Окупанти уночі обстріляли Херсон запалювальними зарядами. ВIДЕО
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В мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни обстрілюють населений пункт запалювальними зарядами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що йдеться про обстріл Херсона.
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