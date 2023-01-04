Радник експрезидента США Трампа з нацбезпеки Флін: "Зеленського покликали виступити в Конгресі, а треба було його звідти викинути і не давати грошей". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Колишній радник Трампа з нацбезпеки Майкл Флін заявив, що підтримка України у війні з Росією нічим хорошим для США не завершиться.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Флін сказав в інтерв'ю Real America's Voice.
"Ми врешті маємо змиритися з тим, що це все для нас хорошим не закінчиться. Я кажу своїм знайомим, які вирішили себе спробувати у якості найманців в Україні, що час звідти тікати якомога швидше. Вони ж там непогано заробляють, враховуючи те, що США вже витратило на Україну понад 110 мільярдів доларів. Це найбільші витрати нашого часу, наших грошей і нам потрібно якнайшвидше звідти піти. Тим більше, що є спосіб прийти до миру. Тим хто думає, що Росія перебуває у скрутному становищі - глибоко помиляються. Хлопця в спортивному костюмі - Зеленського, якого покликали виступати в Конгрес, треба було викинути звідти і недавати йому грошей", - заявив Флін.
Будь ласка, зачекайте...
Всередині структур Зеленського вибухнув скандал. Одеські митники, користуючись відвертою некомпетентністю в.о. голови ДМСУ Демченко (призначення розпорядження КМ 04.11.2021 № 1403-р.) організували масштабний механізм ухилення від сплати податків за експорт українського зерна на суму 5-5.4 млрд. гривен. При тому ні Кабінет міністрів ні податкова служба ніяк не реагувала на це до тих пір, поки Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, США) не звернуло увагу відповідних органів на певні моменти експорту українського зерна.
- Трамп ввів санкції проти фірм, що брали участь у будівництві Півн. потоку 2, а Байден їх скасував;
- Трамп вимагав від країн НАТО збільшити їхній внесок у бюджет НАТО, а Байден прибрав цю вимогу;
- Трамп побудував нафтопровід із Канади до Техасу, щоб не залежати від російської нафти, а Байден його закрив;
- Трамп став видобувати свій сланцевий газ, а Байден зупинив його видобуток;
- Трамп розірвав договір про ракети середньої та малої дальності з росією, що дозволило йому оснастити армію США тактичною ядерною зброєю;
- Трамп ще 2018 року передав Україні джавеліни, а Байден перед війною не хотів давати Україні жодної зброї.
Може досі вже слухати цю ліву пропаганду? Чомусь ніхто не згадує про листа Байдену від 30 конгресменів демократичної партії, в якому вони вимагали припинити допомогу Україні. Натомість якогось колишнього радника Трампа із задоволенням цитують. Забули вже про ленд-ліз, який Байден підписав 9 травня 2022 року, але саботує його виконання? Те, що Байден зараз дає Україні, це приблизно 1,3 млрд. дол. в місяць. Це дуже мало для перемоги.
Натомість у новому бюджеті США на 1,7 трлн доларів закладені гроші на ... дослідження впливу стресу на щурів, гроші на створення музею ЛГБТ, гроші на нову будівлю ФБР, на розслідування атаки трампістів на Капітолій, 450 млрд. дол. підуть на боротьбу з кліматом, 410 млрд дол. на посилення кордонів ... Йорданії, Тунісу та Оману. Навіщо вивчати насильство на щурах, коли в Україні йде насильство над людьми? Ті організації, які боротимуться із кліматом, вивчатимуть наслідки стресу у щурів, сидять на соровських грантах. І вони всіма силами захищатимуть свої доходи, захищаючи владу демократів. Вони звинувачуватимуть республіканців, які проголосували проти цих корупційних проектів у тому, що ті проголосували проти допомоги Україні, що це "трампісти" у всьому винні.
До речі, Байден постійно пропонував Зе зброю. Не завжди подарунком (було, пропонував купити М777), але пропонував озброюватися. Зе відмовлявся заради, щоб подивитися в очко *****.
А вантажівки купували там, де дешевше. Видать, Костя Жеваго вже тоді не міг запропонувати своїх КрАЗів за конкурентною ціною. І бульбопюрер тоді ще був легітимним, до 2020-го року...
Дехто хотів на кишеню гроші класти.
Санітарки вийшли з ладу за перших три місяці.
Про вдали рейди на морі нічого не чув. Ось Нептуни та Гарпуни працюють, що я пропонував ще у далекому 2015-му, коли дехто продавав ЗСУ ці катери у 6 разів дорожче, та ще й річкові для моря, та ще й силова установка у двічі слабше заявленої.
КрАЗ дехто банкротував навмисно, бо Живаго не вписувався у тріо Святаша з Шкодами, Васадзе с ЗАЗом, та прикручування коліс ВАЗа де кимось у Україні.
До речи, ще при декому, до Зеленського, єдиний банкір, проти котрого порушили кримінальну справу, це Живаго і це дуже дуже підозріло.
Ну брати під час війни техніку у стратегічного партнера ворога, а не у вітчизняного виробника, це не просто зрада, це тупа зрада, не дивлячись на виставленні рахунки, бо під час війни ні це головне, а робочі місця та податки.
