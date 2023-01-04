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війна (56124) Зеленський (17381) Росія (47118) США (14432) Трамп (3119)

Радник експрезидента США Трампа з нацбезпеки Флін: "Зеленського покликали виступити в Конгресі, а треба було його звідти викинути і не давати грошей". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Колишній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Флін заявив, що підтримка України у війні з Росією нічим хорошим для США не завершиться.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Флін сказав в інтерв'ю Real America's Voice.

"Ми врешті маємо змиритися з тим, що це все для нас хорошим не закінчиться. Я кажу своїм знайомим, які вирішили себе спробувати у якості найманців в Україні, що час звідти тікати якомога швидше. Вони ж там непогано заробляють, враховуючи те, що США вже витратило на Україну понад 110 мільярдів доларів. Це найбільші витрати нашого часу, наших грошей і нам потрібно якнайшвидше звідти піти. Тим більше, що є спосіб прийти до миру. Тим хто думає, що Росія перебуває у скрутному становищі - глибоко помиляються. Хлопця в спортивному костюмі - Зеленського, якого покликали виступати в Конгрес, треба було викинути звідти і недавати йому грошей", - заявив Флін.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+64
Ще одному ідіоту бабла занесли. Сподіваюсь спецслужби США його перевірять після таких заяв.
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04.01.2023 11:42
+52
Флін получав гроші від каналу Раша Тудей, причому офіційно. За зустріч з Путіним на одному з форумів від получив 40 000 долларів.
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04.01.2023 11:46
+47
Как-то слишком уж снисходительны спецслужбы США к кремлевской агентуре. Трамп должен давно сидеть за попытку гос.переворота.
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04.01.2023 11:48
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Ніколи не мав сумнівів, що між "трампіст" і "довбойоб" можна ставити знак рівності
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04.01.2023 12:12 Відповісти
Колись Швець повідомляв, що Рудий ловелас, Генрі Кісінджер були "на звязку" в Кремлі. Цей прищ працював у розвідці і задєлався контактером з ГРУ, його тамошня "связь" (нач ГРУ0 втопилась на курорті в Сирії. Це вже потім йому боброєдка почала платити. А біля конгресу таки ганяв падло, туди не заходив, бо має судимість за порочащіє связі.
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04.01.2023 12:13 Відповісти
Ну на сьогодні тебе з твоїм босом викинули із конгреса та Білого дому!!!! І про які 110 млд. Ти ****...ш?????
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04.01.2023 12:19 Відповісти
Rusososka
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04.01.2023 12:21 Відповісти
Як виродились республіканці. Рейган на тому світі не те що перевертається, я думаю в нього бажання дати їм по голові щоб оговтались і перестали лизати гузно рашистам...
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04.01.2023 12:21 Відповісти
просто сцикло. Флін, ховайся, бо прилетить і бубку зробить.
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04.01.2023 12:22 Відповісти
Нашого Бубачку викинути?
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04.01.2023 12:23 Відповісти
Трамписты заруинят Америку.
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04.01.2023 12:30 Відповісти
Стыдно американцу быть свинособачим агентом.
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04.01.2023 12:32 Відповісти
типовий педофіл, одразу видно
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04.01.2023 12:38 Відповісти
і не просто педофіл, а педофіл що попався. мабуть крутять йому кацапи кіно де він чпонькає руського хлопчика ваньку (який тепер вже майор) і пишуть йому тексти під камеру.
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04.01.2023 12:47 Відповісти
реальний пeдофiл))

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04.01.2023 12:41 Відповісти
це він радив трампу підбурювати людей на штурм капітолію? ну-ну)
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04.01.2023 12:44 Відповісти
tZEinform

