...
Але хто такий той михасик (це ще якщо він сам себе хачаб так самоідентифікує) і де Віталій?..
І я не зневажив поступок Кличка, а натякав на "подолячок" усіляких, що гастролюють по "гарячим" точкам та вже моніторять що б "вібудувати".
Все буде Україна !!!
Гидра будет побеждена!
ось який зміст. Шобла у кремблі та у всій напараші.
відношення до України?
Більшість зелебобіків перша рванула за кордон. Як, звідти добре ржати?
Думай-те.
Їм таке навіть в голову не прийде бо вони почувають себе незамінними на своєму місці, "спасітелями отечества", блін.
Та й взагал, передвиборча гонка вже почалась, треба набирати бали.
Ну ладно, всё равно по единамумарафону не покажут.
бо без броніка і каски на передку тільки в "павільоні під світлом від софітів" мона бігати....
Чмошники зелёные...
Ваня, ехай туда !
Не свыклось- приехал на передок.
Поддержал воинов.
Респект.
Оба брата Патриоты Украины.
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Dec 31, 2022
Прямо зараз по всіх ЗЕмарафонах йде ''обличчя року''' тадам!!! І це Буданов. Не військові ,що ціною власного життя боронять державу,а саме паталонічний брехун та провокатор - Буданов,що живе з російським аферистом Гогілашвілі. Інших облич у ЗЕленського для вас немає.
Тоді як він підтримує? Привіз дрони чи тепловізори, він взагалі привіз для них якусь допомогу? В повідомленні про це мовчок.