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Окупанти уночі обстріляли Херсон запалювальними зарядами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни обстрілюють населений пункт запалювальними зарядами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що йдеться про обстріл Херсона.

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Автор: Сергій Яковенко
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давно москва не горела гуманізм хорош тіки по відношеню до людей..на варварів це не распостраняеться
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04.01.2023 09:40 Відповісти
После войны вместе Москвы должно быть озеро. Большое.
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04.01.2023 09:48 Відповісти
Болото. Повернення історичної справедливості
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04.01.2023 09:57 Відповісти
Ага. С жабами.
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04.01.2023 10:00 Відповісти
Светящееся в темноте.
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04.01.2023 09:57 Відповісти
..наводчика поймали???
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04.01.2023 09:42 Відповісти
Ці всі методи запам'ятовувати і документувати. Потім все обратим на північних варварів.
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04.01.2023 09:49 Відповісти
Відомий російський бард співав "Горела Москва "........похоже до цього йде......."семимильными шагами"
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04.01.2023 22:10 Відповісти
 
 