Всередині структур Зеленського вибухнув скандал. Одеські митники, користуючись відвертою некомпетентністю в.о. голови ДМСУ Демченко (призначення розпорядження КМ 04.11.2021 № 1403-р.) організували масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна на суму 5-5.4 млрд. гривен. При тому ні Кабінет міністрів ні податкова служба ніяк не реагувала на це до тих пір, поки Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, США) не звернуло увагу відповідних органів на певні моменти експорту українського зерна.
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04.01.2023 12:45 Відповісти
Чути сморід кремлівської консерви🤢🤢🤢
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04.01.2023 12:56 Відповісти
Он работает на Россию и его нужно судить за гос измену!!!
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04.01.2023 13:01 Відповісти
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04.01.2023 13:04 Відповісти
Флин с Путиным на фото. Агент Кремля. Спецслужбы должны его задержать, как можно скорее ибо он работает против гос безопасности США. И его должны посадить за гос измену!!!
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04.01.2023 13:05 Відповісти
Yes
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04.01.2023 20:36 Відповісти
Гниды рашистские по всему миру начали активно отрабатывать кровавое бабло ,делишки у ******** совсем плохи...
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04.01.2023 13:08 Відповісти
Так ось вони які - підараси)))
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04.01.2023 13:09 Відповісти
Знову ліві американські ЗМІ розпочали атаку на Трампа, забуваючи нагадати, що:
- Трамп ввів санкції проти фірм, що брали участь у будівництві Півн. потоку 2, а Байден їх скасував;
- Трамп вимагав від країн НАТО збільшити їхній внесок у бюджет НАТО, а Байден прибрав цю вимогу;
- Трамп побудував нафтопровід із Канади до Техасу, щоб не залежати від російської нафти, а Байден його закрив;
- Трамп став видобувати свій сланцевий газ, а Байден зупинив його видобуток;
- Трамп розірвав договір про ракети середньої та малої дальності з росією, що дозволило йому оснастити армію США тактичною ядерною зброєю;
- Трамп ще 2018 року передав Україні джавеліни, а Байден перед війною не хотів давати Україні жодної зброї.
Може досі вже слухати цю ліву пропаганду? Чомусь ніхто не згадує про листа Байдену від 30 конгресменів демократичної партії, в якому вони вимагали припинити допомогу Україні. Натомість якогось колишнього радника Трампа із задоволенням цитують. Забули вже про ленд-ліз, який Байден підписав 9 травня 2022 року, але саботує його виконання? Те, що Байден зараз дає Україні, це приблизно 1,3 млрд. дол. в місяць. Це дуже мало для перемоги.
Натомість у новому бюджеті США на 1,7 трлн доларів закладені гроші на ... дослідження впливу стресу на щурів, гроші на створення музею ЛГБТ, гроші на нову будівлю ФБР, на розслідування атаки трампістів на Капітолій, 450 млрд. дол. підуть на боротьбу з кліматом, 410 млрд дол. на посилення кордонів ... Йорданії, Тунісу та Оману. Навіщо вивчати насильство на щурах, коли в Україні йде насильство над людьми? Ті організації, які боротимуться із кліматом, вивчатимуть наслідки стресу у щурів, сидять на соровських грантах. І вони всіма силами захищатимуть свої доходи, захищаючи владу демократів. Вони звинувачуватимуть республіканців, які проголосували проти цих корупційних проектів у тому, що ті проголосували проти допомоги Україні, що це "трампісти" у всьому винні.
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04.01.2023 13:35 Відповісти
Трамп не дав би Україні і іржавого патрону, після початку війни. Він про це прямо і неодноразово говорив. Був би Трамп президентом, ти би не по клаві стукав, а чистив берці російському вояку. Все інше не має значення
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04.01.2023 13:50 Відповісти
Судити треба не за словами, а по справах. Що було б, якби... ми не знаємо. А що робить адміністрація Байдена, ми бачимо. Вона не дає Україні перемогти, бо боїться розпаду Росії.
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04.01.2023 13:56 Відповісти
ти не плутай Байдена з Обамою.
До речі, Байден постійно пропонував Зе зброю. Не завжди подарунком (було, пропонував купити М777), але пропонував озброюватися. Зе відмовлявся заради, щоб подивитися в очко *****.
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04.01.2023 14:29 Відповісти
А ще падлюка Зе купував для ЗСУ вантажівки у лукашенко, та санітарки і катери, з афельованих до нього підприємств.
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04.01.2023 19:15 Відповісти
і ті санітарки і нині на фронті працюють; і навіть катери (ті, які не встигли здати ворогу) воюють.
А вантажівки купували там, де дешевше. Видать, Костя Жеваго вже тоді не міг запропонувати своїх КрАЗів за конкурентною ціною. І бульбопюрер тоді ще був легітимним, до 2020-го року...
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05.01.2023 00:22 Відповісти
Все простіше.
Дехто хотів на кишеню гроші класти.

