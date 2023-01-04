Окупанти уночі обстріляли Херсон запалювальними зарядами. ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому росіяни обстрілюють населений пункт запалювальними зарядами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації зазначає, що йдеться про обстріл Херсона.

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