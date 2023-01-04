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У білоруському Борисові викликають чоловіків до військкоматів "для уточнення облікових даних". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В білоруському Борисові викликають чоловіків до військкоматів нібито "для уточнення облікових даних".

Про це свідчить інформаційне табло на автовокзалі, інформує Цензор.НЕТ.

"Всім громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років необхідно прибути до військового комісаріату чи сільського виконавчого комітету для уточнення облікових даних", - йдеться у тексті на інформаційному табло на автовокзалі.

Також читайте: Білорусь продовжила спільні з Росією військові навчання щонайменше до 8 січня, - Беларускі Гаюн

Автор: Ірина Дашківська
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З початке смаженням сиру бульбу треба перерахувати.
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04.01.2023 15:46 Відповісти
вот когда нужен бесконечный цикл. работа идет, энергия выделяется, а ничего не происходит.
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04.01.2023 15:55 Відповісти
Подавать это как негатив может лишь тот, кто не читал недавнее Постановление КМУ № 1487.
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04.01.2023 16:05 Відповісти
Кто бы сомневался, что брат *********** по тоталитарной власти отправит последнего белоруса на войну за власть безсовета.
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04.01.2023 16:11 Відповісти
Вважав білокацапів ,до недавнього,братнім народом: дуже близька (на 70%) мова,культура,звичаї,історія спільна але після 24.02.а особливо коли поспостерігав справжніх білокацапів на Ютуб,в чатрулетках.....вони ще гірші за русню,каци діють відкрито,прямо,а білокацапи боягузливі,хитрож*опі,гнилі,брехливі....
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04.01.2023 16:17 Відповісти
Цихановская казала, що всі чоловіки у биларусії пішли у партизани чі в гаюн ,чі ще кудись короче патріоти *****,який на х ваенкамат, і крові проливають більше ніж вона місячних !
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04.01.2023 17:09 Відповісти
https://youtube.com/shorts/zudQfTjYovY?feature=share..

О якобы войне 1812 года с братом Наполеоном...на рабZeянском болоте...
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04.01.2023 17:12 Відповісти
https://youtube.com/shorts/uatHa-tylBg?feature=share..

Подполковник мавзолейного Вермахта успешно утилизирован в Украине..
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍💪🇺🇦✊🔱❤️🖤🔱
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04.01.2023 17:17 Відповісти
 
 