Санітарки вийшли з ладу за перших три місяці.

Про вдали рейди на морі нічого не чув. Ось Нептуни та Гарпуни працюють, що я пропонував ще у далекому 2015-му, коли дехто продавав ЗСУ ці катери у 6 разів дорожче, та ще й річкові для моря, та ще й силова установка у двічі слабше заявленої.

КрАЗ дехто банкротував навмисно, бо Живаго не вписувався у тріо Святаша з Шкодами, Васадзе с ЗАЗом, та прикручування коліс ВАЗа де кимось у Україні.

До речи, ще при декому, до Зеленського, єдиний банкір, проти котрого порушили кримінальну справу, це Живаго і це дуже дуже підозріло.

Ну брати під час війни техніку у стратегічного партнера ворога, а не у вітчизняного виробника, це не просто зрада, це тупа зрада, не дивлячись на виставленні рахунки, бо під час війни ні це головне, а робочі місця та податки.

А згідно книги "Корупція та держава" Роуз Аккерман, той, хто підтримує корупціонера, той є сам золдієм
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05.01.2023 11:55 Відповісти
Як по мені, так це все лише пустопорожні вислови.

Це, не Обама з Байденом, а Трамп нам першим дав трохи Джавелінов Зеленському і чомусь не давав їх до виборів 2019-го року.

Судити треба не за словами, а по справах.

Це Трамп блокував будівництво ПП-2, а Байден зняв санкції і після добудови газогону путлер почав широкомасштабне вторгнення в Україну - о це факти, а не ваші домисли.
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04.01.2023 19:13 Відповісти
Ну майже правда - "Трамп ще 2018 року передав Україні джавеліни". Не передав, а погодився продати на 47 млн. доларів 37 пускових установок і 210 ракет до них. А ось передавати він якраз відмовився і в пакеті допомоги на 250 млн. доларів від США уся летальна зброя була прибрана. Україна вела подальші складні переговори з США щодо придбання Javelin, які, на жаль, так нічим і не закінчились. Поки не прийшов Байден.
What are Javelin missiles and why they're being mentioned repeatedly during the impeachment hearings - ABC News (go.com)
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04.01.2023 14:26 Відповісти
після тебе мені для курвиметра (он, вище) нема що спростоввувати. Втім, у зебіла є одна характерна якість: буде тупо дотримуватись брехні в своїх методичках. Так що навіть спростовувати - марна справа.
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05.01.2023 00:26 Відповісти
Я перевіряв для себе, а потім побачив масштаб викривлення інформації. Ну не можна таке пропускати.
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05.01.2023 01:50 Відповісти
поведінка європейських та американських лідерів щодо України, базується на їхніх контактах з керівництвом нашої країни. але проблема в тому що це йде з затримкою у два три роки...
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04.01.2023 15:06 Відповісти
Yuriy, не пиши дурниць, трамп та його синуля у всіх своїх заявах тільки ображають Україну, навіть республіканці здивовані його поведінкою.
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04.01.2023 15:36 Відповісти
Може досить москалям служити. Ви або мало знаєте, або маніпулюєте (брешите).

1. Військова "допомога" від Трампа.
https://www.radiosvoboda.org/a/pentagon-peredav-vijskovu-dopomohu-ukrajini-u-povnomu-obsiazi/30382467.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kongress-ssha-vydelit-********-pomoshch-ukraine-1568173146.html

2. Санкції, на фірми, які будували ПП2.
І що, це б зупинило добудову вже майже збудованого газогону?
А нічого, що США увійшла у конфлікт із Німеччиною, у той час, коли треба було будувати антипутінівську коаліцію?
Ну добудували той ПП2, і що, помпують газ?

