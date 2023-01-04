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У Василівці на Запоріжжі знищено окупаційну комендатуру. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські пропагандисти повідомляють про знищення українськими бійцями військової комендатури загарбників у Василівці на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано результат атаки. Окупанти розмістили свою комендатуру у місцевому готелі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Напівоголені трупи російських окупантів валяються у місті після потужного вибуху в Макіївці. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Наскільки я розумію, там самій комендатурі - мінімальні пошкодження; тому що навіть дурному ватнику не прийде в голову розміщувати комендатуру на останньому поверсі готелю. Лише на першому.
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04.01.2023 14:40 Відповісти
якщо це хаймарс, він прошиває будівлю, тому епіцентр якраз внизу
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04.01.2023 14:45 Відповісти
Не зовсім так. Підривник в снаряда M31 до HIMARS має режими підриву повітряний/контактний/відкладений. Як встановлять так і рознесе орків. Але і в 155 калібрі є ескалібури з відкладеною детонацією і бетонобійною головкою
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04.01.2023 15:25 Відповісти
Нам дуже потрібні великі ракети, з великим вмістом вибухівки. Наприклад ракета ATACMS модифікації M39 дальністю 165км, але несе пів тони вибухівки. Приліт такої ракети, перетворив би цю будівлю в купу сміття.
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04.01.2023 14:49 Відповісти
А чи було потрібно робити "а-ля Макіївка"?
Я думаю, що це демонстрація, не більше.
Щоб кацапи не вештались розслаблені, а переселялись в комфортні бліндажі в лісосмугах...
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04.01.2023 14:58 Відповісти
В Макіївці їбанув склад б/к який вони зберігали в одній будівлі з особовим складом. Макіївка це джек-пот. А от би у нас були ракети з 500кг вибухівки, то таких макіівок можна було б наробити багато.
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04.01.2023 15:05 Відповісти
Бачив відео вибуху, бавовна була непогана.
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04.01.2023 15:25 Відповісти
ПТУ № 2
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04.01.2023 15:52 Відповісти
 
 