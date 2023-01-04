Волонтери зібрали гроші на підводний безпілотник. ВIДЕО
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Майже 4 мільйони читачів вайбер-каналу "Блискавка" зібрали необхідні 10 млн грн на морський ударний дрон в рамках проєкту United24.
Про це повідомляється на сторінці ініціативи, інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляють United24, збір було завершено ввечері, напередодні Нового року.
"Підписники інтернет-видання "Блискавка" завершили новорічний збір на морський дрон! Назву було обрано однойменну та символічну. Дякуємо всім, хто приєднався до збору і зробив Україні такий подарунок під ялинку!", - йдеться у повідомленні.
У рамках проекту United24 уряд України планує створити флот із 100 вітчизняних морських дронів. Кожен безпілотник коштує близько 10 млн. грн., тому виробникам необхідно отримати 1 млрд. грн.
Як повідомляв Президент України, морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден.
У жовтні 2022 року кілька надводних плавальних апаратів атакували кораблі Чорноморського флоту рф. Атаку на кораблі було здійснено як усередині бухти, так і зовні. За попередніми даними, виведено з ладу флагман Чорноморського флоту (вже другий за рахунком), а також кілька інших кораблів, серед яких називають ракетні катери, тральщик та інші.
Вайбер-канал "Блискавка" - найбільш популярний новинний Вайбер-канал України з аудиторією майже 4 млн читачів.
Будь ласка, зачекайте...
Але один біс бо жодного не посадив.
P.S. До речі, всі помітили, яку воно пику від'їло собі після початку війни? Таке враження, що воно ще більше (і краще) жерти почало...
Але є здогадки,хто навариться .
Немає куди гроші діти? Для кораблів у морі цей дрон не може бути загрозою, бо він занадто повільний, занадто помітний і занадто легко знищується. Для кораблів у бухтах цей дрон ВЖЕ не може бути загрозою, бо бонне загородження робить його абсолютно неефективним.
Отож питання - нам немає куди гроші витрачати?
Нагадую, влітку один дрон вийшов з ладу і його прибило на берег у Криму. Як Ви думаєте, росіяни його не розібрали на гайки для вивчення ??
Ну а не в бухті против рухомих цілей вони взагалі ні на що не здатні.
Тому багато "але".
Ти донатив на цей дрон?
А куди, цікаво, «ви» гроші діваєте?
Може, на виробництво «Нептунів» відправляєте
На скількі мені відомо - жоден з цих фондів у цій авантюрі з морськими дронами не бере участі.