3. Байден не хотів перед війною давати зброю Україні.
Та той Сонний Джо нашому Найвеличнішому насилу перед 24 лютого 2022 впхав зброю (в тому числі і джавеліни). Американські військові транспортні літаки кілька днів літали і літали в Україну. Чи може ЗСУ зупинила танкові колони тими кількома джавелінами "від Трампа". А чим ЗСУ літаки і вертольоти збивали.

4. То часом не Байден вишукував по всьому світі знайому нашому ЗСУ зброю? Чи ви думаєте, то то "шарм" українського Президента подіяв на Болгарію,...

5. І яким ж то треба бути люмпеном, щоб подобалось таке збочене сотворіння (у тому числі і на сексуальному грунті), як Трамп, який не сплачував податки, бо був "постійним банкрутом", любитель авторитарних режимів,...
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19.03.2023 14:57 Відповісти
І наостанок. Це часом не мажорчик в часи своєї молодості Трамп, який пороху не нюхав, казав що Джон Маккейн не його герой, бо попав у полон? Я навіть не сумніваюсь, що Трампчик відстрілювався б до останнього набою, якби його взяли у армію
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19.03.2023 15:33 Відповісти
Проститутка путинская
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04.01.2023 13:48 Відповісти
оба
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04.01.2023 14:07 Відповісти
Хлопця в спортивному костюмі - Зеленського, якого покликали виступати в Конгрес, треба було викинути - тглавзеб шо, был в ненадлежащем виде, как для посетителя Конгреса?
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04.01.2023 14:06 Відповісти
Надо быть недоумком чтоб не понимать: если падёт Украина следующей целью *****-- будет США и Европа или фсбэшной крысой кацапской. Об этом ясно говорят все пропагандоны на рос.тв.: что за Украиной, они следующими будут денацифицировать и демилитаризировать всё НАТО. При этом на мирное население стран НАТО им глубоко насрать.
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04.01.2023 14:39 Відповісти
коментуючі узагальнюють український сценарій і проєктують його на США.

якщо в Україні єрмак керує Зеленським - то це не значить що в США майкл флінн керував Трампом.

і до речі, вашу б критичну енергію спрямувати на єрмака, га ? флінн далеко а єрмак поруч.

майкл флінн звичайно агент впливу росії - з ним рідний брат чарлі, теж генерал, не розмовляє.

росії вдалося таки розколоти американську публіку.

можливо і такер карлсон, лідер каналу foxnews, теж підгодовується в росії.

але узагальнювати їхню поведінку як точку зору всієї республіканської партії - це пиляти гілку на який сидиш.

2022 рік був такий, що всі "кидали" всіх. Дуже багато закулісних досягнень були зраджені, починаючи з ковіду, який демпартія використала для зміни правил голосування - і ці зміни ще аукнуться.

китай думав йому за ковід віддячать, а їх кинули.

ну і путін кинув європейців, яким обіцяв виконувати мінські угоди, і так далі.

ну а те, що Зеленський у куфайці виступав, ну актор, любить театральність, фігня короче.
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04.01.2023 14:59 Відповісти
Альо, трампісти, роскажіть нам вчергове історію - як би нам було добре, якби зараз Трамп був презом?
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04.01.2023 16:06 Відповісти
так ставити питання може тільки зєлєпупік.

тобі треба розказувать ?

може згадаєш час коли Трамп таки був Президентом і війна в Україні точилась тільки в межах ордло ?
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04.01.2023 18:25 Відповісти
Ага, це заслуга виключно Трампа.
А при Буші взагалі війни не було як і при Януковичу...
Трампіст вчергове затвердив свій діагноз.
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04.01.2023 19:58 Відповісти
Може досить москалям служити. Ви або мало знаєте, або маніпулюєте (брешите).

