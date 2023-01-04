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Артилеристи 28-ї ОМБр знищили ворожий опорний пункт на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили російський опорний пункт на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти облаштували свій ВОП у житловому будинку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Єгері ДШВ нищать окупантів у районі Бахмута. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+9
Кацапи полетіли до пекла і славно
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04.01.2023 12:51
+4
https://t.me/AFUStratCom/11399
Трофеїв багато не буває, тим більше, якщо вони такі. Якщо нам не муляє в очах, то це трофейний С-300 і якщо не помиляємось, то це перше, принаймні відео підтвердження трофею даного зразка. Для ЗСУ немає нічого неможливого!!
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04.01.2023 13:01
+4
Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Это наша Одеская.
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04.01.2023 13:26
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Кацапи полетіли до пекла і славно
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04.01.2023 12:51 Відповісти
https://t.me/AFUStratCom/11399
Трофеїв багато не буває, тим більше, якщо вони такі. Якщо нам не муляє в очах, то це трофейний С-300 і якщо не помиляємось, то це перше, принаймні відео підтвердження трофею даного зразка. Для ЗСУ немає нічого неможливого!!
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04.01.2023 13:01 Відповісти
Правда всегда одна. https://ibb.co/ZfXgLCd
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04.01.2023 13:13 Відповісти
https://ibb.co/d0RwzGX
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04.01.2023 13:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I-4teULk-ZQ
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04.01.2023 13:19 Відповісти
Артиллеристы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Это наша Одеская.
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04.01.2023 13:26 Відповісти
Лапоть Москва.)
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04.01.2023 13:27 Відповісти
Діп стейт повідомили, що рашисти взяли штурмом український опорний пункт. На якому напрямку, не сказали. Писали, що хлопці можливо і відбилися б, та атаку коригували з весільного дрону Мавіку, і всі іх дії було добре видно...
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04.01.2023 14:35 Відповісти
 
 