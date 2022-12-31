Путін програє в Україні, - Джонсон оприлюднив свій новорічний прогноз. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.
Коротке відеозвернення Джонсон опублікував у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!" – написав Джонсон.
Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022
Топ коментарі
+60 Перехватчик
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+55 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+34 Перехватчик
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Будь ласка, зачекайте...
ми знаємо хто з європейців перший стане плече до плеча з нами у НАТО
Усіх з Новим Роком, пані та панове! 🇺🇦
(а ***** до 2024 не доживе...)
Наприклад, у них почнеться щось таке, що їм стане якось не до України...
Хлопці замочили вагнерів...✊ Слава ІСУ Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
путін -*****
А решта про 2023 рік
А кацапам, щоб вони всі 140 мільйонів подохли в 23 році!
Всіх з Новим роком!
Слава ЗСУ!
навідміну від США і ЄС