1. Військова "допомога" від Трампа.
https://www.radiosvoboda.org/a/pentagon-peredav-vijskovu-dopomohu-ukrajini-u-povnomu-obsiazi/30382467.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kongress-ssha-vydelit-********-pomoshch-ukraine-1568173146.html

2. Санкції, на фірми, які будували ПП2.
І що, це б зупинило добудову вже майже збудованого газогону?
А нічого, що США увійшла у конфлікт із Німеччиною, у той час, коли треба було будувати антипутінівську коаліцію?
Ну добудували той ПП2, і що, помпують газ?

3. Байден не хотів перед війною давати зброю Україні.
Та той Сонний Джо нашому Найвеличнішому насилу перед 24 лютого 2022 впхав зброю (в тому числі і джавеліни). Американські військові транспортні літаки кілька днів літали і літали в Україну. Чи може ЗСУ зупинила танкові колони тими кількома джавелінами "від Трампа". А чим ЗСУ літаки і вертольоти збивали.

4. То часом не Байден вишукував по всьому світі знайому нашому ЗСУ зброю? Чи ви думаєте, то то "шарм" українського Президента подіяв на Болгарію,...

5. То може треба Меркель ще подякувати, що в час її правління війна не виходила за межі ОРДЛО?

6. І яким ж то треба бути люмпеном, щоб подобалось таке збочене сотворіння (у тому числі і на сексуальному грунті), як Трамп, який не сплачував податки, бо був "постійним банкрутом", любитель авторитарних режимів,...
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19.03.2023 15:03 Відповісти
І наостанок. Це часом не Трамп (мажорчик в часи своєї молодості), який пороху не нюхав, казав що Джон Маккейн не його герой, бо попав у полон? Я навіть не сумніваюсь, що Трампчик відстрілювався б до останнього набою, якби його взяли у армію
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19.03.2023 15:34 Відповісти
Кремлівська

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04.01.2023 16:16 Відповісти
Тим самим він зменшив шанси Трампа на переобрання до 0.01%!
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04.01.2023 16:35 Відповісти
He was forced out over revelations that he had discussed lifting US sanctions on Russia with the Russian ambassador to Washington before Mr Trump took office in January - in a breach of government protocols - and that he had lied to the US vice-president about that conversation.

Той смердюк давно з вже з москалями .
Повинен був відповісти за те що збрехав про звязки з москалями але Трамп його врятував .
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04.01.2023 17:27 Відповісти
Нічим хорошим для Фінлі? ***** здохне та грошей не зможе дати?
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04.01.2023 19:53 Відповісти
А цей флін як видно непогано заробляє у хла. Не буде підтримки України, від ракет москальні страждатиме і Європа, і може і сша.
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04.01.2023 23:22 Відповісти
А недавно так тут розхвалювали пані Вікторію Старц, що вона Зе в корупції звинувачувала і все таке……. А зараз накінець побачили чим ці трамп істи порахують …..
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05.01.2023 05:51 Відповісти
А недавно тут так пані Вікторію Спартц вихваляли, а зараз побачили чим Трампісти *********…
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05.01.2023 05:53 Відповісти
А що всі республіканці є трампістами?

Дехто подейкує, що та дама - трампістка, а дехто, що ні.
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19.03.2023 15:39 Відповісти
А декілька місяців на цьому сайті так вихваляли пані Вікторію Спартс…….
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05.01.2023 15:06 Відповісти
https://web.archive.org/web/20170215025305/http://news.meta.ua/ua/cluster:52902055-Flinn-pogorevshii-na-kontaktakh-s-poslom-RF-pokinul-post-sovetnika-Trampa-po-natsbezopasnosti/
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04.04.2023 20:52 Відповісти
Просто негідник! Продажний негідник!
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04.04.2023 21:49 Відповісти
Цей Флін не займає ніякої посади та немає впливу, не розумію для чого така увага до всякого лайна.
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04.04.2023 21:54 Відповісти
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