Артилеристи 28-ї ОМБр знищили ворожий опорний пункт на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили російський опорний пункт на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти облаштували свій ВОП у житловому будинку.

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