Кличко приїхав до Бахмуту. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко побував у Бахмуті Донецької області, де тривають запеклі бої.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у телеграмі мера Києва.

"Не зламають нас російські варвари! І наші захисники це доводять щодня. Та передають вітання зі Сходу України!", - зазначається у повідомленні.

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