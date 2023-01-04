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У російському Томську загорівся наметовий табір мобілізованих. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У російському Томську загорівся наметовий табір мобілізованих.
Як інформує Цензор.НЕТ, за повідомленням в соцмережах згоріло кілька наметів.
Топ коментарі
+32 Zalet
показати весь коментар04.01.2023 16:37
+22 Денис Власенко addd82a7
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+22 Игорь Матвеев c53f3f32
показати весь коментар04.01.2023 17:02
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Но хоть бы на керосин до Луны нашкребсти.
Сарказм.
https://www.youtube.com/watch?v=Hj-AJtomQ4E&t=28s
Музыкант Макс Покровский поздравил дебилов 👹🦍рабZeи с новым годом...💪✊ Максу респект 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Оце все що вiн хрюкнув. Чотири слова, жодне без змiсту.