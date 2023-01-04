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Артилеристи 28-ї ОМБр знищили ворожий опорний пункт на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
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Артилеристи 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу знищили російський опорний пункт на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти облаштували свій ВОП у житловому будинку.
Топ коментарі
+9 Amber
показати весь коментар04.01.2023 12:51
+4 Bob Fayn
показати весь коментар04.01.2023 13:01
+4 Оо 132aa2cb
показати весь коментар04.01.2023 13:26
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Трофеїв багато не буває, тим більше, якщо вони такі. Якщо нам не муляє в очах, то це трофейний С-300 і якщо не помиляємось, то це перше, принаймні відео підтвердження трофею даного зразка. Для ЗСУ немає нічого неможливого!!