А згідно книги "Корупція та держава" Роуз Аккерман, той, хто підтримує корупціонера, той є сам золдієм
Це, не Обама з Байденом, а Трамп нам першим дав трохи Джавелінов Зеленському і чомусь не давав їх до виборів 2019-го року.
Судити треба не за словами, а по справах.
Це Трамп блокував будівництво ПП-2, а Байден зняв санкції і після добудови газогону путлер почав широкомасштабне вторгнення в Україну - о це факти, а не ваші домисли.
What are Javelin missiles and why they're being mentioned repeatedly during the impeachment hearings - ABC News (go.com)
1. Військова "допомога" від Трампа.
https://www.radiosvoboda.org/a/pentagon-peredav-vijskovu-dopomohu-ukrajini-u-povnomu-obsiazi/30382467.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kongress-ssha-vydelit-********-pomoshch-ukraine-1568173146.html
2. Санкції, на фірми, які будували ПП2.
І що, це б зупинило добудову вже майже збудованого газогону?
А нічого, що США увійшла у конфлікт із Німеччиною, у той час, коли треба було будувати антипутінівську коаліцію?
Ну добудували той ПП2, і що, помпують газ?
3. Байден не хотів перед війною давати зброю Україні.
Та той Сонний Джо нашому Найвеличнішому насилу перед 24 лютого 2022 впхав зброю (в тому числі і джавеліни). Американські військові транспортні літаки кілька днів літали і літали в Україну. Чи може ЗСУ зупинила танкові колони тими кількома джавелінами "від Трампа". А чим ЗСУ літаки і вертольоти збивали.
4. То часом не Байден вишукував по всьому світі знайому нашому ЗСУ зброю? Чи ви думаєте, то то "шарм" українського Президента подіяв на Болгарію,...
5. І яким ж то треба бути люмпеном, щоб подобалось таке збочене сотворіння (у тому числі і на сексуальному грунті), як Трамп, який не сплачував податки, бо був "постійним банкрутом", любитель авторитарних режимів,...
якщо в Україні єрмак керує Зеленським - то це не значить що в США майкл флінн керував Трампом.
і до речі, вашу б критичну енергію спрямувати на єрмака, га ? флінн далеко а єрмак поруч.
майкл флінн звичайно агент впливу росії - з ним рідний брат чарлі, теж генерал, не розмовляє.
росії вдалося таки розколоти американську публіку.
можливо і такер карлсон, лідер каналу foxnews, теж підгодовується в росії.
але узагальнювати їхню поведінку як точку зору всієї республіканської партії - це пиляти гілку на який сидиш.
2022 рік був такий, що всі "кидали" всіх. Дуже багато закулісних досягнень були зраджені, починаючи з ковіду, який демпартія використала для зміни правил голосування - і ці зміни ще аукнуться.
китай думав йому за ковід віддячать, а їх кинули.
ну і путін кинув європейців, яким обіцяв виконувати мінські угоди, і так далі.
ну а те, що Зеленський у куфайці виступав, ну актор, любить театральність, фігня короче.
тобі треба розказувать ?
може згадаєш час коли Трамп таки був Президентом і війна в Україні точилась тільки в межах ордло ?
А при Буші взагалі війни не було як і при Януковичу...
Трампіст вчергове затвердив свій діагноз.
1. Військова "допомога" від Трампа.
https://www.radiosvoboda.org/a/pentagon-peredav-vijskovu-dopomohu-ukrajini-u-povnomu-obsiazi/30382467.html
https://www.rbc.ua/ukr/news/kongress-ssha-vydelit-********-pomoshch-ukraine-1568173146.html
2. Санкції, на фірми, які будували ПП2.
І що, це б зупинило добудову вже майже збудованого газогону?
А нічого, що США увійшла у конфлікт із Німеччиною, у той час, коли треба було будувати антипутінівську коаліцію?
Ну добудували той ПП2, і що, помпують газ?
3. Байден не хотів перед війною давати зброю Україні.
Та той Сонний Джо нашому Найвеличнішому насилу перед 24 лютого 2022 впхав зброю (в тому числі і джавеліни). Американські військові транспортні літаки кілька днів літали і літали в Україну. Чи може ЗСУ зупинила танкові колони тими кількома джавелінами "від Трампа". А чим ЗСУ літаки і вертольоти збивали.
4. То часом не Байден вишукував по всьому світі знайому нашому ЗСУ зброю? Чи ви думаєте, то то "шарм" українського Президента подіяв на Болгарію,...
5. То може треба Меркель ще подякувати, що в час її правління війна не виходила за межі ОРДЛО?
6. І яким ж то треба бути люмпеном, щоб подобалось таке збочене сотворіння (у тому числі і на сексуальному грунті), як Трамп, який не сплачував податки, бо був "постійним банкрутом", любитель авторитарних режимів,...
Той смердюк давно з вже з москалями .
Повинен був відповісти за те що збрехав про звязки з москалями але Трамп його врятував .
Дехто подейкує, що та дама - трампістка, а дехто, що ні.