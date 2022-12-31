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Путін програє в Україні, - Джонсон оприлюднив свій новорічний прогноз. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

Коротке відеозвернення Джонсон опублікував у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!" – написав Джонсон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон привітав українських військових із Днем ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+60
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31.12.2022 22:18
+55
Дякуємо справжньому українцю Джонсонюку...
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31.12.2022 22:17
+34
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31.12.2022 22:17
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31.12.2022 22:17 Відповісти
Дякуємо справжньому українцю Джонсонюку...
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31.12.2022 22:17 Відповісти
Джонсон - це УКРАЇНА..
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31.12.2022 22:18 Відповісти
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31.12.2022 22:18 Відповісти
и это при том что Залужному не дают то что надо, или в том кол-ве, которое надо! Честь и хвала ЗСУ !
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31.12.2022 23:12 Відповісти
дякуємо, пане Генерале!
ми знаємо хто з європейців перший стане плече до плеча з нами у НАТО
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01.01.2023 00:54 Відповісти
Прізвище НГШ РП Анжейщак.
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01.01.2023 08:06 Відповісти
Аминь.
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31.12.2022 22:18 Відповісти
Неодмінно. Йому пзда без варіантів.
Усіх з Новим Роком, пані та панове! 🇺🇦
(а ***** до 2024 не доживе...)
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31.12.2022 22:22 Відповісти
там не в ***** справа, там без нього "наполєончиків" хватає та й бидлоскот хоче війни, крові, вбивати та гвалтувати
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31.12.2022 22:25 Відповісти
Ясен пінь. Але усунення ***** може стати вікном можливостей для усіх нас.
Наприклад, у них почнеться щось таке, що їм стане якось не до України...
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31.12.2022 23:22 Відповісти
Джонсонюк, і Вас зі святами!.....
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31.12.2022 22:24 Відповісти
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31.12.2022 22:26 Відповісти
Осиновый кол - на всякий случай.
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31.12.2022 22:28 Відповісти
А краще ванна з концентрованою кислотою. Потім розчин перелити в діжку🛢️, поховати в шахті й залити бетоном.
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31.12.2022 23:27 Відповісти
Путька,чому пілотка не голена?Ти же шлюха!)
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01.01.2023 05:29 Відповісти
Оптиміст. І правильно!
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31.12.2022 22:43 Відповісти
пестабол он а не оптимист - как можна постоянно обманывать людей и лапшу вешать типа кремлевского крота арестовича
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01.01.2023 01:26 Відповісти
https://youtube.com/shorts/m2tL4LYjhQ4?feature=share...

Хлопці замочили вагнерів...✊ Слава ІСУ Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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31.12.2022 22:45 Відповісти
З Новим Роком.
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31.12.2022 23:05 Відповісти
Вітаемо Джонсона з Новим роком
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31.12.2022 22:45 Відповісти
Боріс знає що каже.
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31.12.2022 22:46 Відповісти
Якщо коротко перекласти Бориса

путін -*****

А решта про 2023 рік
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31.12.2022 22:52 Відповісти
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31.12.2022 22:57 Відповісти
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31.12.2022 23:00 Відповісти
Джонсону і всьому Світу, який допомагає Україні Хвала!
А кацапам, щоб вони всі 140 мільйонів подохли в 23 році!
Всіх з Новим роком!
Слава ЗСУ!
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31.12.2022 23:50 Відповісти
Thanks BORIS JOHNSON UK !!!
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01.01.2023 00:32 Відповісти
Козак Чуприна- Борис Джонсонюк - справжній чоловік, справжній українець, британського походження!
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01.01.2023 00:55 Відповісти
дякуємо Козаку Борису Чуприні !
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01.01.2023 00:57 Відповісти
Дякуем Борису ❤️🙏‼️Дякуем 🇬🇧🙏❤️
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01.01.2023 01:27 Відповісти
За що поважаю Великобританію так це за те що вони ЗА розпад московії як імперії
навідміну від США і ЄС
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02.01.2023 23:56 Відповісти
 
 