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Волонтери зібрали гроші на підводний безпілотник. ВIДЕО

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Майже 4 мільйони читачів вайбер-каналу "Блискавка" зібрали необхідні 10 млн грн на морський ударний дрон в рамках проєкту United24.

Про це повідомляється на сторінці ініціативи, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляють United24, збір було завершено ввечері, напередодні Нового року.

"Підписники інтернет-видання "Блискавка" завершили новорічний збір на морський дрон! Назву було обрано однойменну та символічну. Дякуємо всім, хто приєднався до збору і зробив Україні такий подарунок під ялинку!", - йдеться у повідомленні.

У рамках проекту United24 уряд України планує створити флот із 100 вітчизняних морських дронів. Кожен безпілотник коштує близько 10 млн. грн., тому виробникам необхідно отримати 1 млрд. грн.

Як повідомляв Президент України, морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден.

У жовтні 2022 року кілька надводних плавальних апаратів атакували кораблі Чорноморського флоту рф. Атаку на кораблі було здійснено як усередині бухти, так і зовні. За попередніми даними, виведено з ладу флагман Чорноморського флоту (вже другий за рахунком), а також кілька інших кораблів, серед яких називають ракетні катери, тральщик та інші.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На благодійних аукціонах збиратимуть кошти на допомогу родинам військових та цивільних полонених

Вайбер-канал "Блискавка" - найбільш популярний новинний Вайбер-канал України з аудиторією майже 4 млн читачів.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+21
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04.01.2023 16:49
+17
"...уряд України планує створити флот із 100 вітчизняних морських дронів..." Нікого такі тези не дивують, ні? Уряд планує, а гроші збирають пересічні українці. Класика.
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04.01.2023 17:40
+15
Нам невідомі ні власник виробництва дронів,ні їх ттх,ні посередник в закупівлі.
Але є здогадки,хто навариться .
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04.01.2023 17:00
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04.01.2023 16:49 Відповісти
А хто там в голові вже виграв війну ?
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04.01.2023 16:52 Відповісти
"...уряд України планує створити флот із 100 вітчизняних морських дронів..." Нікого такі тези не дивують, ні? Уряд планує, а гроші збирають пересічні українці. Класика.
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04.01.2023 17:40 Відповісти
Посадить мілліон дерев, Збудувать ************* університет президента, Збудувать тисячи км. автодоріг, туристичний хаб на чонгарі европейского рівня з криму, комунальни послуги в два рази дешевше і т.д, і т.д. лапшоцех все працюе і працюе
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04.01.2023 18:32 Відповісти
Обіцяв не міліон, а мільярд. Невеличка різниця.
Але один біс бо жодного не посадив.
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04.01.2023 22:15 Відповісти
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05.01.2023 10:32 Відповісти
Асфальт у тебе в голові. І взагалі ти тупий як цеглина.

P.S. До речі, всі помітили, яку воно пику від'їло собі після початку війни? Таке враження, що воно ще більше (і краще) жерти почало...
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04.01.2023 18:25 Відповісти
То його несе через недоварену мівіну на якій він перебивається з самого початку війни. Ви ж, сподіваюсь, речника ОП слухали про їхню дієту? Я коли слухав, то майже не розплакався. Так жалько було цих ублюдків.
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04.01.2023 22:19 Відповісти
Коли такі ініциативи виходять від зелені і ОП це насторожує, бо у них і асфальт стоїть у три рази дорожче ....
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04.01.2023 16:53 Відповісти
Нам невідомі ні власник виробництва дронів,ні їх ттх,ні посередник в закупівлі.
Але є здогадки,хто навариться .
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04.01.2023 17:00 Відповісти
Хто б не наварився, він буде зеленого кольору.
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04.01.2023 17:07 Відповісти
ТТХ бачив на одному американському сайті, 'underwater ability' - не бачив.
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04.01.2023 20:27 Відповісти
Судячи з того як краде ,,таможня"- 5 мільярдів за раз.то якщо зробити в цих щурів великий ,,екс"- можна буде заставити все чорне море такими дронами в ряд від краю до краю.
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04.01.2023 17:55 Відповісти
10 млн грн за ОДНОРАЗОВИЙ дрон-камікадзе з дуже обмеженими можливостями.
Немає куди гроші діти? Для кораблів у морі цей дрон не може бути загрозою, бо він занадто повільний, занадто помітний і занадто легко знищується. Для кораблів у бухтах цей дрон ВЖЕ не може бути загрозою, бо бонне загородження робить його абсолютно неефективним.
Отож питання - нам немає куди гроші витрачати?
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04.01.2023 19:12 Відповісти
главное собрать деньги. куда-нить потратить можно всегда успеть...
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04.01.2023 19:28 Відповісти
То як здійснювались крайні 2 атаки ?? Одна з них у бухті ??

