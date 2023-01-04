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У російському Томську загорівся наметовий табір мобілізованих. ВIДЕО

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У російському Томську загорівся наметовий табір мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, за повідомленням в соцмережах згоріло кілька наметів.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+32
Томчане суровые мужики. Жарились так что воспламенились.
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04.01.2023 16:37
+22
krasiwoe
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04.01.2023 16:36
+22
Зимою, у Томську, в наметах....... Да, мощна армія.
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04.01.2023 17:02
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krasiwoe
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04.01.2023 16:36 Відповісти
Томчане суровые мужики. Жарились так что воспламенились.
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04.01.2023 16:37 Відповісти
Така вона, сурова рузька лазня.
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04.01.2023 16:40 Відповісти
Зимою, у Томську, в наметах....... Да, мощна армія.
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04.01.2023 17:02 Відповісти
Ну, это же вторая армия мира! Вон рагозин запланировал Марс осваивать.
Но хоть бы на керосин до Луны нашкребсти.
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04.01.2023 17:50 Відповісти
"нашкребсти" мене посміхнуло
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04.01.2023 18:49 Відповісти
Згоден. Я географ за фахом і професією. Викладав колись фіз. географію СРСР у виші.... так що дещо знаю про клімат цих місць.... там не Берлін і не Лондон. Там середньо - між холодно і ідуже холодно. Так що Ви цілком маєте рацію.
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05.01.2023 20:48 Відповісти
Щось поганенько горить.
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04.01.2023 16:37 Відповісти
Вони не в курсі, що гасити треба вєером.
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04.01.2023 16:39 Відповісти
Лучше соляркой. Пол тонны вполне хватит. Макеевское ПТУ подтвердит.

Сарказм.
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04.01.2023 16:43 Відповісти
углём топили )) тем, куча которого на переднем плане. а вот если бы топили сжиженным газом, и баллоны стояли в самих палатках, всё было бы лучше, всё было бы веселее!
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04.01.2023 16:51 Відповісти
І як ти підключиш газ до буржуйки,всі дєрєвні не газифіковані?Палатка від буржуйки згорає за 4 хвилини.Це часті випадки на полігонах.Жалко,що не вночі загорілося...
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04.01.2023 21:49 Відповісти
ну ладно, не балон, то хочь туристичний газбалончик в буржуйку могли ж сунуть? тут ось повторю ще раз обучаєщєє відєо от бєлорашського сябра парашників. то шо написано "нє повторять", то єрунда, там на параші другий дєвіз "можем павтаріть!!"
https://www.youtube.com/watch?v=Hj-AJtomQ4E&t=28s
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04.01.2023 21:56 Відповісти
Курілі папіроси...
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04.01.2023 16:37 Відповісти
Експрес-шашлик, без виїзду на місце жарки😂
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04.01.2023 16:39 Відповісти
Треба було з усіх сторін підпалювати .
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04.01.2023 16:41 Відповісти
гаріі гаарііі мая звєєєздаааа)
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04.01.2023 16:41 Відповісти
снова же, судя по цвету дыма - начальника лагеря не выбрали ) будут повторять!!
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04.01.2023 16:47 Відповісти
Самі ж і підпалили...по п'яні
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04.01.2023 16:54 Відповісти
Не, ну холодно, а чё ?
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04.01.2023 17:03 Відповісти
Вміють кацапи палити все, що горить.
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04.01.2023 17:09 Відповісти
Що згорить, те не згниє) Переживаю хоч би дощ не пішов.
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04.01.2023 17:40 Відповісти
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04.01.2023 17:35 Відповісти
Бидон с бражкой сдетонировал.
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04.01.2023 17:40 Відповісти
Тили -бом!Тили -бом загорелся рашкин дом.А движа нема.Сонные мухи..
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04.01.2023 17:41 Відповісти
Вот это молодцы, одобряю!
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04.01.2023 18:15 Відповісти
https://youtu.be/Y-W8w527oU4..

Музыкант Макс Покровский поздравил дебилов 👹🦍рабZeи с новым годом...💪✊ Максу респект 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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04.01.2023 18:25 Відповісти
https://youtu.be/q07dm6lPs2k
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04.01.2023 18:29 Відповісти
Прімус загорєлся
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04.01.2023 21:17 Відповісти
кацапы стоят, смотрят. Не перестаю удивляться, на сколько говняный народец живет на роисе.
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04.01.2023 21:32 Відповісти
п===дц, о++уеть, е+ан+шься н++уй.

Оце все що вiн хрюкнув. Чотири слова, жодне без змiсту.
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05.01.2023 04:16 Відповісти
Це пожежа в таборi мобiкiв в Омской областi, пос. Черемушки. Мобiкi були из Томску.
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05.01.2023 10:48 Відповісти
пердаки горять...
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05.01.2023 11:32 Відповісти
мобіки навряд чи горіли... хіба пара штук..... проте - вони опалюють буржуйками скоріш за все свої намети.... ну, можливо чогось для розпалу полили, вони ж вЯлікіє, не шукають легких шляхів.
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05.01.2023 20:51 Відповісти
 
 