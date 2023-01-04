Волонтери зібрали гроші на підводний безпілотник. ВIДЕО

Майже 4 мільйони читачів вайбер-каналу "Блискавка" зібрали необхідні 10 млн грн на морський ударний дрон в рамках проєкту United24.

Про це повідомляється на сторінці ініціативи, інформує Цензор.НЕТ.

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Як повідомляють United24, збір було завершено ввечері, напередодні Нового року.

"Підписники інтернет-видання "Блискавка" завершили новорічний збір на морський дрон! Назву було обрано однойменну та символічну. Дякуємо всім, хто приєднався до збору і зробив Україні такий подарунок під ялинку!", - йдеться у повідомленні.

У рамках проекту United24 уряд України планує створити флот із 100 вітчизняних морських дронів. Кожен безпілотник коштує близько 10 млн. грн., тому виробникам необхідно отримати 1 млрд. грн.

Як повідомляв Президент України, морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден.

У жовтні 2022 року кілька надводних плавальних апаратів атакували кораблі Чорноморського флоту рф. Атаку на кораблі було здійснено як усередині бухти, так і зовні. За попередніми даними, виведено з ладу флагман Чорноморського флоту (вже другий за рахунком), а також кілька інших кораблів, серед яких називають ракетні катери, тральщик та інші.

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Вайбер-канал "Блискавка" - найбільш популярний новинний Вайбер-канал України з аудиторією майже 4 млн читачів.