У російському Томську загорівся наметовий табір мобілізованих. ВIДЕО

У російському Томську загорівся наметовий табір мобілізованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, за повідомленням в соцмережах згоріло кілька наметів.

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