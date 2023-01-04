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У Василівці на Запоріжжі знищено окупаційну комендатуру. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російські пропагандисти повідомляють про знищення українськими бійцями військової комендатури загарбників у Василівці на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилося відео, на якому зафільмовано результат атаки. Окупанти розмістили свою комендатуру у місцевому готелі.
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Я думаю, що це демонстрація, не більше.
Щоб кацапи не вештались розслаблені, а переселялись в комфортні бліндажі в лісосмугах...