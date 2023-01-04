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Єгері ДШВ нищать окупантів у районі Бахмута. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Аеророзвідка та артилерія 71-ї окремої єгерської бригади ДШВ знищили позиції російських окупантів поблизу Бахмута.

Відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікував на своїй сторінці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"За наведенням операторів БПЛА 71 окремої єгерської бригади ДШВ, артилерія накрила ворожі укріплення поблизу Бахмута. Та так влучно, що окупантів там майже не залишилося. Зокрема, дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь. І одночасно в реальному часі знімали хід атаки. Вони й зафіксували втрати окупантів — не менше десятка. Їхні позиції нищівний вогонь вичистив настільки, що єгерям ДШВ залишалося туди просто зайти. Це вони й зробили згодом", - пише в коментарі до запису Бутусов.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+24
даже у овощей больше смысла в жизни чем у рабсиян,расияне раждаються для того чтобы поехать в другую страну и там успешно окочуриться
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04.01.2023 10:36
+17
Єгерям ДШВ України й надалі вдалого полювання...
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04.01.2023 10:43
+16
Четкая утилизация биомусора.
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04.01.2023 10:41
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даже у овощей больше смысла в жизни чем у рабсиян,расияне раждаються для того чтобы поехать в другую страну и там успешно окочуриться
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04.01.2023 10:36 Відповісти
А трупіки де?
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04.01.2023 12:30 Відповісти
заглянь в дупу
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04.01.2023 21:49 Відповісти
"...И никто не узнает,
Где могилка моя..."

"Путевка в жизнь"
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04.01.2023 10:38 Відповісти
Четкая утилизация биомусора.
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04.01.2023 10:41 Відповісти
Єгерям ДШВ України й надалі вдалого полювання...
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04.01.2023 10:43 Відповісти
яка чудова музика
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04.01.2023 10:47 Відповісти
заїбца'молодца!👍
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04.01.2023 10:56 Відповісти
Молодці!
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04.01.2023 11:03 Відповісти
Немає москаля! Немає ***** вопше. Сама сира земля. Працює артилерія. Їбашать пацани
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04.01.2023 16:27 Відповісти
вы только посмотрите, что эти москали сделали с нашей Украиной
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05.01.2023 00:44 Відповісти
"Зокрема, дрони зависли над позиціями росіян і корегували вогонь".

А дрони вже пропустили через кордон? Закон виправили про подвiйне використання?
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05.01.2023 03:13 Відповісти
 
 