Нагадую, влітку один дрон вийшов з ладу і його прибило на берег у Криму. Як Ви думаєте, росіяни його не розібрали на гайки для вивчення ??
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04.01.2023 19:44 Відповісти
Казали люди, зразу відбуксували у відкрите море і підірвали.
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04.01.2023 20:10 Відповісти
Було фото на березі. Неясно чи росіяни дрон захопили.
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04.01.2023 22:19 Відповісти
Кому не ясно?
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05.01.2023 00:53 Відповісти
Мені. Неясно чиє фото було. Якщо у Криму, то наші ніяк не могли його знищити.
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05.01.2023 13:37 Відповісти
А мо', не в Криму?
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06.01.2023 20:50 Відповісти
І я про це - неясно ...
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06.01.2023 23:46 Відповісти
Отож, що реально була 1 більш-менш вдала атака - і єдине, чому вона частково вдалась - це ефект несподіванки. Та й навіть у йьому випадкові успіх був лише частковий - більшість дронів нікуди не доплили. Більше такого не буде - теперь кацапи на сторожі, тим більше, що у нас про ці дрони забагато піару.
Ну а не в бухті против рухомих цілей вони взагалі ні на що не здатні.
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04.01.2023 21:00 Відповісти
Це було перше застосування. Неясно, чи вони здатні пірнати. Писали, що можуть притоплюватись і чекати команди.

Тому багато "але".
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04.01.2023 22:20 Відповісти
Кому «нам»?
Ти донатив на цей дрон?
А куди, цікаво, «ви» гроші діваєте?
Може, на виробництво «Нептунів» відправляєте
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04.01.2023 19:46 Відповісти
Я гроші відправляю кожного тиждня на Повернись Живим. Іноді - доначу на Фонд Притули.
На скількі мені відомо - жоден з цих фондів у цій авантюрі з морськими дронами не бере участі.
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04.01.2023 20:53 Відповісти
Все вірно, Притула тіки 600 млн грн ******* "на спутнік" - і ні в яких авантюрах не бере участі!
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05.01.2023 13:05 Відповісти
Нічого він не ******* - менше вірь брехні з усіляких телеграм-помийок.
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05.01.2023 17:18 Відповісти
Волонтери зібрали гроші на підводний безпілотник - чому у заголовку написано підводний ??
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04.01.2023 19:51 Відповісти
Ну, міркуючи логічно, "підводний" - це той, що може оперувати під поверхнею води.
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04.01.2023 20:05 Відповісти
Єс кеп ... Але уся інфа про них - це надводні катери на водометі.
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04.01.2023 22:22 Відповісти
це той що під водой
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05.01.2023 10:34 Відповісти
мабуть швирялово якесь, бо перевірити неможливо. так думають деякі недовірливі люди. але на сайті можна прочитати звітність, прочитати можно про рахунки, все написано на сайті, навіть є картинки, ні яких офшорних рахунків, все по чесному
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05.01.2023 06:26 Відповісти
В принципі можна з порожніх пластикових пляшок, епоксидки наліпити хоч 100 хоч 1000.і хай би ганялися за ними по всьому Чорному морі. Деякі з них із вибухівкою.. Дистанційний контроль керуванням та вітряний привід на гвинт. Потопити важко а увагу та бк потратят. Думаю дешевше ніж 10 млн обійдеться
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05.01.2023 13:10 Відповісти
 
 